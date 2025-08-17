আমি সবেমাত্র প্রথম পর্বটি দেখেছি "রেমিংটন স্টিল," এবং পিয়ার্স ব্রোসানান এবং স্টেফানি জিম্বলিস্টের মধ্যে রসায়নটি আশ্চর্যজনক! ওহ, সাহায্য! এমন কিছু মুহুর্ত ছিল যেখানে আপনি যদি কোনও মাল্টিমিটার চালু করেন তবে এটি তাদের মধ্যে 440 ভি পড়বে। দম্পতি (?) এক নজরে বিনিময় করে, কথিত এবং অব্যক্ত শব্দগুলি এবং সমস্ত কিছু সংলাপের রেখার মধ্যে এতটা সূক্ষ্মভাবে রয়েছে যে আমি গল্পটির প্রতি মনোযোগ দিতে বা তাদের মধ্যে যৌন স্পার্কসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এবং আমি কি বলতে পারি? পুরো জিনিসটি স্পষ্টভাবে বাজানো দেখার চেয়ে তাদের এই ইচ্ছার খেলাটি খেলতে দেখে আরও উপভোগযোগ্য। এবং আমি নিশ্চিত যে ব্রোসানান রজার মুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল "সাধু" রেমিংটন খেলতে (যদি চরিত্রটির নামকরণ করা হয় তবে রেমিংটন)। আসল বিষয়টি হ’ল, সিরিজটিতে ক্লাস, স্টাইল এবং যৌন উত্তেজনার একটি আভা রয়েছে যা কয়েকজন আগে বা পরে ছিল। আমি ভাবছি যদি মুনলাইটিংও এরকম ছিল।
