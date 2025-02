রেসকন: প্রকৃতপক্ষে, এগুলি আকর্ষণীয় সময়

The province has taken steps, including the announcement of $970 million via the Housing-Enabling Water Systems Fund to help build more homes across 60 municipalities, the first stream of the Municipal Housing Infrastructure Program to repair roads and bridges, and the $1.2 billion Building Faster তহবিল। সর্বশেষ পতনের প্রবর্তিত নতুন প্রাদেশিক পরিকল্পনার বিবৃতিটিও লাল টেপ কাটছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

টরন্টোতে, যেখানে 90 দিনের মধ্যে প্রকল্পগুলি সাফ করার কথা রয়েছে, অনুমোদনের প্রক্রিয়াগুলি কমপক্ষে 600 দিন এগিয়ে যেতে চলেছে।

এদিকে, আমরা পলাতক করের মুখোমুখি হয়েছি। উন্নয়ন চার্জগুলি নতুন আবাসনগুলিতে করের বোঝার যথেষ্ট অংশ হিসাবে রয়ে গেছে। এগুলি হ্রাস করতে হবে।

If the price of consumer items increased at the same rate as development charges, today a litre of gas would cost $33, a small Tim Horton’s coffee would be $57, a Big Mac would be $145, and a four-litre bag of milk would be $ 328।

ফেডারেল স্তরের কনজারভেটিভরা এবং প্রাদেশিক স্তরের উদারপন্থীরা নতুন আবাসনগুলিতে করের বোঝা হ্রাস করার জন্য ভাসমান পরিকল্পনা।

The provincial Liberals recently promised that, if elected, they’d scrap development charges on new housing, which would cut costs by up to $170,000 on family-sized homes of 3,000 square feet or less. The federal Conservatives, meanwhile, promised that, if elected, they’d cut the sales tax on new housing under $1 million, which would reduce the cost of an $800,000 home by $40,000. তবে, অন্যান্য ফেডারেল রাজনৈতিক দলগুলি এখনও এই বিষয়টি সমাধানের জন্য তাদের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে নি।