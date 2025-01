রেগান রেভর্ডের মতে ইয়ং শেল্ডনের কাছ থেকে একটি জিনিস অনুপস্থিত

“ইয়ং শেল্ডন” ফ্ল্যাশব্যাকগুলি এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণ রয়েছে, সম্ভবত সবচেয়ে বড়টি শিশু অভিনেতাদের সাথে আচরণ করার সুনির্দিষ্ট বিষয়। A sitcom like “How I Met Your Mother” can easily jump back and forth through time without issue — all they have to do is mess with the actors’ hairstyle a bit and audiences will go along with it — but for a show dealing with fast -বাচ্চাদের বড় করা, এটি করা অনেক কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, 14 বছর বয়সী জর্জি এবং 9 বছর বয়সী জর্জির মধ্যে পার্থক্য 25 বছর বয়সী টেড মোসবি এবং 30 বছর বয়সী টেড মোসবির মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে অনেক বড়। একটি “ইয়ং শেল্ডন” ফ্ল্যাশব্যাকের জন্য, প্রযোজনায় নতুন অভিনেতাদের কাস্ট করতে হবে। (ভাল, যে বা তারা “জর্জ লোপেজ” পদ্ধতির সাথে যেতে পারে এবং কেবল একটি বাচ্চার দেহে অভিনেতার মাথা ফটোশপ করুন))

তবুও, প্রবীণ “ইয়ং শেল্ডন” চরিত্রগুলির চারপাশে কেন্দ্রিক একটি ফ্ল্যাশব্যাক পর্ব, যেমন রেভর্ড পরামর্শ দিয়েছেন, এখনও মনে হচ্ছে এটি দুর্দান্ত কাজ করতে পারে। এটি “এবং ম্যাগি মেকস তিনটি” “দ্য সিম্পসনস” থেকে তিনটি “মেক মেকস মেকস থ্রি” এর মতো অন্যান্য বিখ্যাত সিটকম ফ্ল্যাশব্যাক এপিসোডগুলির সংবেদনশীল উচ্চতাগুলিও স্কেল করে ফেলেছে যা /ফিল্মের সেরা “সিম্পসনস” এপিসোডগুলির তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বিকল্পভাবে, এটি “মাঝখানে ম্যালকম” থেকে “বিদায় কিটি” এর লাইনে একটি কৌতুক আনন্দ হতে পারে। এটাই সেই পর্ব যেখানে ম্যালকমের বড় ভাই রিস তার মায়ের উচ্চ বিদ্যালয়ের ডায়েরি উদ্ঘাটন করে এবং লোইস 17 -এ কেমন ছিল তার মধ্যে আমাদের খুব প্রিয় ঝলক দেখা যায়। (তিনি তার ভবিষ্যতের স্বামী হালকে বর্ণনা করেছেন, যিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে ব্রায়ান ক্র্যানস্টন অভিনয় করেছেন, “কিছু বোকা” হিসাবে যারা “আমাদের জিম ক্লাসটি স্ট্রেক করে” এবং ভলিবল জালে ক্র্যাশ হয়েছিলেন))

অন্য অনেক সিটকোমগুলি অন্য কথায় ফ্ল্যাশব্যাক স্টোরিলাইনগুলি করতে পছন্দ করার একটি ভাল কারণ রয়েছে। “ইয়ং শেল্ডন” যদি তাদের মধ্যে আরও কিছুটা বেশি লিপ্ত হয় তবে এটি দুর্দান্ত হত।