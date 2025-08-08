You are Here
রেপ। ক্রকেট বিষাক্ত কর্মক্ষেত্রের তদন্তের প্রতিবেদনের জন্য জাতি এবং লিঙ্গকে দোষ দিয়েছেন
রেপ। ক্রকেট বিষাক্ত কর্মক্ষেত্রের তদন্তের প্রতিবেদনের জন্য জাতি এবং লিঙ্গকে দোষ দিয়েছেন

ডেমোক্র্যাটিক রিপ্রেস।

“শোন, মঙ্গলভাব, আমি জানি যে আমি এসেছি, মধু,” সিবিএস নিউজের একটি প্রশ্নের জবাবে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে বললেন নিউ ইয়র্ক পোস্ট রিপোর্ট বৃহস্পতিবার যেখানে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন নামবিহীন কর্মীরা তার সাথে যারা তাদের সাথে কাজ করেন তাদের সন্ত্রস্ত করার অভিযোগ এনেছিলেন, তাদের সাথে তাদের সন্ত্রস্ত করার অভিযোগ করেছেন।

টেক্সাস ডেমোক্র্যাট অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমি এইভাবেই এটি দেখছি।” “কারণ বেয়েন্স যেমন বলেছেন, তারা যদি আপনার সম্পর্কে কথা না বলে থাকে তবে অবশ্যই আপনার অবশ্যই কিছু করা উচিত নয়।”

নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে ২০২৩ সালে কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ক্রকেট শীর্ষস্থানীয় লক্ষ্য ছিল।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প জেসমিন ক্রকেটে ফিরে এসেছিলেন, তাকে ‘খুব কম আইকিউ ব্যক্তি’ বলে অভিহিত করেছেন

রেপ। জেসমিন ক্রকেট, ডি-টেক্সাস, কংগ্রেসে ট্রাম্পের অন্যতম স্পষ্টবাদী সমালোচক। (স্যামুয়েল কোর / গেটি চিত্র)

একটি সূত্র দ্য আউটলেটকে জানিয়েছে, “কর্মীরা সত্যই নিজের কাছে কেবল একটি দ্বীপ, কারণ তিনি তার জেলায় স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তা করেন না।” “তিনি আরও বেশি মনোনিবেশ করেছেন, ‘আমাকে গেট আমাকে” দ্য ভিউ, “‘ আমাকে এই গভীর রাতে টক শোতে পান ‘”

ক্রকেট সিবিএস নিউজ সাক্ষাত্কারে গিয়েছিলেন যে তার ত্বকের রঙ গল্পটিতে ভূমিকা রেখেছিল।

প্রতিনিধি জেসমিন ক্রকেট লিবারেল সমাবেশের সময় ট্রাম্পকে ‘এস —‘ বলে অভিহিত করেছেন

রেপ। জেসমিন ক্রকেট একটি বাড়ির শুনানির সময় কথা বলেন। (অ্যালিসন বেইলি/মধ্য প্রাচ্যের চিত্র/এএফপি গেটি চিত্রগুলির মাধ্যমে)

ক্রকেট বলেছিলেন, “এটি কেবল আরও অপবাদ, আরও বাজে কথা, আরও মিথ্যা কথা।” “আপনি এবং আমি সমস্ত তদন্ত সম্পর্কে ক্যামেরায় উঠার আগে আপনি এবং আমি রসিকতা করছিলাম যা কেবল মহিলা নয়, যুবক হওয়া এবং একটি কালো মহিলা হওয়ার সাথে সাথে আসে। হ্যাঁ, আমার পথে প্রচুর তদন্ত রয়েছে এবং এটি সমস্ত ভিন্ন কোণ থেকে আমার পথ আসে।”

ক্রকেট তারপরে তার বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়েছিলেন যে লোকেরা যখন “আপনার সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে, তখনই আপনি যখন জানেন যে আপনি অবশ্যই তাদের ত্বকের নিচে পাচ্ছেন।”

“সুতরাং আমি হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছি না। একটি গান আছে যা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে একবার উদ্ধৃত করতে চাই It এটি বলে, ‘আপনার ঘৃণা আমার অনুপ্রেরণা, তাই হ্যাটিন রাখুন’ ‘ এটি যা করে তা আমাকে যা করে তা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে, যা আমেরিকান জনগণের পক্ষে উচ্চস্বরে এবং গর্বিত হতে হবে। “

ডি-টেক্সাস রেপ। (মুভিয়নের জন্য জেমাল কাউন্টারেস/গেটি চিত্র)

কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বাধিক বিশিষ্ট সমালোচক ক্রকেট সম্পর্কিত নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে কংগ্রেস মহিলা একসময় একজন কর্মীকে অশ্রু বিন্দুতে বঞ্চিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি কর্মীদের কর্মীদের যানবাহন ব্যবহারের সাধারণ অনুশীলনের চেয়ে ভাড়া নেওয়া এস্কালেড বা অনুরূপ গাড়িতে স্বল্প দূরত্বে চালিত করবেন।

ক্রকেট নিয়মিত ট্রাম্পের সমালোচনার জন্য ভাইরাল হয়ে যায় এবং তাকে “এস ***” এবং “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু” বলে অভিহিত করেছেন। কংগ্রেস মহিলা ট্রাম্পকে ব্লাস্ট করার জন্যও পরিচিত যে বক্তৃতায় কমিটির শুনানির সময় প্রায়শই নজরে আসে সামাজিক মিডিয়া।

এই বছরের শুরুর দিকে, আটলান্টিক রিপোর্ট করেছে তার ফোনে ক্রকেটটির লক স্ক্রিনটি নিজের একটি চিত্র এবং বলেছিল যে যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে আউটলেটটি তারা যে প্রোফাইলের অংশে কাজ করছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য তার সহকর্মীদের কাছে পৌঁছেছিল, তখন তিনি গল্পটি “বন্ধ” করার চেষ্টা করেছিলেন।

“তিনি তার অ্যাপার্টমেন্টের আশেপাশে শুয়ে আছেন, অফিসে আসবেন না, এবং সত্যই কেবল কর্মীদের প্রতি উদাসীন এবং তাদের দিকে চিত্কার করবেন,” বৃহস্পতিবারের গল্পে নিউইয়র্ক পোস্টকে ক্রকেট সম্পর্কে বলেছেন।

“তিনি কখনই অফিসে থাকেন না এবং তিনি খুব বঞ্চিত হন। তিনি তার ষাঁড়গুলি করেন – এটি ভাইরাল হয় এবং তারপরে সবচেয়ে এলোমেলো জিনিসগুলির বাইরে বেরিয়ে আসে।”

অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার ফক্স নিউজের একজন সাংবাদিক। টুইটারে তাকে সন্ধান করুন @অ্যান্ডিমার্কমিলার এবং অ্যান্ড্রিউমার্ক.মিলার @Fox.com এ ইমেল টিপস।

