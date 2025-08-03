রেয়ার্স ব্রেস স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এমটিএন 8 উইনকে ডাউন করে

লুকাস মোরিপ স্টেডিয়ামে
রবিবার এখানে রিচার্ডস বেয়ের বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জয়ের পরে এমটিএন 8 সেমিফাইনালে ম্যামেলোদি সানডাউনসকে পাঠানোর জন্য ইকরাম রায়নার্স একটি ব্রেস জাল করেছিলেন।
পিএসএল পুরষ্কারের জন্য উপেক্ষা করা রেয়ার্স অসামান্য ছিলেন, অর্ধেকের উভয় পাশে স্কোর করে মাসানডাওয়ানাকে বিজয় করতে সহায়তা করতে এবং শেষ চারে অরল্যান্ডো পাইরেটস, স্টেলেনবোশ এবং সেখুখুন ইউনাইটেডে যোগ দিতে সহায়তা করেছিলেন।
সানডাউনদের তাদের মূল খেলোয়াড় লুকাস রিবেইরো কোস্টা, খোলিসো মুদাউ এবং পিটার শালুলাইল ছাড়া করণীয় করতে হয়েছিল। শালুলাইল তিউনিসিয়ান জায়ান্টস এস্পারেন্সে যোগদানের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে এটিও বোঝা যায় যে বিদেশে নামবিহীন দল থেকে রিবেইরো কোস্টা এবং মুদাউ উভয়েরই আগ্রহ রয়েছে।
তবে এটি ব্রাজিলিয়ানদের প্রভাব ফেলেনি, যারা একটি শপথ-উপসাগরীয় উপসাগরের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী পারফরম্যান্স রেখেছিল।
সানডাউনস, যারা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে জড়িত ছিলেন, যেখানে তারা মুগ্ধ হয়েছিল, প্রত্যাশার মতো ম্যাচটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পেনাল্টি অঞ্চলে তাকে অচিহ্নিত রেখে যাওয়ার পরে রায়নাররা যখন হেডারটি দিয়ে আগে স্কোরিংটি খুলেছিল তখন তাদের চাপ বন্ধ হয়ে যায়।
মার্সেলো অ্যালেন্ডের এক কোণে সবাইকে এড়িয়ে গিয়ে রেয়ার্সকে খুঁজে পেয়েছিল, যারা তার পক্ষকে একটি প্রাপ্য নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য দূরের পোস্টে বাড়ি হাঁটেন।
নাটাল ধনী ছেলেরা তাদের অর্ধেক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি কারণ তারা পিছনে বসে এবং সানডাউনদের সমস্ত দখলের অনুমতি দেয়।
তাদের আধিপত্য সত্ত্বেও, ম্যাচটি অগ্রগতির সাথে সাথে ঘরের দলটি পরিষ্কার-ছাড়ের সম্ভাবনাগুলি তৈরি করতে লড়াই করেছিল। যাইহোক, তারা সিমফিউ ম্যাকিনিকার নিজের গোলের পরে হাফ-টাইমের স্ট্রোকের নেতৃত্ব বাড়িয়েছিলেন, যিনি একটি টেবোহো মোকোয়েনার নিম্ন ক্রসকে নিজের জালে পরিণত করেছিলেন।
সানডাউনগুলি এখনও সেখানে চলে যাওয়ার কারণে তারা এখনও সম্পন্ন করা হয়নি, এবং আর্থার বিক্রয় দ্বারা গোলে পাঠানো এবং নিকটবর্তী পোস্টে স্লটেড করার সময় পুনরায় আরম্ভের পরপরই রায়নার্স তার ব্রেসটি শেষ করবেন।
বক্সের বাইরে তার শটটি গোলের মধ্যে ফেলার পরে চতুর্থ গোলটি করেছিলেন বিকল্প সিয়াবোঙ্গা মাবেনা আরও বেশি সময় ছিল। নাটাল ধনী বয়েজ লড়াই চালিয়ে যান এবং খুব কমই সানডাউনস গোলরক্ষক রনউইন উইলিয়ামসকে পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি দর্শকের কাছে হ্রাস পেয়েছিলেন।
সানডাউনসের এই জয়টি সম্ভবত একটি বিবৃতি প্রেরণ করেছে যে তারা এই শিরোপা জয়ের জন্য ক্ষুধার্ত, কারণ তারা সর্বশেষ ২০২১ সালে এই প্রতিযোগিতাটি জিতেছিল।
