রোগীর রেকর্ডগুলি খাদ্য মোড়ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য হাসপাতাল জরিমানা

থাইল্যান্ডের একটি বেসরকারী হাসপাতালটি রাস্তার বিক্রেতাদের দ্বারা খাদ্য মোড়ক হিসাবে গোপনীয় রোগীর রেকর্ডগুলি পুনর্নির্মাণের পরে ব্যাকল্যাশের মুখোমুখি হচ্ছে।
চিকিত্সা নথি, যেখানে রোগীদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং বিশদ ছিল, তা ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছিল।
উত্তর -পূর্ব থাইল্যান্ডের উবোন রাচাথানি প্রদেশের বেসরকারী মেডিকেল সুবিধার নামকরণ করা হয়নি।
গোপনীয়তা ব্লন্ডার লঙ্ঘনটি প্রথম 2024 সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল যখন জনপ্রিয় প্রভাবশালী “ডক্টর ল্যাব পান্ডা” একটি ফটো পোস্ট করেছিলেন যা স্থানীয়ভাবে জানা যায় বলে ক্রিস্পি ক্রেপস বা খানম টোকিও ধারণ করে এমন একটি মেডিকেল ডকুমেন্ট দেখানো হয়েছে।
দস্তাবেজটি ব্যক্তিগত সনাক্তকারী এবং নির্ণয়ের বিশদটি দেখানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল।
“আমার কি এটি খাওয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত, বা এটি কি যথেষ্ট?” প্রভাবশালীরা এই চমকপ্রদ পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছিল।
চিত্রটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়, জনসাধারণের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতালের মধ্যে ডেটা হ্যান্ডলিং সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করে।
পরে তদন্তের বিষয়টি আবিষ্কার করেছে যে ধ্বংসের জন্য পাঠানোর পরে এক হাজারেরও বেশি গোপনীয় মেডিকেল রেকর্ড নিখোঁজ হয়েছে, দ্য ব্যাংকক পোস্ট রিপোর্ট
এই সুবিধাটি দাবি করেছে যে এটি একটি ছোট ব্যবসায়ের জন্য নিষ্পত্তি আউটসোর্স করেছে তবে প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বীকার করেছে।
রেকর্ডগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে জনসাধারণের প্রচলনে ফাঁস হওয়ার আগে ব্যবসায়ের মালিক তাদের বাড়িতে নথিগুলি স্ট্যাশ করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।
সরকারের ব্যক্তিগত ডেটা প্রোটেকশন কমিটি (পিডিপিসি) দ্বারা ১ আগস্ট রিপোর্ট করা পাঁচটি বড় মামলার মধ্যে এই ঘটনাটি ছিল, ডেটা আইন লঙ্ঘনের জন্য সত্তার বিরুদ্ধে আরোপিত জরিমানার পাশাপাশি।
হাসপাতালে 1.21 মিলিয়ন বাট (প্রায় 52,000 ডলার) জরিমানা করা হয়েছিল, দ্য ব্যাংকক পোস্ট রিপোর্ট করা হয়েছে, যখন নিষ্পত্তি ব্যবসায়ের মালিককে 16,940 বাট (প্রায় 720 ডলার) জরিমানা করা হয়েছিল।
