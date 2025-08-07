রেনল্ডস আইওএ গার্ডকে বরফ প্রশাসনিক সহায়তার জন্য প্রস্তুত ঘোষণা করেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আইওয়া গভর্নর। কিম রেনল্ডস বুধবার ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা বরফের পাশাপাশি কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, পেন্টাগন থেকে পারস্পরিক সহায়তার অনুমোদনের কথা উল্লেখ করে রিপোর্ট করেছেন কোয়াড সিটি টাইমস।
রিপাবলিকান রেনল্ডস বলেছিলেন যে আর্লিংটনের কাছ থেকে কোনও মিশনের নির্দেশনা পাওয়া যায়নি তবে আইওয়া ন্যাশনাল গার্ড কেরানী ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য সদস্যদের মোতায়েন করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
200 মেরিন বরফের সমর্থনে ফ্লোরিডায় যান কারণ সামরিক অভিবাসন সম্পর্কে আরও দৃ stronger ় অবস্থান নেয়
রেনল্ডস সিডার র্যাপিডসে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের সাথে সাম্প্রতিক আহ্বানের জন্য বেশ কয়েকজন গভর্নর ছিলেন, যেখানে রাজ্য মিলিশিয়াদের ধারণাটি আটকে রাখা এবং নির্বাসনমূলক অভিযানে সহায়তা করার ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, অনুসারে, সন্ন্যাসীদের নিবন্ধন করুন।
রেনল্ডস বলেছেন, “আমরা যা দেখেছি তা হ’ল রসদ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভবত আমরা রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করার জন্য যেভাবে দেখব।”
ন্যাশনাল গার্ড বরফ আক্রমণকারীদের আটক করার জন্য অনুমোদিত, ডিএইচএস বলেছেন
তিনি আরও যোগ করেছেন যে সার্ভিস মেম্বার ফিগার এবং সম্ভাব্যভাবে জড়িত রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।
“আমরা বলেছি যে আমরা পদক্ষেপ নেব এবং সহায়তা করব এবং কিছুই এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে আমরা … আমরা কিছু উপায়ে সহায়তা করার চেষ্টা করছি,” তিনি প্রচারিত মন্তব্যে বলেছিলেন কেসিসিআই।
বিশ্বাস-ভিত্তিক, অভিবাসী নেতৃত্বাধীন সম্প্রদায় সংগঠন এস্কুচা মি ভোজ নেটওয়ার্ককে বলেছিলেন যে অভিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় গার্ডের যে কোনও স্থাপনা “নৈতিকভাবে অনিবার্য এবং নাগরিক স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক অধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন ঝুঁকিপূর্ণ”।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রাপ্ত একটি মেমো অনুসারে লুইসিয়ানা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডা – লুইসিয়ানা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডা – আরও পাঁচটি রাজ্যের ন্যাশনাল গার্ডসও বরফের “এলিয়েন প্রসেসিং” পরিচালনা করতে সহায়তা করার নির্দেশনা পেয়েছিল।