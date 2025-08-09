You are Here
রোজি ও’ডনেল দাবি করেছেন যে ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবিসি ‘দ্য ভিউ’ বাতিল করবে
রোজি ও’ডনেল দাবি করেছেন যে ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবিসি ‘দ্য ভিউ’ বাতিল করবে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

লিবারেল অভিনেত্রী এবং কমিক রোজি ও’ডনেল বুধবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করতে এবিসি “দ্য ভিউ” বাতিল করতে চলেছে।

এবিসি দূর-বাম বক্তৃতাগুলির জন্য পরিচিত টেলিভিশনের অন্যতম বিশিষ্ট শো হিসাবে “দ্য ভিউ” যাচাই করা শুরু করেছে বলে জানা গেছে। ডেইলি বিস্ট শোয়ের হোস্ট এবং কোম্পানির শীর্ষ পিতলের মধ্যে একটি আপাত ফাটল সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন, তিনি রাজনীতিগুলি শীতল করার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ডিজনি সিইও বব আইগারের কাছে সমস্ত পথ ধরে।

ট্রাম্পের অন্যতম স্পষ্টবাদী সমালোচক ও’ডনেল এ লিখেছেন সত্য উপর“আপনি জানেন যে আমি আজ সবেমাত্র কী পড়েছি? এবিসি ভিউতে ‘উদার পক্ষপাতিত্ব পর্যালোচনা করছে’। ভিউ। পাঁচ জন মহিলার নিজস্ব মতামত কথা বলার সাথে শোটি এখন হুমকি। তারা বলে যে তারা এটি বাতিল করছে না – তারা কেবল ‘পক্ষপাত পর্যালোচনা করছে।’ কোনটির জন্য কোড – আমরা এটি বাতিল করব আমরা আপনাকে প্রথমে নরম করার চেষ্টা করছি “”

‘দ্য ভিউ’ হোস্ট সানি হোস্টিন সতর্ক করে দিয়েছিল যে কলবার্ট বাতিলকরণ ‘আমাদের সংবিধান ভেঙে’ যেতে পারে

রোজি ও’ডনেল বিনোদন শিল্পে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম বিশিষ্ট সমালোচক।

“স্পষ্টতই, সত্য এখন বিপজ্জনক,” তিনি আরও বলেছিলেন। “তারা বলে যে তারা ‘ভারসাম্য’ চায়। তবে তাদের অর্থ হ’ল নীরবতা যা অরেঞ্জ মশীহ এবং তার সোনার এসকেলেটরকে মিথ্যা বলে প্রশংসা করে না। “

“এটি পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে নয় – এটি আনুগত্য সম্পর্কে। এটি এমন কোনও প্রোগ্রাম অপসারণ সম্পর্কে যা ট্রাম্পিজমের সাথে একত্রিত হয় না – বাণিজ্যিক বিরতির সাথে পুরো দরিদ্রে নরম ফ্যাসিবাদ,” তিনি বলেছিলেন, হলোকাস্ট সম্পর্কে একটি বিখ্যাত কবিতাটি প্যারাফ্রেস করার আগে, “প্রথমে তারা সাংবাদিকদের জন্য এসেছিল, তবে এটি যদি গ্রন্থাগারিকদের এখনকার আনন্দময়ী এবং এটি সোনার বিয়ারগের মতো হবে।”

ওডনেল যোগ করেছেন, “আমরা ভাল আলো নিয়ে একনায়কতন্ত্রে আছি।” “আমি মনে করতাম যে প্রথম সংশোধনীর অর্থ কিছু ছিল I

ওডনেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে শান্ত হওয়ার পরিবর্তে মহিলাদের “জোরে কথা বলতে” এবং “স্থান গ্রহণ করা উচিত”।

তিনি লিখেছিলেন, “আমরা একসাথে দাঁড়িয়ে এবং যা সত্য তা বলি, এমনকি এটি দেয়ালগুলি কাঁপায়।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য “দ্য ভিউ” এবং এবিসিতে পৌঁছেছে।

“দ্য ভিউ” বামপন্থী পরিসংখ্যান এবং ধারণাগুলি প্ল্যাটফর্ম করার জন্য বিখ্যাত। এখানে তাদের বিডেন প্রশাসনের প্রাক্তন হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন মুখপাত্র, কারি জিন-পিয়েরের হোস্টিং করতে দেখা যেতে পারে। ((লু রোকো/আমেরিকান ব্রডকাস্টিং সংস্থাগুলি, ইনক। এর ছবি)

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে লিখেছিলেন, “রোজি ও’ডনেল একটি অপ্রাসঙ্গিক ক্ষতিগ্রস্থ হলেন তার হাতে খুব বেশি সময়, একটি ব্যর্থ টক শোয়ের বিষয়ে ঝকঝকে, যখন প্রতিদিন আমেরিকানরা কঠোর পরিশ্রম করছে,” হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে লিখেছিলেন। “আমরা সকলেই রোজি ও’ডনেলকে ধন্যবাদ জানাতে পারি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে আয়ারল্যান্ডে আত্ম-ডিপ্রেশন করে আমেরিকা আবার দুর্দান্ত করে তুলতে সহায়তা করার জন্য।”

জুলাইয়ে, রজার্স “দ্য ভিউস” রেটিংগুলি ডেকেছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে সহ-হোস্ট জয় বিহার ট্রাম্পবিরোধী অভিযানে যাওয়ার পরে এটি বাতিল করা যেতে পারে।

“জয় বিহার হ’ল ট্রাম্প ডেরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোমের মারাত্মক ক্ষেত্রে ভুগছেন এমন এক অপ্রাসঙ্গিক ক্ষতিগ্রস্থ। এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ‘গত বছর এই দৃশ্যের রেটিংগুলি সর্বকালের সর্বনিম্ন হিট করেছে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের historic তিহাসিক জনপ্রিয়তার আগে তার নিজের alous র্ষার উপর স্ব-প্রতিবিম্বিত হওয়া উচিত,” রোগাররা বলেছিলেন।

২০১ 2017 সালে তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প এবং ও’ডনেলের মধ্যে হাস্যকর, কাঁপানো অপমানের চলমান জনসাধারণের বিনিময় হয়েছে। (গেটি চিত্র)

গত মাসে সিবিএস’র “দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কলবার্ট” বাতিলকরণ এই জল্পনা শুরু করেছিল যে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশাসনের জন্য নেটওয়ার্কগুলি বামপন্থী বিষয়বস্তু বন্ধ করে দিচ্ছে।

এই বাতিলকরণটি ট্রাম্পের সাথে নেটওয়ার্ক এবং তার মূল সংস্থার নিষ্পত্তি অনুসরণ করেছিল যখন তিনি তার ২০২৪ প্রতিপক্ষের তত্কালীন-ভাইস রাষ্ট্রপতি “60 মিনিট” সাক্ষাত্কার সম্পাদনা “নির্বাচনের হস্তক্ষেপ” এর জন্য উভয়কেই মামলা করেছিলেন কমলা হ্যারিস

ফক্স নিউজ ‘জোসেফ এ। ওল্ফসোহন, লিন্ডসে কর্নিক এবং গ্যাব্রিয়েল হেইস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

আলেকজান্ডার হল ফক্স নিউজ ডিজিটালের সহযোগী সম্পাদক।



