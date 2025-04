রুবিওর স্টেট ডিপার্টমেন্ট পুনর্গঠন পরিকল্পনা আমাদের বৈদেশিক নীতির হুমকি দেয়

গত সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মুক্তি পেয়েছে রাজ্য বিভাগকে পুনর্গঠনের জন্য তাঁর প্রস্তাব – এবং এটি একটি ডুজি। আমি যখন এলজিবিটিকিউআই+ ব্যক্তিদের মানবাধিকারের জন্য মার্কিন বিশেষ দূত হিসাবে সরকারকে যোগদান করেছি, মানবাধিকার সংস্থাগুলির জন্য একটি ক্যারিয়ারের কাজ করার পরে, আমি সরকারের অদক্ষতা সম্পর্কে অনেক ক্লিচকে সত্য বলে মনে করেছি। তবে, রুবিওর পরিকল্পনা – যা অন্তর্ভুক্ত মার্কিন-ভিত্তিক কর্মীদের 15 শতাংশ হ্রাস করা, 132 টি অফিস কাটা এবং অতিরিক্ত 137 অফিস বিভাগের অন্যান্য অংশে স্থানান্তরিত করা-যখন রোগী একটি স্ক্যাল্পেলের প্রাপ্য হয় তখন একটি চেইনসো চালানোর সমতুল্য।

অনেকেই সঙ্কুচিত হবে, ধরে নেবেন যে কোনও ফেডারেল এজেন্সির জন্য নতুন সাংগঠনিক চার্ট হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে জাগতিক হিসাবে সংবাদ তাদের প্রভাব ফেলবে না বা সরকারী সংস্থাগুলিতে কাটগুলি সংজ্ঞা অনুসারে উপকারী। তবে সত্যটি হ’ল বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার প্রচারকারী বিভিন্ন বিউরিয়াসকে নির্মূল ও ডাউনসাইজিং সহ স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রস্তাবিত পুনর্গঠন আমেরিকান স্বার্থ এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য গভীর নেতিবাচক পরিণতি ঘটাবে।

নতুন পরিকল্পনাটি কেবল মানবাধিকারকে অবমূল্যায়ন করে না-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির একটি সমালোচনামূলক বৈশিষ্ট্য-এটি বিদেশী-নীতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আশেপাশে দক্ষতার বিভাগকেও সরিয়ে দেয় যেমন বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। তদুপরি, এটি একটি চরমপন্থী বিশ্বদর্শন চাপিয়ে দেয় যা ব্র্যান্ডগুলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে আমেরিকান বিরোধী হিসাবে সমর্থন করে, একটি শক্তিশালী অর্থনীতি, নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বৈশ্বিক ক্ষমতার মতো মূল জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে।

যখন স্টেট ডিপার্টমেন্ট হয় কোনও মানবাধিকার সংস্থা নয়, মানবাধিকারকে যে পরিমাণে সম্মান করতে ইচ্ছুক তা বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের আঁশকে ত্যাগ করে। সুতরাং, স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন কাঠামো থেকে বাদ দেওয়া বলছে, বিশ্বজুড়ে ঘটনাগুলি কীভাবে আমেরিকানদের সরাসরি প্রভাবিত করে তা বোঝার ব্যর্থতা প্রদর্শন করে। তেমনি পরিকল্পনাটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় বিদেশী-নীতিগত অগ্রাধিকার বা আমেরিকান জনগণের মধ্যে দৃ strong ় সমর্থন সহ ইস্যুগুলি প্রতিফলিত করে না।

উদাহরণস্বরূপ, প্রস্তাবিত পুনর্গঠনটি বিশ্বব্যাপী ফৌজদারি বিচারের কার্যালয় সম্পর্কে কোনও উল্লেখ করে না, যা যৌন দাসত্বের মতো যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাবদিহিতা, শিশু সৈন্য হিসাবে শিশুদের অপহরণ এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের মতো জবাবদিহিতা অনুসরণ করে। একইভাবে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারে, নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধরণের নিপীড়নের মধ্যে শিশু এবং জোরপূর্বক বিবাহের অবসান ঘটাতে কাজ করে, গ্লোবাল উইমেনস ইস্যু (জিডাব্লুআইআই) অফিসটি স্পষ্টতই মুছে ফেলা হবে। আফগানিস্তান, সুদান এবং এর বাইরেও সংকট হিসাবে, নারী ও মেয়েরা সহিংসতার জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে লক্ষ্যবস্তু হয়। তবুও যথেষ্ট প্রমাণ প্রমাণ করে যে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়িত করা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলে, সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রচার করে। এ কারণেই জিডব্লিউআইয়ের মতো প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োজনীয়; মহিলা ও মেয়েদের জন্য জিডব্লিউআইয়ের লক্ষ্যযুক্ত প্রোগ্রামিং নিশ্চিত করে যে মার্কিন বিনিয়োগগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য উচ্চ হারের রিটার্ন উত্পাদন করে।

প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের মধ্যে বিদেশী পরিষেবা ইনস্টিটিউটের আপাত নির্মূলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ১৯৪ 1947 সাল থেকে নতুন বিদেশী পরিষেবা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী পরিষেবা কর্মকর্তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ বা সমর্থন ছাড়াই বিশ্বব্যাপী সংকটে পাঠানোর হুমকি দিয়েছে।

যদিও পুরো প্রোগ্রামগুলি নির্মূল করা উদ্বেগজনক, তেমনি দৃ ust ় এবং কার্যকর প্রক্রিয়াগুলির মিশ্রণও। ব্যুরো অফ ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস এবং লেবার (ডিআরএল), যা ১৯ 1970০ এর দশক থেকে মার্কিন মানবাধিকার নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দু এবং সমর্থন বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শ্রম অধিকারের প্রচার বিদেশী সহায়তায় অফিসের অধীনে সরানো হয়েছে। যদিও এই পুনর্বিবেচনাটি এখনও ডিআরএলকে অনুদান দেওয়ার অনুমতি দেবে, তবে ব্যুরো বিভাগের নীতিগত অবস্থানে কোনও বক্তব্য না থাকার কারণে সম্ভবত তার নতুন অবস্থানের কোনও নীতিগত কার্যকারিতা নেই। নতুন চার্টের পূর্ববর্তী পুনরাবৃত্তিতে যা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং এটি দেখেছিল বৈদেশিক নীতিডিআরএল এর নামকরণ করা হয়েছিল গণতন্ত্র ব্যুরো, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা, মিথ্যাভাবে পরামর্শ দিয়েছিল যে ধর্মীয় স্বাধীনতা মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে না এবং অগ্রাধিকারের শ্রেণিবিন্যাসে শ্রমিকদের কোনও মূল্য নেই।

রুবিও হিসাবে এটি সরকারের অদক্ষতা রোধ করার প্রচেষ্টা নয় দাবি। যদি পরিকল্পনাটি আকার নেয় তবে সমালোচনামূলক বিষয়-বিষয় দক্ষতা নির্মূল করা হবে। পুরো প্রোগ্রাম কাটা হবে। মিত্রদের সাথে অংশীদারিত্ব বিচ্ছিন্ন করা হবে। The State Department will be under-resourced exactly at the time it is called upon to absorb programs by the largely defunct US Agency for International Development (USAID) and hollowed out exactly at the time diplomacy is most needed.

তিনটি মহাদেশে যুদ্ধের ফলে, প্রস্তাবিত পুনর্গঠন এবং কর্মীদের অভিযোগের অভিযোগগুলি আজকের বৈশ্বিক রাজনীতি, মানবাধিকার সংকট এবং দ্বন্দ্বের জটিলতাগুলি মোকাবেলায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং রুবিওকে কম ব্যান্ডউইথের সাথে ছেড়ে দেবে। যদি এই পরিবর্তনগুলি প্রস্তাবিত হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, তবে তারা দমনকারী সরকারগুলিকে উদাসীনতার একটি স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করবে যদি তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে অবরুদ্ধ করে, ক্রোনিজম এবং দুর্নীতির অন্যান্য রূপগুলিতে জড়িত থাকে, মুক্ত বক্তৃতা নিষিদ্ধ করে, লক্ষ্যবস্তু সংস্থাগুলিকে লক্ষ্য করে, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করে, যুদ্ধাপরাধকে তাদের নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি মার্কিন বিদেশী-নীতি প্রক্রিয়াগুলিতে অন্যান্য বড় কাটগুলির পটভূমির বিরুদ্ধে আসুন। ইউএস এজেন্সি ফর গ্লোবাল মিডিয়া ভেঙে ফেলা, যার মধ্যে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা প্রায়শই ফ্রি প্রেসে অ্যাক্সেস অস্বীকার করা হয় তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য সংবাদ সরবরাহের জন্য সরঞ্জামগুলি সরিয়ে ফেলেছে – এবং এক্সটেনশনের মাধ্যমে এটি আমাদের নরম শক্তিকেও আঘাত করে। ইউএসএআইডি কেড়ে নেওয়ার ফলে জীবন রক্ষাকারী কর্মসূচির আকস্মিক সমাপ্তির দিকে পরিচালিত হয়েছে, সহ এইচআইভি/এইডস ক্লিনিকগুলি এবং দুর্ভিক্ষ ত্রাণ প্রোগ্রাম। এদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল চাকরির কাটগুলি বৈদেশিক স্বাস্থ্য ও অধিকারের মতো মূল বিদেশী-নীতি খাতগুলিকে বিরূপ প্রভাবিত করেছে। এই সমস্ত স্ল্যাশিংয়ের মধ্যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খ্যাতিমান ক্ষতি প্রায় অভাবনীয়ভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

আমেরিকানরা আমাদের সরকারের কাছ থেকে পরিবর্তনের প্রত্যাশা করা ঠিক, তবে তারা যদি ক্রমবর্ধমান অপ্রয়োজনীয় ডিম এবং বাড়ির বন্ধকগুলির দাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকে তবে তাদের বুঝতে হবে যে দেশীয় এবং বৈদেশিক নীতি পরস্পর নির্ভরশীল। বাড়ীতে মানবাধিকারকে অর্থপূর্ণভাবে রক্ষা করার জন্য, আমাদের বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারে বিনিয়োগ করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য, আমাদের অবশ্যই বিশ্বজুড়ে জোরপূর্বক শ্রমের সাথে লড়াই করতে হবে বা অন্যথায় আমেরিকান কর্মীদের দ্বারা তৈরি পণ্যগুলি জোর করে বা শিশুশ্রমের দ্বারা উত্পাদিত পণ্যগুলির তুলনায় বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করতে খুব ব্যয়বহুল হবে। যদি আমরা অন্যান্য দেশের সাথে অনুকূল বাণিজ্য চাই তবে আমাদের বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে যা আমেরিকান শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায় এবং ভোক্তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে। আমরা যদি অন্য মহামারী না চাই, আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো জীবন রক্ষাকারী সংস্থাগুলি সহ জাতিসংঘকে তহবিল দিতে হবে। আমরা যদি দেশে এবং বিদেশে আমেরিকানদের রক্ষা করতে চাই তবে আমাদের সুরক্ষা এবং বিশ্বজুড়ে আইনের শাসনে বিনিয়োগ করতে হবে।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে প্রবাহিত করার দরকার নেই; অপ্রয়োজনীয়তা সর্বদা নির্মূল করা উচিত, এবং সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত করা দরকার, তবে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবগুলি হাড়ের পাশ দিয়ে ভালভাবে কেটে গেছে।

আমরা দক্ষতা সর্বাধিকতর করার জন্য বিভাগকে পুনর্গঠনের বিকল্প উপায়গুলি কল্পনা করতে পারি, যেমন ছাড়পত্র প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্ত করে এবং ইন্ট্রাডিপার্টমেন্টাল টার্ফ যুদ্ধগুলি এড়াতে কার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব রয়েছে তা স্পষ্ট করে। তবে, আমরা যদি এমন একটি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কল্পনা করতে চাই যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শকে সত্যই অগ্রাধিকার দেয়, বিশেষত যারা সর্বাধিক প্রান্তিক, তবে এর জন্য শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ডস ডিআরএল বা জিডব্লিউআই সহ প্রক্রিয়াগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। যদি আমরা আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের জন্য গর্বিত হই তবে আমাদের উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য historic তিহাসিক সংগ্রামকে যথাযথভাবে বিশেষ দূত, বিশেষ প্রতিনিধি এবং মানবাধিকারের জন্য বিশেষ উপদেষ্টা তাদের অপসারণের পরিবর্তে বিশেষ পরামর্শদাতাদের দ্বারা উন্নীত করা উচিত। মার্কিন কংগ্রেস মানবাধিকারের জন্য আইন প্রণয়ন করে সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এটি বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে মানবাধিকারের জন্য আরও বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে; নিশ্চিত করুন যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাজেটের পুনরায় অনুমোদন বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং বিদেশী সহায়তার জন্য ম্যান্ডেট তহবিল।

রুবিও জানিয়েছেন, রাজ্য বিভাগের ঘোষিত পুনর্গঠন কেবল একটি প্রস্তাব। আসুন তাকে ধরে রাখি। এটি দক্ষতার সাথে, সরকারী কর্মচারীদের এবং আমাদের বিদেশী নীতিকে পরিচালিত মৌলিক নীতিগুলির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার অভাব রয়েছে। আমেরিকান জনগণ এবং সর্বত্র মানুষ – আরও ভাল।