‘রিয়েল হাউসভাইভস’ তারকা লুয়ান ডি লেসেপস বলেন, সন্ধ্যা 6 টার পরে কোনও সালাদ তার 59 এ ফিট রাখে

“রিয়েল হাউসউইভস অফ নিউ ইয়র্ক সিটির” তারকা লুয়ান ডি লেসেপস 59 এ ফিট থাকার জন্য তার অবাক করা গোপনীয়তাগুলি ভাগ করেছেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারের সময়, টিভি পার্সোনালিটি এবং ক্যাবারে পারফর্মার, যিনি সম্প্রতি তার নতুন কাউন্টারেস ক্যাবারে ট্যুর চালু করেছিলেন, তিনি একটি স্যাভেল্ট ফিজিক বজায় রাখার জন্য তার শীর্ষ তিনটি টিপস প্রকাশ করেছেন।

অস্ট্রিয়ান স্পাসে থাকার সময় তিনি যে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পরামর্শ পেয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করে ডি লেসেপস বলেছিলেন, “খাওয়ার সময় আপনার খাওয়ার সময় আপনার পান করা উচিত নয়।”

“লোকেরা খাওয়ার সময় শীতল পানীয় পান করছে And গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি আপনি খাওয়ার সময় অনেক কিছু চিবানো।

“ইউরোপীয়রা পাতলা কারণ তারা ওয়াইন চুমুক দেয়,” ডি লেসেপস যোগ করেছেন। “তারা বড়, কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করে না This এটি তাদের জিনিস নয় And এবং ভাল আকারে থাকার জন্য এটি একটি খুব মূল বিষয় you আপনি খাওয়ার বা পান করার আগে 20 মিনিট আগে জল পান করুন – আপনি যা পান করতে চান তা। তবে 20 মিনিট আপনি খাওয়ার আগে এবং 20 মিনিট পরে, (খাওয়ার সময়) নয় কারণ এটি আপনার হজম এনজাইম এবং রসকে জল দেয় যা আপনার খাবারের বিপাক করে “”

ডি লেসেপস তাদের ডায়েট রেজিমিনগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া এবং অন্তর্বর্তী উপবাসকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অংশ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার পরামর্শও দিয়েছিল।

“আমেরিকাতে আমরা অনেক কিছু খাই। আমরা বড় অংশ পাই So সুতরাং, এটি অংশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও রয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এবং আস্তে আস্তে খাওয়া And এবং আপনি যখন আস্তে আস্তে খান, আপনি এতটা খাবেন না কারণ আপনার মস্তিষ্কের নিবন্ধটি নিবন্ধ করতে সময় লাগে যে আপনার কাছে আসলে যথেষ্ট পরিমাণে যথেষ্ট ছিল।

“সুতরাং, খেতে এবং আপনার সময় নিতে এবং আস্তে আস্তে খাওয়া এবং ভাল চিবানো ভাল সময় নিচ্ছে,” ডি লেসেপস যোগ করেছেন। “এবং, এইভাবে, আপনি তৃপ্তি বোধ করেন And

“এবং, আপনি জানেন, শোনো, আমি মাঝে মাঝে একই জিনিসটির জন্য দোষী,” তিনি যোগ করেছেন। “তবে আমি এভাবেই ফিট থাকি।”

টিভি ব্যক্তিত্ব ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল যে তিনি সময়সীমাবদ্ধ খাওয়ার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় ডায়েট পদ্ধতি বিরতিযুক্ত উপবাসের পক্ষে একজন উকিল।

“আমি উপবাস পছন্দ করি,” ডি লেসেপস বলেছিলেন। “অন্তর্বর্তী উপবাস, যা আপনি সকালে খান এবং আপনি (পরে) সন্ধ্যা 6 টা না খাওয়ার চেষ্টা করেন কারণ মধ্যরাতের সময় হজম আপনাকে জাগিয়ে তুলবে Like যেমন, আপনার যদি রাতে স্টেক থাকে তবে আপনি আবদ্ধ হন মধ্যরাতে ঘুম থেকে ওঠার জন্য হজমের শক্তি প্রয়োজন, তাই এটি আপনাকে জাগিয়ে তোলে “”

ডি লেসেপস একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সাধারণত স্বাস্থ্যকর হিসাবে চিহ্নিত একটি থালা খাওয়ার বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়।

“আমি আপনার জন্য আরও একটি টিপ পেয়েছি – (খাওয়া) প্রোটিন এবং স্যালাডের জন্য, এরকম কিছু, কারণ সালাদ আপনার সত্যিই সন্ধ্যা 6 টার পরে খাওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।

“লোকেরা মনে করে যে তারা খাচ্ছে – যেমন তারা তাদের প্রোটিন সহ রাতে সালাদ করছে এবং সমস্ত কিছু, ড্রেসিং, পারমেসান পনির এবং ক্রাউটনের সাথে – এবং তারা এর মতো, ‘এটি হালকা।’ ঠিক আছে, সালাদ নিয়ে সমস্যাটি কি 99% জল।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “লোকেরা এটিকে পানীয় দিয়েও ধুয়ে নিচ্ছে, তাই হজম হয়।” “সুতরাং, সালাদ 6 এর পরে কোনও নম্বর নয় that এর পরিবর্তে রান্না করা শাকসব্জী। রান্না করা শাকসব্জী আপনাকে সালাদের চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারে you আয়রন ভিটামিনে ভরা, তবে আপনি রাতে স্যাটেড শাক তৈরি করেন এবং আপনার কাছে সালাদ নেই “”

কানেক্টিকাট নেটিভ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সক্রিয় থাকা অন্য পদক্ষেপ যা লোকেরা তাদের স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নেওয়া উচিত।

“আমি একটি জক,” তিনি বলেছিলেন। “আমি খেলাধুলা পছন্দ করি।

“এটি ওয়াটার অ্যারোবিক্স হতে পারে। আপনার বিপাকটি সকালে বা সোলসাইকেলের দিকে যেতে কেবল হাঁটাচলা হতে পারে, যদি আপনি সত্যিই এটি হত্যা করতে চান I’m আমি কোনও বড় সোলসাইকেলের ব্যক্তি নই, তবে কখনও কখনও আমি সোলসাইকেল করি But মনে হয় আপনাকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে হবে।

“সুতরাং, এগুলি বড় টিপস,” তিনি যোগ করেছেন। “এটি হজম করার বিষয়ে, আপনি যেভাবে খাচ্ছেন এবং কেবল এটিকে চালিয়ে যান” “

ডি লেসেপস, যিনি “দ্য রিয়েল হাউসউইভস অফ নিউ ইয়র্ক সিটির” এর আসল কাস্ট সদস্য এবং হিট ব্র্যাভো সিরিজের ১৩ টি মরসুমে হাজির হয়েছিলেন, তিনি তার শো “#কুন্টেস্যান্ডফ্রেন্ডস” দিয়ে 2017 সালে তার ক্যাবারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে ফরাসী কাউন্ট আলেকজান্দ্রে ডি লেসেপসকে বিয়ে করার পরে ডি লেসেপস কাউন্টার হয়ে যায়।

২০০৯ সালে দু’জন বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন এবং ২০১ 2016 সালে টম ডি অ্যাগোস্টিনো জুনিয়রকে বিয়ে করার সময় ডি লেসেপস আনুষ্ঠানিকভাবে শিরোপা হারিয়েছিলেন।

ডি লেসেপসের ক্যাবারে শো, যা “রোনিক” এর মরসুম 10 সমাপ্তির সময় প্রচারিত হয়েছিল এবং তার “রোনিক” সহ-অভিনেত্রী সোনজা মরগান এবং অভিনেত্রী রাহেল ড্র্যাচ দ্বারা উপস্থিতিগুলি ভক্তদের কাছে হিট হয়ে উঠেছে।

তার আত্মপ্রকাশের পারফরম্যান্সের সাফল্যের পরে, ডি লেসেপস তার দেশব্যাপী “#Countessandenderfiends” ট্যুর চালু করেছে। সর্বশেষ পতন, তিনি তার “এফ কিল কিল” সফর শুরু করেছিলেন, যা প্রশংসিত ব্রডওয়ের পরিচালক এবং প্রযোজক রিচার্ড জে-আলেকজান্ডার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

ডিসেম্বরে, ডি লেসেপস তার “খুব কাউন্টারেস ক্রিসমাস” সফরের জন্য রাস্তায় ফিরে এসেছিলেন। রিয়েলিটি স্টার এখন তার আন্তর্জাতিক কাউন্টারেস ক্যাবারে ট্যুর শিরোনাম করছে, যা শনিবার নেভাদার স্টেটলাইনে হারাহের লেক তাহোতে শুরু হয়েছিল। তার সর্বশেষ সফরের জন্য, ডি লেসেপস আবার জে-অ্যালেক্সান্ডারের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন, যিনি এর আগে বারব্রা স্ট্রাইস্যান্ড, বেটে মিডলার এবং ক্রিস্টিন চেনোথের জন্য শো পরিচালনা করেছিলেন।

তার সমস্ত পারফরম্যান্সের সময়, ডি লেসেপস ফ্যাশন ব্র্যান্ড জোভানির শোরুম থেকে টানা এনসেম্বলস পরেন। ডি লেসেপস এবং জোভানির দীর্ঘকালীন অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং প্রম ড্রেস খুচরা বিক্রেতা অন্যান্য “রিয়েল হাউসউইভস” এর অনেকের সাথেই প্রিয়।

2019 সালে, ডি লেসেপস তার মূল গানটি “অনুভূতি” জোভানি “প্রকাশ করেছেন,” আটলান্টার “সিন্থিয়া বেইলি এবং” বেভারলি হিলসের রিয়েল হাউসওয়াইভস “লিসা রিনার রিয়েল হাউসওয়াইভস” এর সাথে অভিনীত একটি সংগীত ভিডিও সহ। “দ্য রিয়েল হাউসউইভস” এক্সিকিউটিভ প্রযোজক এবং “হোয়াট হোয়াট হোয়াটস লাইভ” হোস্ট অ্যান্ডি কোহেনও একটি ক্যামিওর উপস্থিতি তৈরি করেছিলেন।

“অনুভূতি ‘জোভানি” 2010 এর “মানি ক্যান কিনবেন না ক্লাস,” ২০১১ এর “চিক সি’স্ট লা ভি” এবং 2015 এর “গার্ল কোড” এর পরে ডি লেসপসের চতুর্থ একক ছিল। ২০২০ সালে, ডি লেসেপস তার পঞ্চম গান “ভিভা লা ডিভা” প্রকাশ করেছিলেন, যা তিনি গ্র্যামি-বিজয়ী গীতিকার এবং প্রযোজক ডেসমন্ড চাইল্ডের সাথে সহ-প্রযোজনা করেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে তার সাক্ষাত্কারের সময়, ডি লেসেপস ভাগ করে নিয়েছেন যে তার ক্যাবারে ট্যুর শোতে টিনা টার্নার এবং স্টিভি নিকস সহ বিখ্যাত শিল্পীদের হিটগুলির কভার সহ তার সমস্ত মূল গানের পারফরম্যান্স প্রদর্শিত হবে।

“আমি যা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করি তা হ’ল মানুষের মুখে ধাক্কা কারণ তারা আমার ক্যাবারে শোটি ‘গৃহবধূ’ দেখার থেকে জানে না কারণ এটি সর্বদা নাটক সম্পর্কে, সংগীত অধিকারের কারণে করতে (এটি দিয়ে)? ” তিনি বললেন। “তারা টিনা টার্নার খেলছে না কারণ এটি উড়তে চলেছে না।

“আমি ক্যাবারেটের সাথে আমার যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমি পছন্দ করি কারণ আমি যা চাই তা করতে পারি, আমি যা কিছু চাই তা বলতে পারি, যা কিছু চাই তা গাইতে পারি।”

ডি লেসেপস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তার গানগুলি তার “রিয়েল হাউসউইভস” সহশিল্পীদের সাথে যে বন্ধুত্ব এবং ঝগড়া করেছিল তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

তিনি বলেন, “বছরের পর বছর ধরে এই মহিলারা আমার সাথে যা করেছেন তা নির্বিশেষে, ক্যাবারে? জীবন ক্যাবারেট নয় Well ভাল, এটি আমার পক্ষে কারণ ক্যাবারেট আমার গল্প যা আমি লিখি,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি জানেন, এটি জীবনের মতো You

“এটি ‘জোভানি, জোভানির মতো।’ আমি পছন্দ করি, ‘ভাল, “অনুভূতি’ জোভানি।” ‘এটি এখান থেকেই আসে, “ডি লেসেপস অবিরত। “সুতরাং, আমি এই মহিলাগুলি দ্বারা সংগীত লেখার জন্য সর্বদা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমি আপনাকে ‘মানি ক্লাস কিনতে পারবেন না’ এর পরে আমি আপনাকে বলব না But তবে আমি তাদের দ্বারা সর্বদা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমার সমস্ত সংগীত শোতে আমার অভিজ্ঞতা থেকে মহিলাদের কাছ থেকে অনেক কিছু।” “এবং তারপরে লোকেরা যখন আমার শোতে আসে, তারা সত্যিকারের আচরণের জন্য থাকে” “

ডি লেসেপসও শীঘ্রই আবার ছোট পর্দায় আবার দেখা যাবে। তিনি “রিয়েল হাউসউইভস” ডেটিং শো স্পিনফ সিরিজ, “লাভ হোটেল” তে অভিনয় করছেন যা ময়ূরকে প্রচারিত করবে। ডি লেসেপস “অরেঞ্জ কাউন্টির রিয়েল হাউসউইভস” শ্যানন বিডোর এবং “পোটোম্যাকের রিয়েল হাউসউইভস” গিজেল ব্রায়ান্ট এবং অ্যাশলে ডার্বির পাশাপাশি শোটি চিত্রায়িত করেছিলেন।

যদিও ডি লেসেপস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তিনি “লাভ হোটেল” সম্পর্কে অনেক বিবরণ প্রকাশ করতে পারেননি, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এটি দেখার জন্য ভক্তদের জন্য উচ্ছ্বসিত ছিলেন।

“” এটি ব্র্যাভোর জন্য প্রথম ডেটিং শো, “তিনি বলেছিলেন।” এবং আমাদের একটি দুর্দান্ত সময় ছিল। আমি উত্তেজিত। আমি মনে করি লোকেরা এটি পছন্দ করবে। এবং এটি বসন্তে বেরিয়ে আসছে, এবং তাই আমি সুপার, সুপার উত্তেজিত। “