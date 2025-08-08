রুয়ান্ডা সর্বশেষ নির্বাসন চুক্তিতে 250 অবৈধ অভিবাসী নিতে সম্মত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণ-নির্বাসন প্রচেষ্টা এই সপ্তাহে নতুন গতি অর্জন করেছে যখন রুয়ান্ডা একটি আনুষ্ঠানিক তৃতীয় দেশীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, এমন দেশগুলির সাথে অংশীদারিত্বের জন্য বিস্তৃত ধাক্কা দেওয়ার অংশ, যাদের দেশ দেশগুলি তাদের ফিরিয়ে নিতে বা অন্যান্য বাধা উপস্থাপন করতে অস্বীকার করেছে।
রুয়ান্ডা
রুয়ান্ডার কর্মকর্তারা মঙ্গলবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে জড়িত একটি চুক্তিতে 250 টি অবৈধ অভিবাসীকে গ্রহণ করতে সম্মত হন, প্রায় অর্ধ-ডজন অন্যান্য দেশগুলিতে যোগদান করেছেন যা একই কাজ করেছে।
এই বছরের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন এবং কিগালির মধ্যে আলোচনা শুরু হওয়ার পরে, রুয়ান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অলিভিয়ার নডুহুঙ্গিরেহে বলেছিলেন যে এই ধারণাটি তার দেশে নতুন নয়, কারণ এটি লন্ডনের আদালতকে নিক্স করা যুক্তরাজ্যের সাথে একই রকম চুক্তি করেছে।
রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি পল কাগমের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত অবৈধ অভিবাসীদের তাদের পায়ে ফিরে যেতে সহায়তা দেওয়া হবে।
তাদের পুনর্বাসনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অনুমোদিত হতে হবে এবং তারপরে “রুয়ান্ডায় তাদের জীবন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য” কর্মশক্তি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসন গ্রহণ করা উচিত, “দ্য মুখপাত্র, ইওলান্দে মাকোলো বিবিসিকে বলেছেন।
সোয়াজিল্যান্ড/সোয়াজিল্যান্ড
অন্য আফ্রিকান জাতিতে, ইসওয়াতিনি, 2018 অবধি সোয়াজিল্যান্ডের নামকরণ করা, পাঁচটি বিদেশী নাগরিককে জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমবাবনে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।
তবে এই অপারেশনে রুয়ান্ডার মতো একই আনুষ্ঠানিক তৃতীয়-দেশের চুক্তির অভাব রয়েছে বলে জানা গেছে।
এই ছোট্ট ল্যান্ডলকড দেশ, মহাদেশের শেষ পরম রাজতন্ত্র, মোজাম্বিক এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বাতিল করে।
নির্বাসিত পুরুষরা সকলেই ব্যাটারি থেকে হত্যা থেকে গ্যাং ক্রিয়াকলাপ এবং মেথামফেটামাইন সম্পর্কিত অপরাধের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
ডিএইচএসের সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই ফ্লাইটটি ব্যক্তিদের এত অনন্যভাবে বর্বর নিয়েছিল যে তাদের স্বদেশ তাদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করেছিল।”
“এই অবজ্ঞাপূর্ণ দানবরা আমেরিকান সম্প্রদায়গুলিকে আতঙ্কিত করে চলেছে, তবে (ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম) ধন্যবাদ তারা আমেরিকান মাটি থেকে দূরে।”
দোষীদের ভিয়েতনাম, জামাইকা, লাওস, কিউবা এবং ইয়েমেনের বাসিন্দা।
১৯৮6 সাল থেকে ইসওয়াতিনিকে শাসন করেছেন তৃতীয় রাজা এমওয়াতির একজন মুখপাত্র বলেছেন বিবিসি এসওয়াতিনি আশা করছেন অপরাধীদের তাদের জন্মভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়ার “সুবিধার্থে”।
দক্ষিণ সুদান
দক্ষিণ সুদানও জুলাইয়ে আটজন নির্বাসন পেয়েছিলেন।
বোস্টনের ফেডারেল বিচারক ব্রায়ান মারফি সুদানী নির্বাসনকে অবরুদ্ধ করার প্রাথমিক আদেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং অন্যরা, ক্ষমতাসীন অভিবাসীদের বিপজ্জনক দেশগুলিতে প্রবাসীকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে মার্কিন কূটনৈতিক সম্মেলনের অধীনে সুরক্ষার জন্য দায়ের করার সুযোগ প্রয়োজন।
সুপ্রিম কোর্ট পরে মারফির রায় থেকে যায়।
কোস্টা রিকা
ফেব্রুয়ারিতে, কোস্টা রিকা 200 জন নির্বাসিত অভিবাসীদের গ্রহণ করতে সম্মত হন, যার মধ্যে ভারত থেকে কিছু বিদেশী নাগরিক অন্তর্ভুক্ত ছিল, মতে ভিসাভার। এই জাতির আইনটি অস্থায়ী অভিবাসী আশ্রয়ের অনুমতি দেয়।
সান জোসে সরকারও $ 7.8 মিলিয়ন ডলার চুক্তি করেছে বলে জানা গেছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটি অভিবাসীদের নির্বাসন দিতে সহায়তা করবে, রয়টার্সের মতে। তারের পরিষেবা আরও ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে।
পানামা
এছাড়াও ফেব্রুয়ারিতে পানামার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিবিএস নিউজকে জানিয়েছে ওয়াশিংটনের সাথে নকল অন্য চুক্তির আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় 200 নন-প্যানামানিয়ান নির্বাসিতদের প্রথম বিমানটি এসেছিল।
আমেরিকা চীন, উজবেকিস্তান, নেপাল, ভারত এবং ভিয়েতনামের মতো দেশ থেকে বেশিরভাগ এশীয় বংশোদ্ভূত অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত এই নির্বাসনগুলির ব্যয়কে কভার করবে। ক্যামেরুন এবং ইরান হিসাবে যতদূর দূরে থেকে অভিবাসীরাও এই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বলে জানা গেছে।
এল সালভাদোর
নির্বাসন প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য সর্বাধিক দৃশ্যমান দেশটি হ’ল এল সালভাদোর, যেখানে মেরিল্যান্ডে বাস করা সন্দেহভাজন মানব পাচারকারীকে তার কুখ্যাত সিকোট কারাগারে নির্বাসিত করার পরে কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা উড়েছিল।
হান্টার বিডেনের মতো ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্প প্রশাসনকে এই প্রচেষ্টার জন্য ডেকেছেন, যা সালভাদোরানের রাষ্ট্রপতি নায়েব বুকেলের একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবিশ্বাস্য প্রতিক্রিয়া দ্বারা পূরণ হয়েছে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিডেনের অতীতের মাদকের ব্যবহারে বুকেল মজা পেয়েছিলেন, এক্সকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি “গুঁড়ো দুধ স্নিগ্ধ” করছেন কিনা যখন প্রাক্তন প্রথম পুত্র দাবি করেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে এল সালভাদোরকে আক্রমণ করার হুমকি দেবেন এবং যদি এটি নির্বাসিতদের ফিরে আসতে অস্বীকার করে।
সেন ক্রিস ভ্যান হোলেন, ডি-মো।, তিনি প্রথম সান সালভাদোরে গার্সিয়াতে গিয়েছিলেন, এমন একটি ট্রিপ যা আরও ডেমোক্র্যাটদের যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং অন্যরা নিউয়ার্ক, বাল্টিমোর এবং নিউইয়র্ক সিটিতে ঘরোয়া আইস সাইটে প্রবেশের চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।
ফক্স নিউজ ‘লুই ক্যাসিয়ানো এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।