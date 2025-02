রেন্ডি ওয়েইঙ্গার্টেন ট্রাম্পকে শিক্ষা বিভাগকে নির্মূল করতে চলমান সম্পর্কে উদ্বেগজনক বলে মনে হচ্ছে: ‘আইনী নয়’

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যদি ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে সফল হন তবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষক শ্রম ইউনিয়নের প্রধান সতর্ক করেছিলেন যে আইনী জটিলতা এবং গোপনীয়তার ঝুঁকি থাকতে পারে শিক্ষা বিভাগ ।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মঙ্গলবার জানিয়েছে যে ট্রাম্পের আধিকারিকরা ফেডারেল সরকারকে সঙ্কুচিত করার জন্য সরকারী দক্ষতার বিভাগের কাজ বিভাগের অংশ হিসাবে বিভাগকে নির্মূল করার জন্য কার্যনির্বাহী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

অনুযায়ী প্রতিবেদনট্রাম্পের পরামর্শদাতারা একটি কার্যনির্বাহী আদেশে বিতর্ক করছেন যে “এজেন্সিটির সমস্ত কার্যাদি বন্ধ করে দেবে যা সংবিধিতে স্পষ্টভাবে লেখা হয় না বা নির্দিষ্ট কিছু কার্যাদি অন্য বিভাগগুলিতে স্থানান্তরিত করে না,” এবং বিভাগকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার জন্য আইনসভা প্রস্তাবের আহ্বান জানাবে।

মঙ্গলবার সিএনএন -তে উপস্থিত হওয়ার সময় আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্সের সভাপতি, রেন্ডি ওয়েঙ্গার্টেন বলেছিলেন যে ট্রাম্প যা করছেন তা অবৈধ, এবং তিনি ফেডারেল এজেন্সিটির ওভারহোলের সাথে জড়িত গোপনীয়তার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

“এই পদক্ষেপটি আইনী নয়,” ওয়েঙ্গার্টেন হোস্ট কেট বোল্ডুয়ানকে বলেছেন। বিভাগ থেকে স্বল্প-আয়ের পরিবার, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার্থী হিসাবে ইংরেজী এবং অধ্যয়নের প্রোগ্রামগুলিতে কাজ করার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, “শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে প্রচুর বিষয় রয়েছে যা সংবিধিতে রয়েছে।”

“আপনি কয়েক মিলিয়ন বাচ্চাদের সম্পর্কে কথা বলছেন And এবং সেই বিভাগটি আসলে যা করে তা হ’ল এটি আসলে নিশ্চিত করে যে অর্থটি বেরিয়ে যায় এবং এটি চুরি হয় না It এটি আসলে উদ্দেশ্যযুক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় The শিক্ষা, “তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

ওয়েইঙ্গার্টেন স্কুলে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তবে আর্থিক সহায়তা অফিসের বেশি কাজ করেছেন।

শ্রম নেতা যুক্তি দিয়েছিলেন যে শিক্ষার উপর আরও ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত, তিনি বলেছিলেন যে স্কুলগুলিকে চীনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে স্কুলগুলিকে সহায়তা করা একটি ফেডারেল নীতি থাকা উচিত।

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে স্কুলগুলিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং আরও আমেরিকান চাকরি তৈরির এক উপায় হতে পারে।

“আমাদের ফেডারেল নীতি দরকার যা আসলে বাচ্চা, ছেলেরা, এই ধরণের কাজ করার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে আরও বেশি বিকল্প রয়েছে, প্রযুক্তিবিদ এবং ওয়েল্ডার এবং এ জাতীয় জিনিস হয়ে উঠুন That’s এটিই ফেডারেল শিক্ষা বিভাগটি করা উচিত This এই ধরণের নীতি আসলে আমেরিকান চাকরি বাড়ান। “

ওয়েইঙ্গার্টেন আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে শিক্ষা বিভাগকে অপসারণ করা গোপনীয়তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

“ট্রেজারির দিক থেকে এবং শিক্ষার দিক থেকে উভয় সম্পর্কে চিন্তা করুন, বিভাগের মতো বিভাগের মতো ব্যক্তিগত, বেসরকারী আর্থিক তথ্যের পরিমাণ, যেমন ট্রেজারির মতো সামাজিক সুরক্ষার সমস্ত তথ্য, কর সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য রয়েছে। শিক্ষা বিভাগে। এটি মানুষের জন্য এত বেশি ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে, তাই কোনও নির্বাচিত ব্যক্তি কেন তাদের আর্থিক তথ্য দেওয়ার জন্য এই ব্যক্তিগত তথ্য গ্রহণ করছেন? ” তিনি বললেন।

“কেউ ডোনাল্ড ট্রাম্প বা এলন মাস্ককে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেনি,” ওয়েইংার্টেন সতর্ক করেছিলেন।

শিক্ষা বিভাগের যাচাই -বাছাইয়ের ফলে ওয়াচডগ অর্গানাইজেশন পিতামাতার একটি নতুন প্রতিবেদন হিসাবে দেখা গেছে যে ফেডারেল বিভাগ 2021 সাল থেকে কাউন্সেলিং কোর্সে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি সামগ্রী ইনজেকশন দেওয়ার জন্য 48 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেছে।

শিক্ষা বিভাগের সর্বশেষ তথ্যগুলি আরও দেখায় যে আমেরিকান শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা কোভিড -19 মহামারী থেকে হ্রাস অব্যাহত রয়েছে।

২০২৪ সালের দেশটির রিপোর্ট কার্ডটি প্রকাশ করেছে যে পড়ার স্কোরগুলি চতুর্থ এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। অষ্টম গ্রেডারদের জন্য গণিতের স্কোরগুলি কার্যত অপরিবর্তিত রয়েছে এবং চতুর্থ গ্রেডারের হয়ে দুটি পয়েন্ট সরিয়ে নিয়েছে, যা চতুর্থ শ্রেণির গণিতের জন্য 2019 সালে গড় স্কোরের তুলনায় এখনও তিন পয়েন্ট কম।

“আজকের এনএইপি ফলাফলগুলি আমেরিকান শিক্ষার্থীদের জন্য একটি হৃদয় বিদারক বাস্তবতা প্রকাশ করে এবং আমাদের সবচেয়ে খারাপ ভয়কে নিশ্চিত করে: বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কেবল মহামারী সম্পর্কিত শিক্ষার ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার করেনি, তবে যে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি পিছনে ছিল এবং সবচেয়ে বেশি সহায়তার প্রয়োজন ছিল তারা আরও পিছনে পড়েছে, “শিক্ষা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। “ফেডারেল সরকার বার্ষিক কে -12 শিক্ষায় বিনিয়োগ করে এবং ফেডারেল মহামারী তহবিলের আনুমানিক 190 বিলিয়ন ডলারের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থ করে চলেছে।”

ওয়েঙ্গার্টেন এর আগে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এএফটি সদস্যরা শিক্ষা বিভাগকে বাতিল করার প্রত্যাশায় উদাসীন।

নভেম্বরে এমএসএনবিসিতে উপস্থিত হওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, “আমার সদস্যরা শিক্ষা বিভাগে আমলাতন্ত্র আছে কিনা সে বিষয়ে সত্যই চিন্তা করে না। বাস্তবে, ১৯ 1970০ এর দশকে আল শঙ্কর এবং আফটটি এর সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল। আমরা ভেবেছিলাম পুরো সন্তানের কারণে এটি এইচডাব্লু (স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কল্যাণ বিভাগের) মধ্যে থাকা উচিত। “

2019 সালে, ওয়েইঙ্গার্টেন তার চাকরিতে প্রতি বছর অর্ধ মিলিয়ন ডলারের বেশি করেছেন, এএফটি -র অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা ফর্ম 990 অনুসারে। তার বেতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড় শিক্ষকদের বেতনের চেয়ে নয় গুণ বেশি ছিল