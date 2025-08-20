রেপ। মার্জুরি টেলর গ্রিন সম্পত্তি কর, স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে অ্যালার্ম শোনায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জর্জিয়ার রিপাবলিকান রেপ। মার্জুরি টেলর গ্রিন সম্পত্তি কর বিলোপের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্য বীমাকে একটি বড় “কেলেঙ্কারী” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“আমাদের সম্পত্তি কর পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। এটি আমাদের মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর সরকারকে ‘ভাড়া’ দিতে বাধ্য করে, তবে আমরা যদি সম্পত্তি কর প্রদান না করি তবে আমাদের যে সম্পত্তিটি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। এটি কখনই একটি মুক্ত দেশে ঘটতে হবে না,” গ্রিন এ এ ঘটতে হবে না। ” পোস্ট এক্স।
“দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য বীমা হ’ল একটি বিশাল কেলেঙ্কারী যা সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে And
প্রতিনিধি মার্জুরি টেলর গ্রিন ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন তিনি ডিসি আইন প্রণেতাদের সাথে ‘অত্যন্ত হতাশ’?
কংগ্রেস মহিলা, কে সনাক্ত করে আদর্শিকভাবে “কেবল আমেরিকা” হিসাবে দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে উভয় বিষয় জরুরিভাবে মোকাবেলা করা উচিত।
“এগুলি কেবল আমেরিকান ইস্যু এবং এই জাতীয় উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি যে আমাদের বাড়িটি আগুনে থাকলে আমরা একইভাবে তাদের সম্বোধন করা উচিত,” তিনি এই পদে ঘোষণা করেছিলেন, “আমেরিকা কেবল !!!!!”
এমটিজি ঘোষণা করে যে সে ‘মূলত আমেরিকা ফার্স্ট’, যারা তাদের নয়, ‘আপনি শত্রু’ বলছেন
গ্রিন চায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত বিদেশী সহায়তা কেটে ফেলুক।
একটি পোস্ট এক্স এই মাসের শুরুর দিকে তিনি বলেছিলেন “এটি একেবারে হাস্যকর যে কংগ্রেস আমেরিকার হামস্টার হুইল অফ আমেরিকার শেষ উন্মাদনা থেকে সরে যেতে অস্বীকার করেছে। আমি প্রায় প্রত্যেকেই আমি যেভাবে কাজ করি তার সাথে ল্যাব ইঁদুরের মতো বিদেশী সহায়তা এবং বিদেশী তহবিলের জন্য ভোটের উপর হ্যাঁ বোতামটি চাপিয়ে দেয় যা ট্রিটস গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।”
সম্পত্তি কর বাতিল? ডেসান্টিস ধারণাটিকে সমর্থন করে এবং এটি কীভাবে ফ্লোরিডায় করা যেতে পারে তা ব্যাখ্যা করে
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
গত মাসে গ্রিন একটি 2026 পীচ স্টেট গুবেরেটরিয়াল বিড বাতিল করে দিয়েছিল।