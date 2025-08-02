রেস্তোঁরাগুলি ছোট ডিনারদের জন্য বিডে মশলাদার মেনু আইটেম যুক্ত করে

চিপটল মেক্সিকান গ্রিলের নতুন অ্যাডোবো রাঞ্চ ডিপ
সূত্র: চিপটল মেক্সিকান গ্রিল
রেস্তোঁরা ব্র্যান্ডগুলি আশা করছে যে গরম নতুন মেনু আইটেমগুলি তরুণ গ্রাহকদের মধ্যে ভিজিট চালাবে। গরম, এই ক্ষেত্রে, আক্ষরিক।
মুরগির স্যান্ডউইচ, পাকা পক্ষ এবং মশলাদার আইটেম বড় বড় দ্রুত-নৈমিত্তিক এবং দ্রুত-পরিষেবা চেইনে মেনুগুলিতে সসগুলি প্রায়শই ক্রপ হয়। ধারণাটি হ’ল সহজেই এক্সেকিউট এবং বুজি বিকল্পগুলি প্রবর্তন করা যা জেনারেল জেড এবং জেনারেল আলফা ডিনারদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, এমনকি এটি প্যানে কেবল একটি ফ্ল্যাশ হলেও।
এই সংস্থাগুলির মধ্যে একটি ছিল চিপটলযা জুনে চালু হয়েছিল অ্যাডোবো রাঞ্চসীমিত সময়ের অফার হিসাবে এটি পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম নতুন ডিপ।
চিপটলের সভাপতি এবং চিফ ব্র্যান্ড অফিসার ক্রিস ব্র্যান্ড্ট সিএনবিসিকে বলেছেন, “অপারেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে সসটি অন্য কোনও এলটিও বা অন্য প্রোটিন আনার চেয়ে অনেক সহজ। এবং আপনি একই সুবিধা পান।”
স্পাইসের দিকে অঙ্কন হ’ল রেস্তোঁরাগুলি ব্যয়গুলি রাখার চেষ্টা করার সময় রেস্তোঁরাগুলি ধীর ভোক্তাদের ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া জানায়। ক কেপিএমজি গ্রাহক পালস জরিপ দেখা গেছে যে মার্কিন গ্রাহকরা এই গ্রীষ্মে রেস্তোঁরাগুলিতে প্রতি মাসে 7% কম ব্যয় করার পরিকল্পনা করছেন।
গুগেনহাইম সিকিওরিটিজের শীর্ষস্থানীয় রেস্তোঁরা বিশ্লেষক গ্রেগরি ফ্রান্সফোর্ট বলেছেন, “বিশেষত নিম্ন-আয়ের গ্রাহকদের কাছ থেকে একটি পুলব্যাক রয়েছে।” “স্পাইস তাদের পুনরায় যুক্ত করার জন্য একটি স্বল্প ব্যয়বহুল, উচ্চ-রিটার্ন উপায়” “
ফ্রান্সফোর্ট বলেছিলেন, “রেস্তোঁরাগুলি তাদের বিপণন ক্যালেন্ডারগুলি নিয়ে এখন আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করছে এবং এখন নতুন পণ্য প্রকাশ করছে।”
মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ইউএস রেস্তোঁরা চেইনগুলি সম্মিলিতভাবে 76 টি নতুন মশলাদার মেনু আইটেম চালু করেছে, যা বাজার গবেষণা সংস্থা ডেটাসেনশিয়াল অনুসারে প্রায় 5% নতুন মেনু আইটেমের প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে স্থায়ী সংযোজন এবং সীমিত সময়ের অফার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং গত বেশ কয়েক বছর ধরে বিভাগে historical তিহাসিক মেনু আইটেম সংযোজনগুলির সাথে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রায় 95% রেস্তোঁরা এখন তাদের মেনুতে কমপক্ষে একটি মশলাদার আইটেম সরবরাহ করে, ডেটাসেন্টিয়াল অনুসারে।
যদিও মেনুগুলিতে মশালার ধারণাটি নতুন নয়, এটি জেনারেশন জেড এবং প্রজন্মের আলফা – প্রায় 30 বছরের কম বয়সী যারা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাহসী, মশলাদার স্বাদের জন্য তাদের পছন্দগুলি উত্তাপটি পরিণত করার জন্য আরও রেস্তোঁরাগুলিকে অনুপ্রাণিত করছে।
সোডা ব্র্যান্ড স্প্রাইটের ডেটা অনুসারে, জেনারেল জেড জেড গ্রাহকরা সপ্তাহে কমপক্ষে একটি মশলাদার খাবার খান, যা তার ট্যানজি ফ্লেভার প্রোফাইলটি খেলছে।
“তরুণ প্রজন্ম (উদাহরণস্বরূপ জেনারেল জেড) মশলাদার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলছে, তৃষ্ণার্ত সাহসী, আরও দু: সাহসিক স্বাদ,” এ ভেন্ডির মুখপাত্র সিএনবিসিকে এক বিবৃতিতে বলেছেন।
“তারা নির্লজ্জ বা অনুমানযোগ্য খুঁজছেন না,” বলেছেন কাভা এর চিফ কনসেপ্ট অফিসার এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা, টেড জেনোহরিস্টোস। “তারা শক্তিশালী স্বাদ চায়।”
এপ্রিলে কাভা চালু হয়েছিল গরম হরিসা পিটা চিপস ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে। চেইনটি হারিসা অ্যাভোকাডো বাটি, হট হরিসা ভিনিগ্রেট এবং হারিসা মধু চিকেনও সরবরাহ করে।
মে মাসে, টাকো বেল চালু মাইকের হট মধু ডায়াবলো সসমাইকের হট মধু এবং টাকো চেইনের স্বাক্ষর ডায়াবলো সসের মধ্যে একটি সহযোগিতা। এটি এর ফেব্রুয়ারি লঞ্চ অনুসরণ করেছে ক্যালিয়েন্টে ক্যান্টিনা চিকেন মেনুফ্যান-প্রিয় ক্যান্টিনা মুরগি তৈরি করা।
জুনে, ওয়েন্ডি প্রকাশ করেছেন টাকিস ফায়ার খাবার, মশলাদার রোলড টরটিলা চিপ স্ন্যাকের সাথে একটি সহযোগিতা, যার মধ্যে রয়েছে চেইনের স্বাক্ষর মশলাদার চিকেন স্যান্ডউইচ এবং টাকিস-স্বাদযুক্ত ফ্রাই।
মশলাদার আইটেমগুলি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে: জেনারেল জেড এবং জেনার আলফা দ্রুত প্রবণতা থেকে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক। এটি রেস্তোঁরাগুলির পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে একটি জনপ্রিয় আইটেমের উপর নির্ভর করা আরও শক্ত করে তোলে।
মিষ্টি এবং মশলাদার এবং ন্যাশভিল হট এর মতো সাম্প্রতিক ফ্ল্যাশ পয়েন্টগুলি ইতিমধ্যে জেনারেল জেডের মধ্যে আগ্রহের ড্রপ দেখছে, ডেটাসেনশিয়াল অনুসারে। পরিবর্তে, বিশ্বব্যাপী সম্পর্কযুক্ত নতুন স্বাদ প্রোফাইলগুলি তরুণ গ্রাহকদের মধ্যে আরও শক্তিশালী ব্যস্ততা দেখছে, ফার্মটি পাওয়া গেছে।
সামাজিক আগুন খাওয়ানো
মশলাদার মেনু আইটেমগুলি প্রাথমিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ট্র্যাকশন অর্জন করেছে। টিকটোক এবং এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ইনস্টাগ্রাম জেনারেল জেড এবং জেনার আলফার মূল আবিষ্কারের সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে।
রেস্তোঁরাগুলি স্বাদ পরীক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া ভিডিও সহ সীমিত সময়ের অফার এবং প্রভাবক সামগ্রী প্রচার করতে এই প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করছে। স্বল্প-ফর্ম সামগ্রী জরুরী তৈরি করতে পারে এবং পরীক্ষাকে উত্সাহিত করতে পারে।
“মশলাদার খাবার ধারাবাহিকভাবে ভাল পারফর্ম করে,” টমি উইঙ্কলার, এ টিকটোক খাদ্য প্রভাবকসিএনবিসিকে বলেছে। “এটি মূলত নতুন বিলবোর্ড। এটি একটি ভাল সুযোগ যে কেউ এটি অর্ডার করার শেষ করবে।”
ভেন্ডির টাকিস ফুয়েগো খাবার
সৌজন্যে: ওয়েন্ডির
জুনে, “মশলাদার” শব্দটি অনলাইনে 40,000 বারের বেশি উল্লেখ করা হয়েছিল, ডেটাসেনশিয়াল অনুসারে। নতুন মশলাদার আইটেমগুলি প্রবণতা শুরু করার সময় প্রায় সেই উল্লেখগুলিতে ডেটা স্পাইকগুলি দেখিয়েছিল।
জুলাইয়ে, কোকা-কোলা-র মালিকড স্প্রাইট নামে একটি প্রচারণা চালু করেছে “সত্যিকারের ভাল লাগছে” মশলাদার খাদ্য আন্দোলনে ট্যাপ করতে। ব্র্যান্ডটি মশলাদার খাবারের জন্য জুটি হিসাবে সোডাকে অবস্থান করছে এবং এর সাথে অংশীদার হচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডসটাকিস এবং বুলডাক ভাজা নুডলস। প্রচারে একটি টিকটোক ফিল্টার এবং অন্যান্য সামাজিক মিডিয়া সক্রিয়করণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
স্প্রাইটের গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনা ভ্লাদ মুকবাংসের মতো অন্যান্য আকর্ষণীয় ইভেন্টগুলি হাইলাইট করেছেন-প্রচুর পরিমাণে খাবার খাওয়ার আয়োজক-বা মশলাদার নুডল চ্যালেঞ্জগুলি মশলাদার খাবার অনলাইন সংস্কৃতিতে আনতে সহায়তা করার জন্য লাইভ স্ট্রিমড সম্প্রচার।
“স্প্রাইটে, আমরা সর্বদা গ্রাহক-প্রথম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করি এবং তারপরে ইতিমধ্যে বিদ্যমান এমন একটি আচরণের জন্য মূল্যবান কিছু সরবরাহ করি,” ভ্লাদ সিএনবিসিকে বলেছেন।
পানীয় ডাইজেস্ট অনুসারে এপ্রিলের শেষের দিকে লেবু-চুনের পানীয়টি তৃতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় কার্বনেটেড সফট ড্রিঙ্ক হিসাবে ভলিউম শেয়ার হিসাবে স্থান পেয়েছে।
ম্যাকডোনাল্ডের ফাউন্টেন স্প্রাইট কয়েক বছর আগে ভাইরাল হয়েছিল যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা স্বাদটিকে “তীক্ষ্ণ” বলে ভিডিও পোস্ট করেছেন এবং এটি চেষ্টা করার জন্য তাদের প্রতিক্রিয়া চিত্রগ্রহণ করেছিলেন।
“জেনারেল জেডের একটি বিশাল অংশ ম্যাকডোনাল্ডসে তাদের প্রথম স্প্রাইট চেষ্টা করে,” ভ্লাদ বলেছিলেন। “আপনি ম্যাকডোনাল্ডসে স্প্রাইটকে বজ্রপাত বা বৈদ্যুতিক ফ্ল্যাশ হিসাবে বর্ণনা করতে ভক্তদের দেখতে পাচ্ছেন।”
তরুণ প্রজন্মের বৈচিত্র্য গভীরতা, জমিন এবং আঞ্চলিক পরিচয় সহ স্বাদের দিকে তাদের চালিত করতে সহায়তা করছে।
মরিচ খাস্তা, traditional তিহ্যবাহী চীনা রান্নায় ব্যবহৃত; নাম ফ্রিক, থাইল্যান্ডে উত্পন্ন; এবং পিরি পিরি, সাধারণত পর্তুগিজ এবং আফ্রিকান রান্নার সাথে জড়িত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেনুগুলিতে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে, ডেটাসেনশিয়াল অনুসারে।
“জনসংখ্যা আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে এবং যেমন কম বয়সী গ্রাহকরা আরও বেশি পরীক্ষা করতে চান, আমরা নতুন স্বাদ প্রোফাইলগুলি চেষ্টা করার জন্য আরও বেশি আগ্রহী দেখতে পাই,” সারা সেনাতোর, সিনিয়র রেস্তোঁরা বিশ্লেষক সারা সেনাতোর আমেরিকা ব্যাংকসিএনবিসিকে বলেছে।