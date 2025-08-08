You are Here
রেকর্ডিং রেকর্ডের জন্য নিকিতা মিরজানি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বিচারকের মনোভাবের আইনী অনুশীলনকারী মূল্য সঠিক
ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – বিবাদী নিকিতা মিরজানির সাথে অভিযুক্ত চাঁদাবাজি ও মানি লন্ডারিং মামলার (টিপিপিইউ) আরও একটি অধিবেশন বৃহস্পতিবার (// ৮/২০২৫) দক্ষিণ জাকার্তা জেলা আদালতে (পিএন) এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বিচারক সাক্ষীদের সাক্ষ্য শোনার জন্য নির্ধারিত ছিল।

নিকিতা মিরজানি যে কেসকে আটকানো হয়েছিল তা বিউটি ডক্টর রেজা গ্ল্যাডিসের মালিকানাধীন স্কাইকেয়ার পণ্যগুলিতে অভিনেত্রীর নেতিবাচক পর্যালোচনা দিয়ে শুরু হয়েছিল।

এই সমস্যাটি জাকার্তা মেট্রোপলিটন পুলিশে 2024 সালের 3 ডিসেম্বর নিকিতার বিষয়ে রেজা গ্ল্যাডিসের প্রতিবেদনের দিকে পরিচালিত করে।

বিচারের ক্ষেত্রে, নিকিতা পুনরায় বিচারককে রেজা গ্ল্যাডিস ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে আইনী প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করার অভিযোগে অনুরোধ করেছিলেন।

তবে, দ্বিতীয়বারের মতো বিচারক দৃ year ়ভাবে 39 বছর বয়সী অভিনেত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বিচারকের মনোভাবও বিভিন্ন জনসাধারণের জল্পনা কল্পনা করেছিল।

কেউ কেউ মনে করেন যে নিকিতার অহঙ্কারী মনোভাব করা উচিত নয়।

তবে, এমন কয়েকজনও নয় যারা মনে করেন যে অনিয়ম রয়েছে কারণ বিচারক রেকর্ডিংটি চালু করতে নারাজ।

এখন, আইনী অনুশীলনকারীরা দেওলিপা ইয়ুমারাও নিকিতার বিচারের বিচারকদের মনোভাবের আইনী দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

দেওলিপার মতে নিকিতা বিচারের বাইরে প্রমাণ জমা দিতে পারেননি।

খুব পড়ুন: সহকারী নিকিতা মিরজানি হতাশ হয়েছিলেন যে অ্যাকাউন্টের ডেটা আদালতে প্রমাণ হওয়ার অনুমতি ছাড়াই কোনও ব্যাংক দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছিল

“ফৌজদারি কার্যনির্বাহী আইনে প্রমাণ কেবল প্রসিকিউটর দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রমাণ হিসাবে।”

“সুতরাং প্রসিকিউটর প্রমাণ জমা দেন, তারপরে আইনজীবী অতিরিক্ত প্রমাণও জমা দিতে পারেন।”

“তবে প্রমাণগুলি মামলা অনুসারে রয়েছে,” শুক্রবার (৮/৮/২০২৫) ইউটিউব কামিকুমির উদ্ধৃত ডিওলিপা বলেছিলেন।

https://www.youtube.com/watch?v=tyoghwdjii

তদুপরি, ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক প্রাপ্ত আইনজীবী ব্যাখ্যা করেছিলেন, নিকিতা বিচারে প্রদত্ত প্রমাণগুলি অবশ্যই এই মামলা অনুসারে হওয়া উচিত, যথা চাঁদাবাজি।



