রেইনিয়ার কেন আটলেটিকো-এমজি খেলতে বেছে নিয়েছে তা সন্ধান করুন

রেইনিয়ার, অ্যাটলেটিকো-এমজি-র নতুন শক্তিবৃদ্ধি, ইউরোপে পাঁচ বছর কাজ করার পরে বেলো হরিজন্টে পৌঁছেছে, যখন তিনি বরুসিয়া ডর্টমুন্ড, গিরোনা, ফ্রোসিনোন এবং গ্রানাডার মতো ক্লাবগুলি পাস করেছিলেন। ২০২০ সালে রিয়াল মাদ্রিদের সাথে ফ্ল্যামেঙ্গো দ্বারা আলোচিত, মিডফিল্ডার কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্প্যানিশ ক্লাব দ্বারা অভিনয় করেননি, যা তার অর্থনৈতিক অধিকারের 50% বজায় রেখেছিল। আইডিবিতে নিয়মিত করা, এটি ইতিমধ্যে মোরগের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম।
খেলোয়াড় জোর দিয়েছিলেন যে, বিদেশে তার অভিনয়ের বিষয়ে মন্তব্য করা সত্ত্বেও, তিনি রিয়াল মাদ্রিদে “এটি কার্যকর হয়নি” বলে মনে করেন না, কারণ দলের সাথে ক্রম বা পূর্বসূরীর কোনও সুযোগ ছিল না। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা তার কৌশলগত এবং ব্যক্তিগত বিবর্তনের জন্য মূল্যবান, পাশাপাশি নতুন ভাষা শেখার সরবরাহ করে।
“অনেক লোক বলে যে আমি একটি নির্দিষ্ট দলে কাজ করি নি, তবে রিয়াল মাদ্রিদে কেউ বলতে পারে না যে আমার কোনও ক্রম ছিল না বলে আমার কাজ হয়নি, আমার কোনও পূর্বসূরি ছিল না, আমি কোনও খেলা খেলিনি। অনেক লোক সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বুলশিটের কথা বলে। এই ক্ষেত্রে আমার কথা বলতে পারছি না, রিয়াল মাদ্রিদের জন্য আমার কোনও খেলা নেই।”
রেইনিয়ার বলেছিলেন যে অ্যাটলেটিকো-এমজি-র জন্য পছন্দটি বোর্ড কর্তৃক উপস্থাপিত প্রকল্প এবং আলোচনায় অগ্রাধিকার হওয়ার অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, এমনকি অন্যান্য ক্লাবগুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই প্রশংসা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, যার পরিবারের অনুমোদনও ছিল।
“আমি বিমানবন্দরে আসার সাথে সাথেই সাক্ষাত্কারে যেমন বলেছিলাম, প্রকল্পটি আমাকে অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। কিছু দল ছিল যা আমাকে তদন্ত করেছিল, এবং প্রত্যেকেরই তাদের অগ্রাধিকার ছিল, তবে আমি ভেবেছিলাম মোরগের অগ্রাধিকারটি আমারই ছিল।
23 বছর বয়সী মিডফিল্ডার নিজেকে একটি বহুমুখী খেলোয়াড় হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মিডফিল্ডে আরও উন্নত অভিনয় করতে বা দ্বিতীয় স্ট্রাইকার হিসাবে সক্ষম। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বল চালনা করতে, নাটক তৈরি করতে এবং টেবিল তৈরি করতে পছন্দ করেন, তিনি বর্তমান ফুটবলে মৌলিক হিসাবে বিবেচনা করেন।
“আমি একজন মিডফিল্ডার ফরোয়ার্ড, আমি দ্বিতীয় স্ট্রাইকারও খেলতে পারি, সেন্টার ফরোয়ার্ডের পিছনে। আমি বল চালাতে, টেবিল তৈরি করতে এবং খেলা শুরু করতে পছন্দ করি। আমি মনে করি এটি আজকের ফুটবলে খুব গুরুত্বপূর্ণ।”
হাল্কের পাশাপাশি অভিনয়ের প্রত্যাশাও নতুন শার্ট 18 কে উত্সাহিত করেছে। অ্যাটলেটিকো আইডলটির সাথে প্রথম যোগাযোগটি প্রাক্তন ক্লাব খেলোয়াড় ডিয়েগো কোস্টার মাধ্যমে ঘটেছিল। রেইনিয়ারের মতে, মাঠের সুরটি দলের পক্ষে ভাল ফলাফল দিতে পারে।
“হাল্ক একজন প্রতিমা, দুর্দান্ত খেলোয়াড়, খুব অভিজ্ঞ। আমি এখানে আমার আত্মবিশ্বাস আবার শুরু করার চেষ্টা করতে এবং মোরগকে সাহায্য করার জন্য, তাকেও সাহায্য করার জন্য এসেছি, যাতে তিনি অনেক গোল করতে পারেন। আমি সেখানে এমন একটি ছেলের সাথে খেলতে পছন্দ করি যিনি টেবিল তৈরি করতে বোঝেন, এই জিনিসগুলি। god শ্বর ইচ্ছুক, আসুন একসাথে খুব ভাল কাজ করি।”
বিমানবন্দরে পার্টির সাথে প্রাপ্ত, খেলোয়াড় তার আগমনে ভক্তদের স্নেহ দেখে অবাক হয়ে স্বীকার করেছেন। তিনি প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং ক্লাবের উদ্দেশ্যগুলিতে অবদান রাখার জন্য সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছেন।