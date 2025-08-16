রেসলিং ইভেন্টের এএএ বনাম ডাব্লুডব্লিউই মেক্সিকোতে আজ – এল ফিনান্সিয়েরো

ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii ইভেন্টটি একটি historical তিহাসিক পদচিহ্ন ছেড়ে গেছে অ্যারেনা মেক্সিকো সিটি। ত্রুটিহীন কুস্তি ইভেন্টটি তীব্রতা, মর্মাহত আত্মপ্রকাশ এবং মেক্সিকান প্রতিভা এবং ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টারদের একটি অনন্য সংমিশ্রণে পূর্ণ সংগ্রাম নিয়ে অবাক হয়েছিল, যা এই সংস্করণটিকে শোয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা হিসাবে একীভূত করেছিল।
হাজার হাজার ভক্ত একটি অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় বাস করত যেখানে প্রতিটি লড়াই নাটক, আবেগ এবং অপ্রত্যাশিত মোচড় দেয়। ওমোসের আশ্চর্যজনক বিজয় থেকে কোপা বারডাহল 2025ভাইকিংয়ের ছেলের এএএ মেগাক্যাম্পিওনাতোর প্রতিরক্ষা অবধি রাতটি ছিল সেরাটির একটি আসল উদযাপন আন্তর্জাতিক কুস্তি।
শিরোনামের লড়াইয়ের পাশাপাশি, ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii ডাব্লুডব্লিউই কিংবদন্তির উপস্থিতির মতো স্মরণীয় মুহুর্তগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, আয়া হল অফ ফেমের সাথে কনাননের অন্তর্ভুক্তি এবং গায়ক আদা কিউভাসের দায়িত্বে থাকা জাতীয় সংগীতের ব্যাখ্যা, যা একটি ফাংশনকে একটি বিশেষ স্পর্শ দিয়েছে যা ভক্তদের স্মৃতিতে চিহ্নিত হবে।
ট্রিপলম্যানিয়া ফলাফল 33: মারামারি কে জিতেছে?
এর xxxiii সংস্করণে, ফাংশনটি কেবল মেক্সিকান কুস্তির শক্তি দেখেনি, ডাব্লুডাব্লুইয়ের সাথে একটি অভূতপূর্ব পদ্ধতির প্রতীকও করে, এই জোটের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রত্যাশা তৈরি করে।
এগুলি সিডিএমএক্স বালিতে গভীর রাতে লড়াইয়ের ফলাফল।
ওমোস বারডাহল কাপকে অবাক করে এবং জয় করে
দৈত্য ওমোস এর ট্রফি উত্থাপন কোপা বারডাহল 2025এএএর পছন্দসই বিকল্প ছাড়াই ছেড়ে যাওয়া। এর চাপিয়ে দেওয়ার শক্তি দিয়ে, এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পার্কাকে সরিয়ে দেয় এবং জনসাধারণের ওভেশন জিতেছে যা এর পরম আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
ফলাফলটি নিউ ডাব্লুডব্লিউই আন্তর্জাতিক গ্ল্যাডিয়েটারদের মেক্সিকোতে তাদের চিহ্ন ছেড়ে যাওয়ার দরজা খুলেছিল।
ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়রের ছেলে, নতুন এএএ ল্যাটিন আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন
ওয়াগনারের উত্তরাধিকার প্রথম দুর্দান্ত বিজয় সহ প্রসারিত ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়রের ছেলেযিনি মশীহকে দায়িত্ব নিতে পরাজিত করেছিলেন এএএ ল্যাটিন আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ।
আবেগ আরও বেড়ে যায় যখন তার বাবা, কিংবদন্তি ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়র তাঁর সাথে এমন এক সময়ে উদযাপন করেছিলেন যা মেক্সিকান কুস্তিতে প্রজন্মের ত্রাণের প্রতীক।
বিচারের দিনটি তৃতীয় -পক্ষের লড়াইয়ে আরোপিত হয়
ডাব্লুডব্লিউইর দল, বিচারের দিনতিনি কেন আজকের অন্যতম প্রভাবশালী দল তা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।
ফিন বেলর, জেডি ম্যাকডোনাগ এবং রাকেল রদ্রিগেজ হ্যামবার্গারের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, মিঃ ইগুয়ানা এবং লোলা ভাইসকে বিশৃঙ্খলার পূর্ণ যুদ্ধে, রোকসান পেরেজ এবং আইভির হস্তক্ষেপ দ্বারা চিহ্নিত। এই বিজয়টি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবে শুরু হয়েছে এই অনুভূতিটি দিয়ে মেক্সিকান কুস্তি ভক্তদের ছেড়ে চলে গেছে।
সাইকো ক্লাউন এবং প্যাগানো জোড়ায় সোনা পুনরুদ্ধার করে
সহিংসতায় বোঝাই একটি রাস্তার লড়াইয়ে, সাইকো ক্লাউন এবং প্যাগানো গারজাকে নতুন হয়ে উঠতে পেরে সক্ষম হয়েছিলেন এএএ ওয়ার্ল্ড দম্পতি চ্যাম্পিয়ন।
অবজেক্টের ব্যবহার, দর্শনীয় শাস্তি এবং উভয় প্রতিমাগুলির প্রতিরোধের একটি বিস্ফোরক প্রান্তের দিকে পরিচালিত করে যা সমস্ত বালি সরিয়ে নিয়েছিল। এই জয়ের সাথে, চ্যাম্পিয়নশিপগুলি এএএর সবচেয়ে চরম মর্মের প্রতিনিধিত্বকারী যোদ্ধাদের কাছে ফিরে আসে।
ফ্ল্যামার কুইন কুইন চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর রাজত্বকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন
মহিলা বিভাগের রাতের সবচেয়ে তীব্র লড়াই ছিল। শিখা সাফল্যের সাথে ডিফেন্ড কুইন্স কুইন চ্যাম্পিয়নশিপ কৌশল এবং বিতর্কে পূর্ণ ট্রিপল হুমকিতে ফাবি অ্যাপাচি এবং নাটালিয়ার সামনে।
ডাব্লুডব্লিউইয়ের প্রবীণদের উপস্থিতি লড়াইকে একটি বিশেষ চকচকে দিয়েছে, তবে ফ্ল্যামারই তাঁর বাহু নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, নিজেকে জয়ের চিত্র হিসাবে একীভূত করেছিলেন।
ভাইকিংও পুত্র মেগাক্যাম্পিওনাতো এএএ ধরে রেখেছে
তারকা লড়াই একটি সত্য আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান ছিল। ভাইকিংোর পুত্র নাটক এবং আবেগের বোঝা লড়াইয়ে তিনি ডোমিনিক মিস্টেরিও, ড্রাগন লি এবং দ্য গ্রেট আমেরিকানকে মুখোমুখি করেছিলেন।
যখন মনে হচ্ছিল রাজা মিস্তেরিওর ছেলের হাতে জয় ছিল, তখন এজে স্টাইলস আশ্চর্য উপস্থিতি এনকাউন্টারের গতিপথ পরিবর্তন করেছে।
ভাইকিং তার দর্শনীয় 630 ° কার্যকর করার এবং হিসাবে থাকার সুযোগ নিয়েছিল মেগাক্যাম্পেন এএএএটি পরিষ্কার করে দেওয়া যে আজ মেক্সিকান কুস্তির সর্বাধিক প্রতিনিধি।
ট্রিপলম্যানিয়া কী এবং কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ?
ট্রিপলম্যানিয়া এটি লুচা এএএ ওয়ার্ল্ডওয়াইডের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট, মেক্সিকান রেসলম্যানিয়ার সমতুল্য। 1993 সাল থেকে এটি মহাকাব্য যুদ্ধের দৃশ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ফলাফল এবং মুখোশ এবং চুলের স্মরণীয় সংগ্রাম।
এই বছর, এডিকিয়েন xxxiii এটি একটি টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করে: ডাব্লুডাব্লুইয়ের সাথে সহযোগিতা উত্পাদনের স্তর বাড়ায় এবং মেক্সিকোয় কোনও রিংয়ে খুব কমই পদক্ষেপ নেয় এমন আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানগুলির উপস্থিতি দেয়।
এই জোটের সাথে, এএএ বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের দিকে মেক্সিকান কুস্তি প্রজেক্ট করার চেষ্টা করে। শোয়ের বাইরে, ট্রিপলম্যানিয়া একটি সাংস্কৃতিক এবং স্পোর্টস শোকেস হিসাবে একীভূত হয় এই ক্রীড়া-বর্ণের পরিচয় উদযাপন করে এর সমস্ত জাঁকজমক।
তারিখ, সময়সূচী এবং সদর দফতর: কখন, কখন এবং কোথায় ট্রিপলম্যানিয়া এক্সএক্সএক্সএক্সআইআইআই উদযাপিত হয়?
অ্যাপয়েন্টমেন্টটি এই শনিবার, 16 আগস্ট আজকাপটজালকোতে অবস্থিত মেক্সিকো সিটি অ্যারেনায়। 22 হাজারেরও বেশি লোক এবং প্রথম স্তরের অবকাঠামোগত ক্ষমতা সহ, এই ঘেরটি হয়ে যায় ওয়ার্ল্ড রেসলিং এপিসেন্টার এক রাতের জন্য।
টিকিটের উচ্চ চাহিদা প্রভাব প্রতিফলিত করে তিনি এএএ-ডাব্লুডব্লিউই শুরু করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে, ভিআইপি টিকিটগুলি ব্যবহারিকভাবে বিক্রি হয়ে গেছে, এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে মেক্সিকান রেসলিং ভক্তরা এই অনন্য শোটি প্রত্যক্ষ করার জন্য ঘেরের প্রতিটি কোণ পূরণ করতে রাজি। এখানে বিশদ:
- তারিখ: শনিবার আগস্ট 16, 2025।
- সময়: সন্ধ্যা: 00: ০০ (মধ্য মেক্সিকোয়ের সময়)।
- সাইট: সিডিএমএক্স -এ অ্যারেনা সিউদাদ ডি মেক্সিকো।
সংগ্রামগুলির সংক্রমণ আজ: ট্রিপলম্যানিয়া এক্সএক্সএক্সআইআইআই কীভাবে লাইভ দেখতে পাবেন?
যারা সিডিএমএক্স স্যান্ডে অংশ নিতে পারবেন না এবং বছরের সর্বোচ্চ কুস্তি ইভেন্ট উপভোগ করতে পারবেন না তাদের জন্য একাধিক সংক্রমণ বিকল্প রয়েছে।
ওপেন টেলিভিশন ট্রান্সমিশন থেকে শুরু করে (যদিও মুলতুবি) স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির বিকল্পগুলিতে, সংকেতের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ কভারেজের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং নিশ্চিত করে যে এর অ্যাড্রেনালাইন মেক্সিকান কুস্তি সীমান্ত স্বচ্ছ। এই বিকল্পগুলি:
- টেলিভিশন খুলুন: অ্যাজটেকা 7 এবং চ্যানেল 6 (রবিবার মুলতুবি সংক্রমণ)।
- স্ট্রিমিং: এইচবিও ম্যাক্স (লাইভ)।
- পে টিভি: স্থান (লাইভ)।
- অনলাইন: ইউটিউব (লাইভ) অফিসিয়াল ডাব্লুডব্লিউই চ্যানেলের মাধ্যমে।
তদতিরিক্ত, আর্থিক খেলাধুলায় আমাদের এএএ এবং ডাব্লুডাব্লুইয়ের মধ্যে এই ইভেন্টের সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক আপডেট রয়েছে যা দর্শকদের সিট প্রান্তে থাকবে।
‘ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii’ এর জন্য নিশ্চিত বিলবোর্ড
ফাংশনটিতে এএএ মেগাক্যাম্পিওনাতো থেকে শুরু করে সংঘর্ষের সংঘর্ষ পর্যন্ত উচ্চতর ক্যালিবার লড়াই হবে।
তা ছাড়া, ট্রিপলম্যানিয়া 33 এর অন্তর্ভুক্তির সাক্ষী হবে কোনান এএএ হল অফ ফেমের কাছে, রে মিস্টেরিও উপস্থাপিত, যা রাতের অন্যতম সংবেদনশীল মুহুর্ত হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছে। রেসলিং বিলবোর্ড গঠিত:
- মেগাক্যাম্পিওনাতো এএএ: ভাইকিংগো (সি) বনাম ডোমিনিক মিস্টেরিও বনাম ড্রাগন লি বনাম দ্য গ্রেট আমেরিকান।
- এএএ ল্যাটিন আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ: মশীহ (সি) বনাম ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়রের ছেলে
- এএএ কুইন রিনা চ্যাম্পিয়নশিপ: লেডি ফ্ল্যামার (সি) বনাম নাটাল্যা বনাম ফাবি অ্যাপাচি।
- এএএ দম্পতি চ্যাম্পিয়নশিপ – রাস্তার লড়াই: লস গারজা (অ্যাঞ্জেল এবং বার্টো) বনাম সাইকো ক্লাউন এবং প্যাগানো।
- মিশ্র রিলে: বিচার দিবস (ফিন বালোর, জেডি ম্যাকডোনাগ এবং রাকেল রদ্রিগেজ) বনাম। মি। ইগুয়ানা, নিনো হ্যামবার্জিং এবং লোলা ভাইস।
প্রতিটি দ্বন্দ্ব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অপ্রত্যাশিত মোড়ের সম্ভাবনা সহ দৃ strong ় আবেগের প্রতিশ্রুতি দেয় যা এএএর মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্পের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে।
‘ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii’ এর জন্য টিকিট এবং দাম: রেসলিং ইভেন্টের জন্য একটি প্রবেশের জন্য কত প্রবেশ করতে পারে?
টিকিট সুপার টিকিট এবং মেক্সিকো সিটির বক্স অফিসে পাওয়া যায়। দামগুলি সাধারণ আর্মচেয়ারে 251 থেকে শুরু করে 8 হাজার 040 পেসো পর্যন্ত একটি রিং সাইড ভিআইপি।
বিভিন্ন অবস্থানগুলি সবচেয়ে উত্সাহী এবং নৈমিত্তিক জনসাধারণ উভয়কেই এই ইভেন্টটি উপভোগ করতে দেয় যা ইতিমধ্যে ক্রীড়া ক্যালেন্ডার এবং মেক্সিকান বিনোদনের বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে। এগুলি ভাঙা দাম:
- রিং সাইড ভিআইপি – 8 হাজার 040 পেসো
- রিং সাইড – 5,600 পেসো
- রিং জেনারেল ভিআইপি – 3 হাজার 765 পেসো
- রিং জেনারেল – 3 হাজার 138 পেসো
- ভিআইপি প্রত্যাহারযোগ্য – 1,883 পেসো
- এসপি প্ল্যাটিনো – 1,883 পেসো
- এসপি ওরো ভিএল – 1,883 পেসো
- স্পো সোনার – 1,883 পেসো
- এসপি প্ল্যাটিনো ভিএল – 1,883 পেসো
- জোনা টয়োটা – 1,569 পেসো
- জাপাটা জোন – 1,569 পেসো
- অ্যাজটেকা ব্যাংক – 1,569 পেসো
- শ্রোতা – 1,569 পেসো
- জোনা পেপসি – 1,569 পেসো
- ম্যাককর্মিক – 1,569 পেসো
- জোনা মিনিসো – 1,569 পেসো
- মুক্ত বাজার – 1,569 পেসো
- এলেকট্রা জোন – 1,569 পেসো
- জোনা মেগা – 1,569 পেসো
- ব্যারেরা – 1,004 পেসো
- বিভিন্ন ক্ষমতা – 879 পেসো
- আর্মচেয়ার 1 – 753 পেসো
- আর্মচেয়ার 2 – 502 পেসো
- বুটাকা 2 ভিএল – 377 পেসো
- আর্মচেয়ার 3 – 251 পেসো।
আপনি যদি চান ট্রিপলম্যানিয়া 33 টিকিট 33 কিনুনআমরা আপনাকে আফসোস করছি যে তারা দ্রুত নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যাইহোক, ট্রিপল এ এন্ট্রিগুলির একটি ঘোষণার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, তাই আপডেটগুলি চালিয়ে যান।