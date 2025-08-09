You are Here
রোজি ও’ডনেল দাবি করেছেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবিসি ‘দ্য ভিউ’ বাতিল করবে
News

লিবারেল অভিনেত্রী এবং কমিক রোজি ওডনেল বুধবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করতে এবিসি “দ্য ভিউ” বাতিল করতে চলেছে।

এবিসি দূর-বাম বাকবিতণ্ডার জন্য পরিচিত টেলিভিশনের অন্যতম বিশিষ্ট শো “দ্য ভিউ” যাচাই করতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ডেইলি বিস্ট শোয়ের হোস্ট এবং কোম্পানির শীর্ষ পিতলের মধ্যে একটি আপাত ফাটল সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন, তিনি রাজনীতিগুলি শীতল করার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ডিজনি সিইও বব আইগারের কাছে সমস্ত পথ ধরে।

ট্রাম্পের অন্যতম স্পষ্টবাদী সমালোচক ও’ডনেল টিকটোককে লিখেছেন, “আপনি জানেন আমি আজ কী পড়েছি? এবিসি এই দৃশ্যে ‘উদারপন্থী পক্ষপাতিত্ব পর্যালোচনা করছে’। ভিউ। পাঁচটি মহিলার সাথে শোতে নিজস্ব মতামত কথা বলা হয়েছে – তারা এখন এটি বাতিল করছে না – তারা কেবল ‘বিধান পর্যালোচনা করছে।’ কোনটির কোড – আমরা এটি বাতিল করব আমরা আপনাকে প্রথমে নরম করার চেষ্টা করছি ””

“স্পষ্টতই, সত্য এখন বিপজ্জনক,” তিনি আরও বলেছিলেন। “তারা বলে যে তারা ‘ভারসাম্য’ চায়। তবে তাদের অর্থ হ’ল নীরবতা যা অরেঞ্জ মশীহ এবং তার সোনার এসকেলেটরকে মিথ্যা বলে প্রশংসা করে না। “

রোজি ও’ডনেল পরামর্শ দিয়েছিলেন এবিসি “ভিউ” বাতিল করতে পারে। জন রেইনফোর্ড / স্প্ল্যাশনিউজ ডটকম

“এটি পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে নয় – এটি আনুগত্য সম্পর্কে। এটি এমন কোনও প্রোগ্রাম অপসারণ সম্পর্কে যা ট্রাম্পিজমের সাথে একত্রিত হয় না – বাণিজ্যিক বিরতির সাথে পুরো দরিদ্রে নরম ফ্যাসিবাদ,” তিনি বলেছিলেন, হলোকাস্ট সম্পর্কে একটি বিখ্যাত কবিতাটি প্যারাফ্রেস করার আগে, “প্রথমে তারা সাংবাদিকদের জন্য এসেছিল, তবে এটি যদি শিক্ষাগতদের জন্য এসেছিল, তবে এটি জাগ্রত করবে, তবে এটি গ্রন্থাগারিকদের এখনকার আনন্দময় হবে,”

ওডনেল যোগ করেছেন, “আমরা ভাল আলো নিয়ে একনায়কতন্ত্রে আছি।” “আমি প্রথম সংশোধনীর অর্থ কিছু মনে করতাম। আমি ভাবতাম যে আপনি কেবল একটি ভয়েস মুছতে পারবেন না কারণ এটি আপনাকে অস্বস্তিকর করে তুলেছে।”

ওডনেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে শান্ত হওয়ার পরিবর্তে মহিলাদের “জোরে কথা বলতে” এবং “স্থান গ্রহণ করা উচিত”।

ওডনেল রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অন্যতম স্পষ্টবাদী সমালোচক। নাথান হাওয়ার্ড/পুল/ইপিএ/শাটারস্টক

তিনি লিখেছিলেন, “আমরা একসাথে দাঁড়িয়ে এবং যা সত্য তা বলি, এমনকি এটি দেয়ালগুলি কাঁপায়।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য “দ্য ভিউ” এবং এবিসিতে পৌঁছেছে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে লিখেছিলেন, “রোজি ও’ডনেল তার হাতে খুব বেশি সময় নিয়ে একটি অপ্রাসঙ্গিক ক্ষতিগ্রস্থ, প্রতিদিনের আমেরিকানরা কঠোর পরিশ্রম করার সময় একটি ব্যর্থ টক শো সম্পর্কে ঝকঝকে করে।” “আমরা সকলেই রোজি ও’ডনেলকে ধন্যবাদ জানাতে পারি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে আয়ারল্যান্ডে আত্ম-ডিপ্রেশন করে আমেরিকা আবার দুর্দান্ত করে তুলতে সহায়তা করার জন্য।”

ডেইলি বিস্ট শোয়ের হোস্টদের মধ্যে একটি আপাত ফাটল সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। এবিসি

জুলাইয়ে, রজার্স “দ্য ভিউস” রেটিংগুলি ডেকেছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে সহ-হোস্ট জয় বিহার ট্রাম্পবিরোধী অভিযানে যাওয়ার পরে এটি বাতিল করা যেতে পারে।

“জয় বিহার হ’ল ট্রাম্প ডেরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোমের মারাত্মক ক্ষেত্রে ভুগছেন এমন এক অপ্রাসঙ্গিক ক্ষতিগ্রস্থ। এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ‘গত বছর এই দৃশ্যের রেটিংগুলি সর্বকালের সর্বকালের নীচে আঘাত করেছিল। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের historic তিহাসিক জনপ্রিয়তার আগে তার নিজের alous র্ষার উপর স্ব-প্রতিবিম্বিত হওয়া উচিত,” রোগাররা বলেছিলেন।

সিবিএসের “স্টিফেন কলবার্টের সাথে দ্য লেট শো” বাতিলকরণ গত মাসে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশাসনের জন্য নেটওয়ার্কগুলি বামপন্থী সামগ্রী বন্ধ করে দিচ্ছে বলে জল্পনা শুরু করেছিল।

এই বাতিলকরণটি ট্রাম্পের সাথে নেটওয়ার্ক এবং তার মূল সংস্থার নিষ্পত্তি অনুসরণ করেছিল যখন তিনি তার ২০২৪ সালের প্রতিপক্ষ, তত্কালীন প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের “60 মিনিট” সাক্ষাত্কার সম্পাদনা উভয়কেই “নির্বাচন হস্তক্ষেপ” করার জন্য মামলা করেছিলেন।

