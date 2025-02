‘রেকনিংয়ের দিন’: পাইপলাইন প্রতিবাদে গ্রিনপিসের ভূমিকা ওভার ট্রায়াল শুরু হয়

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি সৌর ট্রাক আনার জন্য এই লড়াইয়ের দু’দিন পরে দু’জন কর্মী সদস্য এসেছিলেন। মিঃ জ্যাক বলেছিলেন যে গ্রিনপিস অহিংসার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন এবং অশান্তি উস্কে না দেওয়ার জন্য জড়িত ছিলেন, বরং “ডি-এস্কেলেট” সহায়তা করতে এবং তাঁবু এবং প্রশিক্ষণের মতো সহায়তা প্রদানের জন্য জড়িত ছিলেন। তিনি জুরিকে বলেছিলেন যে গ্রিনপিস বিক্ষোভের জন্য দায়ী ছিলেন এই বিতর্ককে সমর্থন করার কোনও প্রমাণ নেই।

শক্তি স্থানান্তরের জন্য তার উদ্বোধনী যুক্তিগুলিতে, মিঃ কক্স গ্রিনপিসের অভ্যন্তরীণ ইমেল এবং প্রকাশনাগুলি উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে গ্রিনপিস এবং অন্যান্য গোষ্ঠী দ্বারা স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক nd ণদাতাদের একটি চিঠি রয়েছে। পরিবেশগত কারণগুলিতে কাজ করে এমন একটি ডাচ সংস্থা ব্যাঙ্কট্র্যাকের লেখা এই চিঠিটি ডাকোটা অ্যাক্সেস প্রকল্পের জন্য loans ণ বন্ধ করার জন্য এনার্জি ট্রান্সফার nd ণদাতাদের আহ্বান জানিয়েছিল। মিঃ কক্স বলেছেন, এই অভিযানটি এই প্রকল্পটিকে nd ণদাতাদের হারাতে এবং উচ্চ হারে পুনরায় ফিনান্সে হারাতে পরিচালিত করেছে।

গ্রিনপিস বলেছিলেন যে ব্যাংকগুলি এই চিঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এমন কোনও প্রমাণ নেই, যা 500 টিরও বেশি গ্রুপ দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

সোমবার শুরু হওয়া দু’দিনের জুরি নির্বাচনের সময়, অসংখ্য সম্ভাব্য জুরিরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাদের বা তাদের আত্মীয়দের তেল ও গ্যাস শিল্পের সাথে বা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যারা এই প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে জড়িত ছিলেন। এই অঞ্চলে তেল ও গ্যাস শিল্পের বিশিষ্টতার কারণে এটি প্রত্যাশিত ছিল এবং এটি বিচারের ক্ষেত্রে শক্তি স্থানান্তরকে একটি সুবিধা দিতে পারে।

নির্বাচিত জুরিতে আটজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ ছিলেন, যার মধ্যে দুটি বিকল্প ছিল।

ওয়াশিংটনে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল এবং গ্রিনপিস ফান্ডে আইনজীবি, গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনালের আইনজীবীরাও আদালতে বিবৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছে যে তাদের সংস্থাগুলি পৃথক ছিল এবং বিক্ষোভের সাথে জড়িত ছিল না।

বিচারটি পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলার কথা রয়েছে।