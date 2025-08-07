কমমারসেন্টে মরিয়া চিঠিপত্রের লেখকদের সহায়তা করার জন্য 1996 সালের শরত্কালে রুসফন্ড (রাশিয়ান সহায়তা তহবিল) তৈরি করা হয়েছিল। চিঠিগুলি যাচাই করার পরে, আমরা সেগুলি রুসফন্ড.রু সাইটগুলিতে, কমারসেন্ট.রু -তে টিভি চ্যানেল “রাশিয়া 1” এবং রেডিও “ভেরা” তে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, পাশাপাশি 132 প্রিন্টিং, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট মিডিয়াতে পোস্ট করি।
রুসফন্ড সম্পর্কে
