রিলে গেইনস এওসিকে মহিলাদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অ্যাথলিটদের অবস্থান পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছেন

মেয়েদের এবং মহিলাদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জাতীয় বিতর্ক সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে একটি ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে, রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ, ডিএনওয়াই, ইস্যুতে অযৌক্তিকভাবে শান্ত ছিল। এখন, কনজারভেটিভ প্রভাবশালী রিলে গেইনস ইস্যুটির অন্যদিকে যোগদানের জন্য কংগ্রেস মহিলাকে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়েছেন।

“আমি একেবারেই বিশ্বাস করি যে এওসি অবশ্যই তার একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, তিনি প্রভাব এবং ক্ষমতার অবস্থানে রয়েছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ডেমোক্র্যাটিক সদস্যদের লাইনটি অতিক্রম করতে এবং স্যানিটিতে ফিরে আসতে প্রভাবিত করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি কংগ্রেসের প্রতিটি সদস্যের কাছ থেকে একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব রয়েছে,” গেইনস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

গেইনস বিশ্বাস করেন যে ওকাসিও-কর্টেজ যদি হঠাৎ করে মেয়েদের এবং মহিলাদের খেলাধুলায় ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন যে এটি “পারফরম্যান্স” হবে তবে এটি এখনও কংগ্রেস মহিলার রাজনৈতিক খ্যাতিকে উপকৃত করবে।

“যদিও আমি এই ইস্যুটির বাইরে থাকা এই ইস্যুটির বাইরের আরও অনেক কিছুর সাথে একমত নই, তবে আমি অবশ্যই তাকে বা কোনও ডেমোক্র্যাটকে প্রশংসা করব [for speaking out against trans inclusion]”গেইনস বলল।

“আমি বিশ্বাস করি না যে এওসি ২০২৮ সালে রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়ানোর পক্ষে বিতর্কের বাইরে, এবং যদি এটি হয়, [trans inclusion in women’s sports] তিনি অবশ্যই এমন কিছু যা তিনি নিজেকে থেকে দূরে রাখতে চান। ”

ওকাসিও-কর্টেজ সর্বশেষ সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে সরাসরি বক্তব্য রেখেছিলেন যখন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস ১৪ ই জানুয়ারী স্পোর্টস অ্যাক্টে নারী ও মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়ে ভোট দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি হাউস ফ্লোরে এক অনুভূতিযুক্ত, বিতর্কিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে এই বিলটি শিশু যৌন প্রহরীদের ক্ষমতায়িত করবে এবং “ট্রান্স গার্লস গার্লস”।

ডেমোক্র্যাটস সহ এই ভাষণটি প্রচুর প্রতিক্রিয়া এবং বিদ্রূপকে প্রজ্বলিত করেছিল, যাদের মধ্যে একজন ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে তারা এবং অন্যরা প্রতিক্রিয়া হিসাবে দল থেকে নিবন্ধভুক্ত ছিলেন।

তার পর থেকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতীয়ভাবে মহিলাদের এবং মেয়েদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ করার একটি নির্বাহী আদেশ পাস করেছেন এবং এনসিএএ আদেশটি মেনে চলার জন্য তার লিঙ্গ যোগ্যতা সংশোধন করেছে। এদিকে, একাধিক ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রগুলি ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে, সেই রাজ্যের বিরুদ্ধে ফেডারেল তদন্তকে উত্সাহিত করেছে এবং প্রতিক্রিয়াতে সম্ভাব্যভাবে তহবিলের কাটায়।

সোমবার, ক্রীড়া আইনে মহিলা ও মেয়েদের সুরক্ষা সিনেটের তলায় ভোট পাবে।

অতীতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য উকিল হওয়া সত্ত্বেও ওকাসিও-কর্টেজ ইস্যুতে বিবেচনা করেননি। তিনি কেবল ট্রাম্প এবং মেইন গভর্নর জ্যানেট মিলসের মধ্যে একটি ব্লুস্কি পোস্টের সাথে ইস্যুতে সাম্প্রতিক বিনিময় উল্লেখ করেছেন যা বলে যে, “এটি কীভাবে হয়েছে।” তবে তিনি ট্রাম্পের আদেশ বা ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি পুরোপুরি বিশদভাবে সম্বোধন করেননি।

21 ফেব্রুয়ারি ওকাসিও-কর্টেজ দ্বারা আয়োজিত একটি ভার্চুয়াল টাউন হল চলাকালীন ফক্স নিউজ ডিজিটাল এটি নিয়ে একটি প্রশ্ন জমা দেওয়ার পরেও তিনি বিষয়টি সমাধান করেননি। ফক্স নিউজ ডিজিটাল ইমেলের মাধ্যমে ইস্যুতে মন্তব্য করার জন্য ওকাসিও-কর্টেজের অফিস একাধিক অনুরোধের জবাব দেয়নি।

ওকাসিও-কর্টেজ একটি সাক্ষাত্কারের সময় ট্রান্স সম্প্রদায়ের জন্য ডেমোক্র্যাট সমর্থনের সামগ্রিক বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন “জোন স্টুয়ার্টের সাথে সাপ্তাহিক শো” পডকাস্ট 23 জানুয়ারী।

“যখন আমরা ট্রান্স লোকেদের আশেপাশে এই সংস্কৃতি যুদ্ধগুলি দ্বারা ক্রমাগত বিভ্রান্ত হওয়ার অনুমতি দিই, তখন এটি প্রতিদিন একটি নতুন জিনিস, এবং উত্তরটি এমন নয় যে আমরা কেবল এই লোকদের আক্রমণ করতে দিয়েছি, এটিই আমরা বলি, ‘আপনি কী করছেন, মানুষ?’ আমি মনে করি আমাদের সেই লোকদের পক্ষে ঠিক এমন একটি চিন্তাভাবনা করা উচিত যে এটি কোনও বিতর্কও নয়, “ওকাসিও-কর্টেজ বলেছেন।

“লাইক, আমাদের টোপটি কী তা বোঝার এবং দেখতে হবে, তবে আমরা এই অধিকারগুলি কেবল ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে এবং পথের পাশ দিয়ে যেতে দিয়ে টোপটি গ্রহণ করি না।”

তবে গেইনস ওসেকশন-কর্টেজ এবং অন্যান্য ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা অবাক হন না, মেয়েদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির ইস্যু থেকে হঠাৎ দূরত্ব থেকে।

গেইনস বলেছিলেন, “আমাদের অবাক করা উচিত নয় যে এওসি যে অবস্থান নিচ্ছে তা হ’ল” গেইনস বলেছিলেন। “এক নম্বর, বাতিল সংস্কৃতি তার গ্রিপ হারাচ্ছে এবং দ্বিতীয় নম্বরের অর্থ তারা তাদের ভোটদানের রেকর্ড বা যা কিছু হতে পারে তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কারণ তারা জানে যে এটি একটি হেরে যাওয়া সমস্যা।

ওকাসিও-কর্টেজ এর আগে একাধিক বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন যা ট্রান্স অ্যাথলিটদের সমতা আইন এবং ট্রান্সজেন্ডার বিল অফ রাইটস সহ দেশব্যাপী মহিলাদের এবং মেয়েদের ক্রীড়া খেলতে সক্ষম করে। কংগ্রেস মহিলারা এর আগে পরামর্শ দিয়েছিল যে গ্রিন পার্টি একটি এক্স পোস্টে “শিকারী” ছিল 2024 গ্রিন পার্টির ভিপি মনোনীত প্রার্থী বুচ ওয়ারে মহিলাদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলে।

তার আগে, ওকাসিও-কর্টেজ এমনকি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সমালোচনা করেছিলেন, যিনি ট্রান্স অন্তর্ভুক্তি সক্ষম করার জন্য একাধিক প্রচেষ্টা করেছিলেন, এটি সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট না করার জন্য।

২০২৩ সালের এপ্রিলে, যখন বিডেন একটি শিরোনাম IX পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন যা মেয়েদের ক্রীড়াগুলিতে ট্রান্স অ্যাথলিটদের নিষিদ্ধ করবে তবে তাদের সম্প্রদায়ের অনন্য যৌন-সম্পর্কিত মানদণ্ডের একটি সেটের ভিত্তিতে “শিক্ষার্থীদের উপর নিষেধাজ্ঞার অনুমতি দেবে,” ওকাসিও-কর্টেজ এটিকে “অপমান” বলে অভিহিত করেছেন।

“বিডেন অ্যাডমিনের এটি করার কোনও কারণ নেই। এটি অনিবার্য এবং বিব্রতকর,” তিনি সেই মাসে এক্সে লিখেছিলেন। “অ্যাডমিন এখনও এটিকে পিছনে চলতে পারে, এবং তাদের উচিত It’s এটি একটি অসম্মান।”

তবে, মহিলাদের এবং মেয়েদের খেলাধুলায় ট্রান্স অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গত এক বছরে একটি বহুল বিরোধী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে এবং ডেটা থেকে জানা যায় যে এটি এমনকি ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলকেও প্রভাবিত করেছে।

একটি সাম্প্রতিক নিউ ইয়র্ক টাইমস/আইপিএসওএস সমীক্ষা দেখা গেছে যে বেশিরভাগ ডেমোক্র্যাটস সহ আমেরিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করেন না যে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলিটদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

“সম্পর্কে চিন্তা হিজড়া মহিলা অ্যাথলেট – অর্থ অ্যাথলিটরা যারা জন্মের সময় পুরুষ ছিলেন তবে যারা বর্তমানে মহিলা হিসাবে চিহ্নিত হন – আপনি কি মনে করেন যে তাদের মহিলাদের খেলাধুলায় প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া উচিত বা উচিত নয়? “সমীক্ষাটি জিজ্ঞাসা করেছিল।

অংশ নেওয়া ২,১২৮ জনের মধ্যে% ৯% বলেছেন যে জৈবিক পুরুষদের যারা মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করেন তাদের মহিলাদের খেলাধুলায় অংশ নিতে দেওয়া উচিত নয়। ডেমোক্র্যাটস বা ডেমোক্র্যাটকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা 1,025 জনের মধ্যে 67 67% বলেছেন যে হিজড়া অ্যাথলিটদের মহিলাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

ক জাতীয় প্রস্থান জরিপ আমেরিকা আইনসভার অ্যাকশন কমিটি ফর কনসার্টড উইমেন দ্বারা পরিচালিত দেখা গেছে যে 70০% মধ্যপন্থী ভোটাররা “ডোনাল্ড ট্রাম্পের হিজড়া ছেলেদের এবং পুরুষদের খেলাধুলা করে পুরুষদের খেলাধুলা এবং ট্রান্সজেন্ডার ছেলে এবং পুরুষদের মেয়েদের এবং মহিলাদের বাথরুম ব্যবহার করে” তাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে “এর বিরোধিতা দেখেছিলেন।

অধিকন্তু, %% বলেছেন যে এটি সকলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যখন ৪৪% বলেছেন এটি “খুব গুরুত্বপূর্ণ”।