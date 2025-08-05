You are Here
রেড সোক্স ঘোষক বেঞ্চগুলি পরিষ্কার হিসাবে অ্যাস্ট্রোসের সাইন-স্টিলিং কেলেঙ্কারীতে ক্র্যাক করে
News

রেড সোক্স ঘোষক বেঞ্চগুলি পরিষ্কার হিসাবে অ্যাস্ট্রোসের সাইন-স্টিলিং কেলেঙ্কারীতে ক্র্যাক করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

বেঞ্চগুলি হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস এবং বোস্টন রেড সোক্সের মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাফ হয়ে যায় এবং এটি সমস্তই সাইন-চুরির বিষয়ে প্যারানিয়া বলে মনে হয়েছিল তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

অ্যাস্ট্রোস রিলিভার হেক্টর নেরিস উদ্দেশ্যমূলকভাবে রানারকে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপরে রেড সক্সের তৃতীয় বেস কোচ কাইল হাডসনের সাথে একটি বিনিময় হয়েছিল যা দলগুলির মধ্যে ধুলা সৃষ্টি করেছিল।

নেরিস যখন ound িবি থেকে নামার পথে, হডসনের সাথে তাঁর কথা ছিল এবং রেড সোক্স ডাগআউটের দিকে চিৎকার করেছিলেন, যার ফলে বুলপেনসহ উভয় দলই অর্ডার দ্রুত পুনরুদ্ধার করার আগে মাঠে নামতে পারে।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

বোস্টন রেড সোক্স ক্যাচার কার্লোস নারভায়েজ হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস প্রথম বেসম্যান ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকারকে সপ্তম ইনিংসে আগস্ট 2, 2025 এ ট্যাগ করে। (ব্যারি চিন/দ্য বোস্টন গ্লোব গেটি চিত্রের মাধ্যমে)

তিনি বিশ্বাস করেন যে রেড সোক্স লক্ষণগুলি চুরি করছে কিনা তা জানতে চাইলে নেরিস প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: “সম্ভবত। সম্ভবত হ্যাঁ, সম্ভবত না।”

ঠিক আছে, প্রাক্তন রেড সোক্স প্লেয়ার-পরিণত-ঘোষণার উইল মিডলব্রুকস ভেবেছিলেন যে এটি কিছুটা বিদ্রূপাত্মক।

প্রাক্তন ইনফিল্ডার বলেছিলেন, “কল্পনা করুন অ্যাস্ট্রোসগুলি লক্ষণগুলি চুরি করার জন্য পাগল হচ্ছে।”

অ্যাস্ট্রোস অবশ্যই বেসবলের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাইন-চুরির কেলেঙ্কারির স্থপতি ছিলেন, যেখানে তারা কোন পিচ আসছে তা বোঝাতে ট্র্যাশ ক্যানকে ঠাট্টা করবে। এটি তাদের 2017 সালে একটি বিশ্ব সিরিজে সহায়তা করেছিল এবং আরও বিভ্রান্তি সম্পর্কে সর্বদা গুজব এবং জল্পনা রয়েছে। লক্ষণগুলি চুরি করতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা অবৈধ।

“তবে অনুমান করুন যে এটি কী, এটি গেমের অংশ, যখন আপনি কোনও গ্লোভে গ্রিপটি দেখতে পাবেন,” মিডলব্রুকস যোগ করেছেন।

হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস রিলিফ পিচার হেক্টর নেরিস 2 আগস্ট, 2025 এ প্রথম বেসম্যান ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকার দ্বারা সংযত। (ব্যারি চিন/দ্য বোস্টন গ্লোব গেটি চিত্রের মাধ্যমে)

এনএফএল, এমএলবির জায়ান্টরা কুখ্যাত মাইক ফ্রান্সেসা রেডিও শোতে ‘বার্ষিক সভা’ সহ মজাদার মজাদার

হাস্যকরভাবে, রেড সোক্সকে নিজেরাই 2018 সালে লক্ষণগুলি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এক বছরে তারা ফলস ক্লাসিক জিতেছিল, তবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে ঘটনাগুলি “পূর্ববর্তী বছরের অ্যাস্ট্রোসের চেয়ে” সুযোগ এবং প্রভাবের মধ্যে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ “ছিল এবং ক্লাবহাউসটির বেশিরভাগই অন্যায় সম্পর্কে অবগত ছিল না।

অ্যালেক্স কোরা 2018 মৌসুমের আগে সক্স ম্যানেজার হওয়ার আগে 2017 সালে অ্যাস্ট্রোস বেঞ্চ কোচ ছিলেন। অ্যাস্ট্রোসের কেলেঙ্কারীতে ভূমিকার কারণে তাকে ২০২০ মৌসুমে স্থগিত করা হয়েছিল তবে পরের মরসুমে ফিরে এসেছিলেন।

হোম প্লেট আম্পায়ার গেরি ডেভিস এবং হিউস্টন অ্যাস্ট্রোস প্রথম বেসম্যান ক্রিশ্চিয়ান ওয়াকার বোস্টনে শনিবার, 2 আগস্ট, 2025, রেড সোক্স গেমের সময় অ্যাস্ট্রোস কলস হেক্টর নেরিসকে ধরে রেখেছিলেন। (এপি ফটো/গ্রেগ এম কুপার)

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

রেড সোক্স গেমটি জিতেছে, -3-৩।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts