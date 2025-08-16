রেবোলিরায় বেনফিকা: “এগারো”, সমস্যা এবং ফলাফল রেখেছেন | ক্রনিকল

বেনফিকা আমাদোরার তারকাদের বিরুদ্ধে আই লিগায় আত্মপ্রকাশের জন্য রেবোলিরায় গিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি ডোমেইনে ১-০ ব্যবধানে বিজয় একই রকম ছিল: ব্রুনো লেগে শেষ তিনটি গেমের “এগারোটি” পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, দলটি ইতিমধ্যে দেখানো সমস্যাগুলি পুনরাবৃত্তি করেছিল, ট্রুবিনও চতুর্থ গেমের পুনরাবৃত্তি করেছিল এবং ফলাফলটিও চতুর্থ গেমসকে পুনরায় ডেকেটেড করেছিল।
“এগারোটি” না সরিয়ে বেনফিকা কোচ দলটিকে স্ট্রাইকারদের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে দেখেছিল, এটি আগের ম্যাচগুলিতে ঘটেছিল – 4x4x2 এখনও প্রতিপক্ষ যখন আরও পিছনে রক্ষা করছে তখন আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ তৈরির সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য দেখায় এবং সমাধানটি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও এই গেমটি একটি সম্ভাব্য উপায় প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে সেখানে যান।
বেনফিকার এখনও গেমটি তাড়াতাড়ি সমাধান করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, তবে তারা যে ভোগান্তির চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে: তারকা আক্রমণে অনেক লোককে একত্রিত করেছিল এবং এমন একটি ম্যাচের ফলাফল পরিবর্তন করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল যা সমস্ত কিছু দিতে পারে।
জোসে ফারিয়ার “ফানেল”
তারকা এই গেমটিকে একটি 5x3x2 নিয়ে গেছে যা এক ধরণের “ফানেল” তৈরি করেছিল। এই দুই স্ট্রাইকার দুটি কেন্দ্রের সাথে খাপ খায়, প্রতিরক্ষা এত প্রশস্ত পক্ষ/ডানাগুলিকে বেনফিকার প্রান্তে থাকতে দেয় এবং কেন্দ্রীয়দের সর্বদা কভারেজ ছিল পাভলিডিস এবং ইভানোভিচ-যিনি গেমটি পেরিয়েছিলেন এবং তাদের সহকর্মীদের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে ব্যর্থ হন, এ 4x4x2 এর কেন্দ্রীয় কিছু।
সুতরাং ভিতরে খেলার কোনও জায়গা ছিল না এবং ভারসাম্যহীনতার চাবিটি ডাহল এবং ডেডিকের ভঙ্গি বলে মনে হয়েছিল। তারকা বেনফিকার পক্ষের কভারেজের জন্য তার মিডসাইটগুলি সরিয়ে নিয়েছিল এবং যখন তারা করিডোরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তখন প্রচুর জায়গা খুলেছিল যা রাইডস, অরস্নস, ইভানোভিচ এবং পাভলিডিস ব্যবহার করতে পারে।
সমস্যাটি হ’ল বেনফিকা লিটল জোভানে এবং আব্রাহামকে পাশে যেতে বাধ্য করার এই আউটপুটটি ব্যবহার করেছিল। এটি 16 ‘এবং 17’ এ ঘটেছিল, টানা ছোঁড়াতে যেখানে এটি ডাহলের সাথে প্রথম তৈরি হয়েছিল, তারপরে ডেডিক-ইন এই দ্বিতীয় পদক্ষেপের সাথে সেখানে উন্মুক্ত, জোভানে বাস্তুচ্যুত, অরস্নস ভিতরে প্রবেশের জন্য ডেডিক ছিল এবং ডাহলের পাশের দরজার শটটি শেষ করা সহজ সংযোগ ছিল।
তদুপরি, বেনফিকা লিটল এই লোডটি অন্বেষণ করেছিলেন, যা এই জাতীয় “ফানেল” ভেঙে ফেলার সবচেয়ে কার্যকর উপায় বলে মনে হয়েছিল – এস্তোরিল গত বছর কিছুটা কার্যকারিতা নিয়ে এটি বেনফিকার সাথে করেছিলেন।
প্রথম কয়েক মিনিটের ফলস্বরূপ প্রস্থান করার আরেকটি উপায় হ’ল কেন্দ্রগুলি নির্মাণে আরও আরামদায়ক করার জন্য এনজো কমিয়ে দেওয়া ছিল – তিনি যা করেছিলেন তা করছেন। তারপরে দু’জন স্ট্রাইকারের বিরুদ্ধে তিনটি ছিল, তারার চাপ রেন্ডার করুন – এবং যখন এটি ঘটেনি তখন আমাদোরার দল কেন্দ্রগুলিকে নেক্সাস ছাড়াই পরাজিত করতে বাধ্য করতে পারে। এনজোর কথা বললে… আর্জেন্টাইন প্রথম অংশটি রোলার কোস্টারে ব্যয় করেছিল: উভয়ই ফাউল (সাত) এবং দীর্ঘ “গাইডেড” পাস ছিল (কমপক্ষে তিনটি ছিল)।
জরিমানা
স্ট্রাইকারদের সক্রিয় করতে অক্ষম এবং অর্নসগুলির সাথে প্রায়শই অনেক দূরে (এই মুহুর্তে যথারীতি এটি 5x2x3 “অবতার” এর ডান-ব্যাক ছিল যখন দলটি নামেছিল), বেনফিকার অবস্থানগত আক্রমণে খেলতে অসুবিধা হয়েছিল, যদিও চিহ্নিতকারী উভয় পক্ষকে এমনকি সরানোও পারত।
ট্রানজিশনে দুটি বিপদ ছিল (প্রতিটি পক্ষ থেকে একটি থেকে, 20 ‘এবং 42’) এবং উন্নত পুনরুদ্ধারে দুটি বিপজ্জনক নিক্ষেপ (প্রতিটি পক্ষের জন্য একটি, 27 ‘এবং 38’ তেও)-স্টার সাইডে ডিফেন্সিভ কৌশলটি ট্রানজিশনে খেলোয়াড়দের রাখার জন্য অনেক উপলভ্যতার জন্য ব্রিফ করা হয়েছিল-প্রায় সবসময় তিন, চার বা এমনকি পাঁচ খেলোয়াড় ছিল। এবং প্রথমার্ধে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সুযোগটি ছিল এমনকি রিবোলেইরা দল, একটি নিখরচায় অধ্যয়ন যা চের্নেভকে ব্যর্থ করেছিল।
এবং 55 ‘আরও – কেবলমাত্র বা আরও বেশি নির্মম, দরিদ্র গডয় রিচার্জের সাথে ট্রুবিনের অসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষায়। এর খুব শীঘ্রই সংখ্যার শক্তি: 4x4x2 বেনফিকারকে এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে আক্রমণাত্মক উপস্থিতি এবং ডাহলের ক্রসে আইভানোভিকের একটি লোড পাভলিডিসের স্কোর করে।
ম্যাচটি পরে আরও “উষ্ণ” ছিল। তারকাটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য সতেজতার মধ্যে একটি স্পষ্ট শারীরিক ঘাটতি ছিল এবং বেনফিকা বল ম্যাচটি পরিচালনা করছিলেন, আক্রমণগুলি প্রসারিত করছিলেন এবং যখনই সম্ভব অনুপস্থিতি ব্যবহার করছিলেন।
ইভানোভিচের এখনও দুর্দান্ত গোলের সুযোগ ছিল, তবে লেজ শেষ কয়েক মিনিটে দলটি শেষ করেছিল – কমবেশি বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারণ অ্যান্টনিও সিলভা ডিসপ্লিকেন্স দ্বারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং কিকাস 90 এ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল।