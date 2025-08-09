You are Here
রোজলিয়াকভের জিমন্যাস্ট প্রথম উত্তর মেরুতে পারফর্ম করে এবং রেকর্ডধারক হয়েছিলেন
রোজলিয়াকভের জিমন্যাস্ট প্রথম উত্তর মেরুতে পারফর্ম করে এবং রেকর্ডধারক হয়েছিলেন

তার মতে, “গ্রেস মাধ্যাকর্ষণ এবং ঠান্ডা পরাজিত করেছে।”

উত্তর মেরুতে পারফরম্যান্সটি রাশিয়ান ফেডারেশনের রেজিস্ট্রি ওয়েবসাইটে রেকর্ড করা হয়েছিল।

এছাড়াও, রেকর্ডটি ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসের বিশেষজ্ঞরা ইন্টার্রেডকার্ড: অফিসিয়াল এক্সিলেন্স দ্বারা নিশ্চিত করেছিলেন।

“এই পারফরম্যান্সটি কেবল জিমন্যাস্টিকসের ইতিহাসেই নয়, রাশিয়ার রেকর্ডস বুকের সবচেয়ে অস্বাভাবিক রেকর্ডগুলির ইতিহাসেও একটি নতুন পৃষ্ঠা খোলা হয়েছিল,” প্রকাশনাটিতে বলা হয়েছে।

এটি লক্ষ করা যায় যে এই ভাষণটি “অসম্ভবকে কাটিয়ে ওঠার পরম প্রতীক হিসাবে ইতিহাসে নেমে গেছে।”

