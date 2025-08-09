রিয়েল মাদ্রিদ প্রশিক্ষণে মিডফিল্ডের আগে লক্ষ্য চিহ্নিত করেছেন। দেখুন

দীর্ঘ দূরত্বের কিক একটি গোলরক্ষককে covered েকে রেখেছিল এবং স্প্যানিশ দলের প্রশিক্ষণ ম্যাচে একটি সুনাম হয়ে উঠেছে
– éder মিলিটো (@ইডার্মিসিও) আগস্ট 8, 2025
ব্রাজিলিয়ান মিলিটোওর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ফিনিস ঝুঁকি নিয়ে এবং এর প্রশিক্ষণ গেমটিতে একটি দুর্দান্ত লক্ষ্য চিহ্নিত করে অবাক রিয়াল মাদ্রিদ এই শুক্রবার অনুষ্ঠিত (8)। দীর্ঘ দূরত্বের কিকটি বিরোধী গোলরক্ষককে covered েকে রেখেছে এবং স্প্যানিশ দলের ক্রিয়াকলাপে একটি খ্যাতি অর্জন করেছিল।
গুরুতর ডান হাঁটুর আঘাত থেকে উদ্ধার হয়ে ডিফেন্ডার দেখায় যে তিনি ফিরে আসার কাছাকাছি আসছেন। মিলিটো পিএসজির বিপক্ষে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জুলাইয়ের প্রথম দিকে পিচে ফিরে আসার পরে আগের ক্রুশিয়াল লিগামেন্ট এবং মেনিস্কাস ভাঙ্গার পরে আট মাস দূরে ছিলেন।
রিয়াল মাদ্রিদ পরের মরসুমের প্রস্তুতি অনুসরণ করেছে, যা স্পেনীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম রাউন্ডের জন্য ওসাসুনার বিপক্ষে আত্মপ্রকাশের সাথে ১৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। তার আগে, ম্যারিঞ্জগুলি অস্ট্রিয়া থেকে ডাব্লুএসজি টাইরোলের বিরুদ্ধে দ্বাদশতে বন্ধুত্বপূর্ণ অভিনয় করে।