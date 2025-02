রেডডিট ব্যবহারকারী ফ্লাইট যাত্রী বিমানটিতে সিট-স্যুইচিংয়ের অনুরোধগুলির ভাগ করে নেওয়া গল্প

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

সাম্প্রতিক ভ্রমণে একজন ফ্লাইট যাত্রী নিজেকে বা নিজেকে তিনজন পৃথক ব্যক্তির সাথে প্রায় তিনটি পৃথক বার আসন স্যুইচ করছেন – প্রশ্নটি ভিক্ষা করে, একটি ফ্লাইটে আসন স্যুইচ করার জন্য কতগুলি অনুরোধ অনেক বেশি?

আর/ইউনাইটেডারলাইনস নামে পরিচিত সাব্রেডডিট -এ, একজন ব্যবহারকারী একাধিক আসন পরিবর্তন এবং অনুরোধগুলি প্রত্যাখ্যান করার সামান্য দক্ষতার সাথে জড়িত একটি সাম্প্রতিক ফ্লাইট উল্লেখ করেছেন – যতক্ষণ না জিনিসগুলি মাথায় আসে।

রেডডিট ব্যবহারকারী এবং ফ্লাইট লিখেছেন, “আমি সান জুয়ানে আমার পরিবারকে দেখতে যাচ্ছিলাম … এবং আমি নিজেকে বিমানের বাম পাশের প্রথম শ্রেণির উইন্ডো সিটে চিকিত্সা করেছি যাতে আমি আমার ঠাকুরমার বাড়িটি দেখতে পেলাম (যখন) আসছে,” রেডডিট ব্যবহারকারী এবং ফ্লাইট লিখেছেন যাত্রী, “ইউ/মেকুরাউনস্যান্ডউইচ।”

ব্যক্তিটি লিখেছেন, “আমি যখন আমার আসনে পৌঁছলাম () আইল সিটে একজন খুব প্রবীণ মহিলা ছিলেন এবং পথ জুড়ে আইল সিটে থাকা অন্য একজন মহিলা ছিলেন।” “ছোট মহিলা বলেছিলেন, ‘এটি আমার মা। তার ডিমেনশিয়া রয়েছে এবং সে নিজেকেও খাওয়াতে পারে না। আমরা কি স্যুইচ করতে পারি যাতে আমি ফ্লাইটের সময় তার যত্ন নিতে পারি?” “

যাত্রী তাত্ক্ষণিকভাবে অন্য সিটে স্থানান্তরিত হয়।

অল্প সময়ের পরে, আরও দু’জন মহিলা একই ফ্লায়ারের কাছে এসে ব্যক্তিকে আবারও সরাতে বললেন। তারা যাত্রীকে আইল সিটে যেতে বলেছিল যাতে দুই মহিলা একসাথে বসতে পারে।

“এই মুহুর্তে, আমি সিংহ ছিল – তবে আমি যখন আমার বাটটি নতুন আইল সিটে সবেমাত্র স্পর্শ করেছিলাম তখন আমি কেবল বলেছিলাম, ‘যাই হোক না কেন,’ এবং সরানো হয়েছিল,” ফ্লাইটের যাত্রী অবিরত বললেন।

তারপরে, রেডডিট লেখক আরও বলেছিলেন, “যখন তৃতীয় ব্যক্তি আমার কাছে ‘হাই, উম’ শুরু করার জন্য এসেছিলেন – আমি তাত্ক্ষণিকভাবে বলেছিলাম, ‘আমি ইতিমধ্যে দু’বার স্যুইচ করেছি। আপনি এটি অন্য কারও সাথে নিতে পারেন।” “

যাত্রী স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বা তিনি প্রতিবার স্যুইচ করতে অস্বীকার করতে পারতেন – তবে বলেছিলেন যে এই পরিস্থিতিতে সহানুভূতিশীল এবং অন্যের কাছে থাকার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ছিল।

“আমি জানি আমি এই লোকদের জন্য সরে যেতে বেছে নিয়েছি, তবে আমি খুব বিরক্ত হয়েছি যে আমি সেই নির্দিষ্ট উইন্ডো আসনের জন্য অর্থ প্রদান করেছি এবং আমার বিকল্পগুলি মূলত ছিল, ডিমেনশিয়া সহ একজন মহিলাকে সহায়তা করুন তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি উপভোগ করুন – বা সরানো এবং একটি আইল সিটে বসে বসে বসে বসে থাকুন বাথরুম, “যাত্রী লিখেছেন।

অন্যান্য রেডডিট ব্যবহারকারীরা কথোপকথনে যোগ দিয়েছিলেন, বিতর্কিত আসনটি হপিংয়ে চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছিলেন।

একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছিলেন, “অন্য লোকের সমস্যাগুলি আপনার সমস্যা হয়ে উঠতে দেবেন না।” “আপনার নির্ধারিত আসনে বসুন। লোকদের যদি থাকার ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় তবে তারা এটি এফএএস (ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস) দিয়ে নিতে পারে।”

মূল ব্যবহারকারী অংশে এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “সহানুভূতিটি চলমান ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে, নিশ্চিত – তবে আপনি যখন কাউকে স্থানান্তরিত করতে বলেন এবং তারা করেন তখন তার বিনিময়ে সহানুভূতি বা কৃতজ্ঞতা দেখানোর কী আছে?”

“তারা তাকে তার কেয়ারগিভারের পাশের অন্য একটি সিটে স্যুইচ করতে পারত। তারা কখনই স্যুইচ করতে চায় না,” অন্য রেডডিট ব্যবহারকারী ভাগ করে নিয়েছিলেন, আসনগুলি পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির প্রথম অনুরোধটি উল্লেখ করে।

“আমি 100% সময় প্রত্যাখ্যান করি,” একই ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন। “I didn’t used to. Now it just happens way too often, and people act very entitled to the seat you paid for. I’m done. Never switching again.”

“আমি হয়ে গেছি। আর কখনও স্যুইচ করবেন না।”

তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য একজন লিখেছেন, “আপনি বুক করার সময় একসাথে থাকা আসনগুলি বেছে নিন or

ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক শিষ্টাচার বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষক রোজালিন্দা র্যান্ডাল উচ্চ উড়ন্ত আসন চেঞ্জারে তার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নিয়েছেন।

“আপনার ভ্রমণ সমুদ্রের ওপারে হোক বা একই রাজ্যের মধ্যে থাকুক না কেন, আমরা ফ্লাইট বুকিংয়ের সময় একটি আসন নির্বাচন করি,” র্যান্ডাল বলেছিলেন।

“এয়ারলাইনস গ্যারান্টি দিতে পারে না যে আপনার পছন্দসই আসনটি উপলব্ধ হবে বা আপনি এবং আপনার ভ্রমণ অংশীদার পাশাপাশি পাশাপাশি আসনগুলি পাবেন” “

কোনও আসন স্থানান্তরিত করার, বা অন্য কোনও যাত্রীর সাথে একটি আসন বিনিময় করার অন্যান্য উপায় রয়েছে যা বোর্ডিংয়ের সময় কাউকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে জড়িত না।

“যদি বুকিংয়ের সময় আসন পছন্দগুলি সীমাবদ্ধ থাকে তবে এখনও আপনার গেটের এজেন্টকে আপনার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে,” র্যান্ডাল বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে আপনি যদি ভ্রমণের সময় অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন এমন কারও সাথে নিজেকে ভ্রমণ করতে দেখেন তবে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা ভাল – আংশিকভাবে প্রস্তুতির অভাব সম্পর্কে অন্যের কাছ থেকে প্রশ্ন এড়ানোর প্রয়াসে।

র্যান্ডাল বলেছেন, “হতাশার গল্পটি ব্যবহার করা, এটি যতই সত্য হোক না কেন, লোকেরা আপনার অনুরোধ দেওয়ার প্রত্যাশা করার অধিকার দেয় না,” র্যান্ডাল বলেছিলেন।

“বা আপনাকে হতাশ করার জন্য আপনাকে বিরক্ত করার, হয়রানি করা বা বিব্রত করার অধিকার দেয় না।”

“আপনি যদি আইরোল বা দুষ্ট চোখ পান তবে অবাক হবেন না।”

অস্বস্তিকর অবস্থানে থাকাকালীন সবচেয়ে ভাল কাজটি হ’ল ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, তিনি উল্লেখ করেছিলেন – যদিও এফএর গ্যারান্টি দেয় না যে এফএ সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হবে।

“আপনার পছন্দ বা প্রয়োজনের জন্য দায়বদ্ধতা না নেওয়ার জন্য যদি আপনি আইরল বা দুষ্ট চোখ পান তবে অবাক হবেন না,” র্যান্ডাল উল্লেখ করেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য রেডডিট ব্যবহারকারী এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের কাছে পৌঁছেছে।