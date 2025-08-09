রোটেন টমেটোতে জনি ডেপের সর্বোচ্চ-রেটেড মুভি: একটি আশ্চর্য কাল্ট ক্লাসিক

জনি ডেপ প্রচুর সমালোচিত প্রশংসিত সিনেমাগুলিতে অভিনয় করেছেন, তবে রোটেন টমেটোতে তাঁর সর্বোচ্চ রেটযুক্ত চলচ্চিত্রটি এমন একটি যা তাঁর ভক্তরা অনুমান করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। জনি ডেপের সেরা সিনেমাগুলির অনেকগুলিই তাকে অভিনব ভূমিকাতে অপ্রচলিত পছন্দগুলি করতে দেখেন। তিনি প্রায়শই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সহ বড়, নিরাপদ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে কৌতুকপূর্ণ স্ট্যান্ডেলোন সিনেমা পছন্দ করেন।
যদিও ডেপের সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা হ’ল ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো জলদস্যুদের জলদস্যু ফ্র্যাঞ্চাইজি, তিনি টিম বার্টনের সাথে সহযোগিতার জন্যও পরিচিত। এটি এই সিনেমাগুলির মধ্যে একটি যা রোটেন টমেটোতে তার তালিকার শীর্ষে বসে, যদিও এটি বেশিরভাগ লোকেরা অবিলম্বে বিবেচনা করবে এমন একটি নয়।
এড উড হলেন জনি ডেপের রটেন টমেটোতে অভিনীত চরিত্র
রোটেন টমেটোতে জনি ডেপের সর্বোচ্চ-রেটেড মুভি 1994 এর দশক এড উডযার অর্থ হ’ল যে কোনও চলচ্চিত্রের মধ্যে তিনি যে কোনও চলচ্চিত্রের মধ্যে ইতিবাচক পর্যালোচনার সর্বোচ্চ অনুপাত রয়েছে। ডেপ 1950 এর দশকে হলিউডের একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী চলচ্চিত্র নির্মাতা শিরোনামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যিনি কোনওভাবে স্টুডিওগুলিকে তার ভয়াবহ বি-মুভিগুলিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করেছিলেন।
যদিও এড উড একজন সত্যিকারের ব্যক্তি ছিলেন টিম বার্টনের সিনেমা নিজেকে একটি সাধারণ বায়োপিক হিসাবে স্টাইল করে না। উডকে হলিউডের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ পরিচালক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে এটি তার রুক্ষ-প্রান্তে বি-মুভিজকে একটি কাল্ট অনুসরণ করেছে। বার্টন স্পষ্টতই কাঠের একজন প্রশংসক, যদি কেবল তার আত্মার জন্য এবং তার নৈপুণ্যের চেয়ে ছিটকে যায়।
এড উড একটি পচা টমেটো স্কোর 92%রয়েছে, শ্রোতাদের স্কোর 88%এর চেয়ে বেশি পিছিয়ে নেই। যাইহোক, এই সমালোচনামূলক সাফল্য বক্স অফিসের আপিল অনুবাদ করেনি এবং এড উড 18 মিলিয়ন ডলার বাজেটে মাত্র 13.8 মিলিয়ন ডলার করেছে। এটি এখনও অন্যান্য বার্টন/ডেপ চলচ্চিত্রের মতো জনপ্রিয় নয় এডওয়ার্ড স্কিসারহ্যান্ডস বা লাশ কনে।
এড উড সম্ভবত বক্স অফিসে ভুগছিলেন কারণ এটি কালো-সাদা রঙের মধ্যে গুলি করা হয়েছিল, তবে এটি যে এটি এমন একজনের সম্পর্কে বায়োপিক যা বেশিরভাগ লোকেরা কখনও শুনেনি তার কারণও এর কারণটিতে সহায়তা করে নি। এটি ছবিটিকে একটি কাল্ট ক্লাসিক হওয়ার থেকে বিরত রাখেনি, অনেক প্রশংসক নারীদের পোশাকের প্রতি ভালবাসার সাথে অভিনব পরিচালক হিসাবে ডেপের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন।
এলম স্ট্রিটে একটি দুঃস্বপ্ন উচ্চতর স্থানযুক্ত তবে ডেপের ভূমিকা ছোট
এলম স্ট্রিটে একটি দুঃস্বপ্ন জনি ডেপের একমাত্র সিনেমা যা উচ্চতর পচা টমোরোস স্কোর সহ একটি এড উড, তবে এটি ভুলে যাওয়া সহজ যে ডেপ এমনকি হরর ক্লাসিকের মধ্যে উপস্থিত হয়। ওয়েস ক্র্যাভেনের 1984 সালের সিনেমায় তিনি তার প্রথম চলচ্চিত্রের ভূমিকা পেয়েছিলেন, তবে এটা দাবি করা কঠিন এলম স্ট্রিটে একটি দুঃস্বপ্নএর 94% রটেন টমেটো স্কোর ডেপকে ধন্যবাদ।
ডেপের অন্যান্য বড় হিটগুলির মতো স্বাস্থ্যকর পচা টমেটো স্কোর রয়েছে এডওয়ার্ড স্কিসারহ্যান্ডস 90% এ, ডনি ব্রাস্কো 88% এবং জলদস্যুদের ক্যারিবিয়ান: ব্ল্যাক পার্লের অভিশাপ 79%এ। তবুও, তারা সবাই বক্স অফিসে ফ্লপ হওয়া একটি অদ্ভুত কালো-সাদা বায়োপিক দ্বারা বেস্ট হয়েছে। এড উড এখনও যথেষ্ট মনোযোগ পায় না।
