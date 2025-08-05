রেমি টিনুবুর আরএইচআই নাইজার বন্যার শিকারদের জন্য এন 1 বি দান করেছে

নাইজেরিয়ার প্রথম মহিলা, সিনেটর ওলুরেমি টিনুবু নাইজার রাজ্যের মকওয়া স্থানীয় সরকার অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যার বিপর্যয়ের শিকারদের সমর্থন করার জন্য এন 1 বিলিয়ন অনুদান দিয়েছেন।
মঙ্গলবার রাজ্যে সমবেদনা সফরের সময় তাঁর প্রধান মানবতাবাদী কর্মসূচী পুনর্নবীকরণ হোপ ইনিশিয়েটিভ (আরএইচআই) এর মাধ্যমে অনুদানটি করা হয়েছিল।
মিডিয়াতে ফার্স্ট লেডির সিনিয়র স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্টের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুসোলা কুকোইয়ের তার যাচাই করা এক্স হ্যান্ডেল (@কুকয়ইবুসোলা) এর মাধ্যমে, মিসেস টিনুবু মিনার সরকারী বাড়িতে গভর্নর মোহাম্মদ উমরু বাগোকে ত্রাণ উপকরণ এবং একটি চেক উপস্থাপন করেছিলেন।
“নাইজেরিয়ার ফার্স্ট লেডি, সিনেটর ওলুরেমি টিনুবু পুনর্নবীকরণ আশা উদ্যোগের মাধ্যমে মোকওয়াতে সাম্প্রতিক বন্যার শিকারদের সমর্থন করার জন্য এন 1 বিলিয়ন অনুদান দিয়েছেন,” কুকোয়াই লিখেছেন।
“তিনি মিনায় গভর্নর উমরু বাগোকে চেক এবং ত্রাণ উপকরণ উপস্থাপন করে রাজ্যে শোক প্রকাশের সময় অনুদান দিয়েছিলেন।”
এই সফরটি মুষলধারে বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে এসেছিল যা মোকওয়াতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল, শত শত বাসিন্দাকে স্থানচ্যুত করে এবং বাড়িঘর, খামার জমি এবং সমালোচনামূলক অবকাঠামো ধ্বংস করে দেয়।
রবিবার ভোরের একটি বৃষ্টিপাতের পরে এই বন্যার ফলে কাফিন কোরো এবং পাইকোরো স্থানীয় সরকার অঞ্চলে কৃষিজমি বিধ্বস্ত হয়েছিল।
লাপাই স্থানীয় সরকার অঞ্চলে, 18 টি সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি বেহাল ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এর মধ্যে ডেরি, এশি, অপাকু, সাকানবি, কোটদা, আরাহ, আচিবা, আচিবা, দেবওয়া, ইবিডাব্লুএ, পেলে, এডা, রিগিডো, গবামি, ইয়াওয়া, গরু এবং মুয়ে, যেখানে খামার জমিগুলি নিমজ্জিত ছিল এবং ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
ক্রমবর্ধমান হুমকির জবাবে নাইজার রাজ্য সরকার রবিবার একটি সতর্কতা পুনরায় প্রকাশ করেছে, নদীর তীরের বাসিন্দাদের উচ্চতর স্থানে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
যোগাযোগ, মিডিয়া ও কৌশল সম্পর্কিত গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা জোনাথন ভাতসা এক বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলিতে সম্প্রদায়গুলিকে সরকারের সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শদাতাকে মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন।
“যদিও আমরা তাদের পৈতৃক বাড়ির সাথে আমাদের জনগণের গভীর সংযুক্তি বুঝতে পারি, সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা জীবন ও সম্পত্তির আরও ক্ষতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ,” ভাতসা বলেছিলেন।
“বৃষ্টিপাত আরও তীব্র হয়েছে এবং আমরা সবাইকে ঝুঁকিতে থাকা সবাইকে মরসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।”