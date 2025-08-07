You are Here
রোমান পোলানস্কির পুরষ্কারপ্রাপ্ত ড্রেইফাস অ্যাফেয়ার ফিল্ম দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মার্কিন আত্মপ্রকাশ করে

এটি স্পষ্ট বলে মনে হয় যে, তাঁর কাছে শিল্পী এবং পুস্তকের আর ভাল কোনও মিল ছিল না। রোমান পোলানস্কি এমন এক ব্যক্তি, যার শৈশব ইউরোপীয় বিরোধীতা দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং তার প্রাপ্তবয়স্ক বছরগুলি তিনি দাবি করতে চাইতেন, ষড়যন্ত্রমূলক এবং অন্যায় আইনী ব্যবস্থার কারণে রাগটি তার নীচে থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই হিসাবে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পোলিশ-বংশোদ্ভূত চলচ্চিত্র নির্মাতা, যার কেরিয়ার 1970 এর দশকে হলিউডের শীর্ষে পৌঁছেছিল, তিনি ড্রেইফাসের সম্পর্ক সম্পর্কে একটি সিনেমা তৈরি করতে চান। লোকটির প্রচুর পরিমাণে প্রতিভা দেওয়া, “একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর” হ’ল ফ্রান্সের খুব জনসাধারণের কুসংস্কারের লজ্জাজনক অধ্যায়ের এক ভয়ঙ্কর বক্তব্য। তবে এটি দেখা অসম্ভব এবং “বিশ্বের সমস্ত লোককে নিয়ে ভাবা উচিত নয়, তিনিই এই তৈরি করেছেন?”

রোমান পোলানস্কি কোনও আলফ্রেড ড্রেইফাস নন। যেখানে ড্রেইফাস ফরাসী সেনাবাহিনীতে সম্মানিত অধিনায়ক ছিলেন, সন্দেহজনকভাবে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে গণ্ডগোল করেছিলেন, পোলানস্কি একটি ১৩ বছর বয়সী কিশোরীকে ড্রাগ করেছিলেন এবং ধর্ষণ করেছিলেন এবং তারপরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে বিশেষভাবে কঠোর বাক্যটি তার পথে আসছে। তিনি কয়েক দশক নির্বাসনে কাটিয়েছেন, ক্রমাগত প্রত্যর্পণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, অনেক হলিউড কিংবদন্তীর সাথে কাজ করেছেন যারা (#MeToo বছরগুলির আগে) তার দুর্দশাগ্রস্থতায় সঙ্কুচিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কিছুটা জটিল বিষয় হ’ল পোলানস্কির কাজ, তার অপরাধের আগে এবং পরে উভয়ই দুর্দান্ত, “দ্য পিয়ানোবাদক” সহ দুর্দান্ত, যা তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ছোটবেলায় লুকিয়ে থাকা তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অংশ নিয়েছিল যখন তার বাবা -মাকে ঘনত্বের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এটি তাকে কানে পামে ডি’অর এবং ২০০২ সালে সেরা পরিচালক অস্কারে জিতেছে।

#MeToo আন্দোলনটি অবশ্য পোলানস্কির মর্যাদাকে পুনরায় স্বাক্ষর করেছে: তাকে 2018 সালে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরের বছর ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে “একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর” এর আত্মপ্রকাশ দেখেন, যার প্রথম দৃশ্যটি ড্রেফাসের জনসাধারণের “অবনতি”, দেরী-কেন্দ্র থেকে একটি আইকোনিক চিত্র পুনরুদ্ধার করে। সেই সময়ে প্রেস সাক্ষাত্কারে পোলানস্কি বলেছিলেন, “আমি ছবিতে প্রদর্শিত অত্যাচারের যন্ত্রপাতিগুলির অনেক কাজের সাথে পরিচিত।”

মুভিটি ভেনিসে গ্র্যান্ড জুরি পুরষ্কার (দ্বিতীয় স্থান), পাশাপাশি সমালোচক-নির্ধারিত ফিপ্রেসি পুরস্কার জিতেছে। কয়েক মাস পরে, কেজার অ্যাওয়ার্ডসে (ফ্রান্সের অস্কার সমতুল্য), পোলানস্কি, যিনি বর্ধিত ক্ষোভের কারণে অংশ নেননি, তিনি সেরা পরিচালক এবং সেরা চিত্রনাট্য অভিযোজন পুরস্কার জিতেছিলেন। পরিচালক ক্যালিন সায়ামমা এবং অভিনেত্রী অ্যাডেল হেনেল এবং নোমি মেরলান্ট প্রতিবাদে এই অনুষ্ঠানের বাইরে চলে গেলেন, অনেকটা হুটিং এবং হোলারিংয়ে।

এখন এটি পাঁচ বছর পরে, এবং পোলানস্কি ইতিমধ্যে অন্য একটি ছবি সম্পন্ন করার সাথে সাথে “একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর” যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম প্রকাশ পাচ্ছে। (এটি নিউ ইয়র্ক সিটির ফিল্ম ফোরামে 8 ই আগস্ট থেকে শুরু হবে এবং শীঘ্রই একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ হয়ে উঠবে)) সুতরাং এটি আপনার সময়টির দুই ঘন্টা প্রাপ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সহায়তা করা আমার বোঝা।

রোমান পোলানস্কির ‘একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর’ এর দৃশ্য। (সৌজন্যে প্লেটাইম/গমন্ট)

জিন ডুজার্ডিন কর্নেল জর্জেস পিক্কার্টের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, “সম্মানিত” অ্যান্টিসেমাইট যিনি ড্রেইফাসের নির্দোষতা আবিষ্কার করেছেন এবং নিজেকে কয়েক বছরের যন্ত্রণার জন্য লড়াইয়ের জন্য লড়াইয়ের জন্য নিন্দা করেছেন। ছবিতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যেখানে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বীকার করেন যে বাস্তবে ড্রেফাস দোষী থাকলে জীবনটি অনেক সহজ হবে। আমার পক্ষে অংশীদারিত্বগুলি যথেষ্ট কম – আমার মতামত কাউকে ডেভিল দ্বীপে নিষিদ্ধ করবে না – তবে আমি সেই লাইনে ছিটকে পড়েছিলাম, কারণ এই সিনেমাটি যদি স্তম্ভিত হয় তবে আমি এটি পছন্দ করতাম। দুঃখের বিষয়, এটি আসলে বেশ ভাল এবং বেশ কয়েকটি স্তরে কাজ করে।

সর্বাগ্রে, এটি একটি ভাল রহস্য! এটিকে “সিএসআই: প্যারিস, 1896” হিসাবে ভাবেন পিক্কার্ট, যিনি ড্রেইফাসকে যুদ্ধ একাডেমিতে তাঁর ছাত্র হিসাবে চিনতেন এবং তাঁর প্রথম বিচারের পর্যবেক্ষক ছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান হয়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে ড্রিফাসের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি মেনে নিতে বেড়েছিলেন-তারপরে ডেভিলের দ্বীপে পরিশ্রমী-এতে কিছু আইফেল টাওয়ার আকারের গর্ত ছিল।

পিকুয়ার্ড্ট যুগের অত্যাধুনিক নজরদারি কৌশলগুলি ব্যবহার করে একসাথে জিনিস রাখে। আমরা ছিন্নমূল হাতের লিখিত নোটগুলি জিগস ধাঁধাগুলির মতো একসাথে ট্যাপ করা দেখতে পাই, মেলটি নির্জনে বাষ্পের সাথে খোলা এবং ফটোগ্রাফির প্রাথমিক ব্যবহার। তবে যে কোনও ভাল গোয়েন্দা কাজের সারমর্ম চিরন্তন: আপনার চোখ খোলা রাখুন এবং আপনার ব্যবহার করুন সেকেল

লুই গ্যারেল অভিনয় করেছেন ড্রেইফাস নিজেই বেশিরভাগ সময় ছবির বাইরে রয়েছেন। তিনি স্বচ্ছ এবং অবজ্ঞাপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছেন – ফরাসী সামরিক এবং সরকারের রাজনৈতিক প্রাণীদের কাছে আরও অনেক বেশি উদ্বেগজনক যারা তাঁর গল্পটি অদৃশ্য হয়ে যেতে চান।

রোমান পোলানস্কির ‘একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর’ এর দৃশ্য। (সৌজন্যে প্লেটাইম/গমন্ট)

ড্রেইফাসের কাফক্যাস্কের অভিজ্ঞতার অধরা এবং অযৌক্তিক প্রকৃতি পুরো ফিল্ম জুড়ে একটি অদেখা দুর্গন্ধের মতো ঝুলছে। প্রথম বিচারের সময় এটি সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ করা হয়, যখন কোনও হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ ড্রিফাসের অপরাধবোধের আদালতকে আশ্বাস দেয় কারণ একটি নোটের স্ক্রিব্বলিংরা ড্রেইফাসের লিপির সাথে কিছু মিল ভাগ করে নিয়েছিল – তবে ভিন্নতাও প্রমাণ করে যে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও গুপ্তচরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিল। (এইভাবে, একটি “অটো-ফোরজিআরজি” এর প্যারাডক্সিকাল ধারণাটি আদালতে প্রবেশ করেছিল)) আপনি যদি তা করেন তবে নিন্দিত, আপনি যদি তা না করেন-এবং আপনি যদি ইহুদি হন তবে দ্বিগুণ।

ড্রেইফাসের মতো অটলিং হ’ল বিরোধীতার উপস্থিতি। পোলানস্কির স্ক্রিপ্টটি তার সর্বব্যাপীকে কেবল একটি সত্য হিসাবে বিবেচনা করে-যেমন 19 শতকের নর্দমার দুর্গন্ধ বা জার্মানির সাথে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের দুর্গন্ধযুক্ত। কেউ ইহুদিদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্নতা লুকানোর জন্য বিরক্ত করে না, এমনকি পিক্কার্টও নয়, যিনি ড্রেফাসের পক্ষে তাঁর উর্ধ্বতনদের কাছে পরামর্শ দিলে তিনি প্রচুর ভোগেন। যদিও চলচ্চিত্রের শেষে, তিনি একজন মানুষ হিসাবে ড্রেইফাসের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা হিসাবে দেখানো হয়েছে, তিনি কখনও ইহুদি হিসাবে ড্রেইফাসের জন্য হৃদয়ের কোনও পরিবর্তনকে মৌখিক করেননি।

রোমান পোলানস্কি উত্তর ফ্রান্সের দেউভিলিতে September সেপ্টেম্বর, 2019 -এ 45 তম ডাউভিল ইউএস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের রেড কার্পেটে পৌঁছেছেন। (লিক ভেনেন্স/এএফপি)

আরও সাধারণ হলিউড আর্কে বাঁকানো এই প্রত্যাখ্যানটি “একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর” কে এত আকর্ষণীয় করে তোলে তার একটি অংশ। জুড়ে একটি হালকা স্পর্শ রয়েছে-আমরা পিক্কার্ট ঘড়ির জিনিসগুলি দেখছি-যখন গল্পের পয়েন্টগুলি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তখন খুব ধীরে ধীরে, মঞ্চের মতো ফ্ল্যাশব্যাক ট্রানজিশন সহ। পথে, আমরা 19 তম শতাব্দীর শেষের ফ্রেঞ্চ হাই সোসাইটির ঝলকগুলি ধরেছি-চেম্বারের সংগীতজ্ঞরা প্রচুর গোঁফযুক্ত পুরুষদের জন্য ফৌর রচনাগুলি আত্মপ্রকাশ করে এবং মহিলারা নিজেরাই অনুরাগী হন, যারা তখন নিজেকে গোপনীয়তা বাণিজ্য করতে বা রোমান্টিক বিষয়গুলির জন্য লুকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা করে দেয়। (পোলানস্কির স্ত্রী এমানুয়েল সাইগনার পর্যায়ক্রমে ডুজার্ডিনের পিককার্টকে বিছানায় দেখায় এবং তাকে জানান যে তিনি কতটা মহৎ))

রোমান পোলানস্কির ‘একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর’ এর দৃশ্য। (সৌজন্যে প্লেটাইম/গমন্ট)

যদিও মুভিটি ড্রেইফাসের দ্বিতীয় বিচারের সাথে শেষ হয়েছে, তবে কোনও সাধারণ জলবায়ু বিজয় নেই। ড্রেইফাসের পূর্ণ বহিরাগততা তৈরির বছর ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তার মরণোত্তর সামরিক পদটি সুরক্ষিত করার লড়াই আজও অব্যাহত রয়েছে।

ড্রেইফাস অ্যাফেয়ার সম্পর্কে অন্যান্য সিনেমা রয়েছে, সর্বাধিক বিখ্যাত ১৯৩37 সালের পল মুনি-নেতৃত্বাধীন অস্কার-বিজয়ী “এমিল জোলার জীবন”, যা যুগের সাধারণ, বিরোধীতার বিষয়ে প্রত্যক্ষ উল্লেখগুলি এড়িয়ে গিয়েছিল এবং একবার “ইহুদি” শব্দটি ব্যবহার করে না। এছাড়াও, জোসে ফেরার 1958 সালে “আমি অভিযুক্ত!” ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এবং পরিচালনা করেছিলেন! যা, এর ক্ষতির জন্য, ড্রেইফাসের অবিচলিত, কার্ট আচরণকে নান্দনিক নির্দেশের কিছু হিসাবে ধার করেছিল। (মুভিটি বোর বলার এটি আমার ভদ্র উপায়))

যেমন, ইতিহাস থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পোলানস্কির সংস্করণ সম্ভবত আপনি খুঁজে পেতে পারেন এমন সেরা বা কমপক্ষে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য। তবে এটি সত্যই উল্লেখযোগ্য যে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন।

রোমান পোলানস্কির ‘একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর’ এর দৃশ্য। (সৌজন্যে প্লেটাইম/গমন্ট)

পোলানস্কি তাঁর জীবন থেকে পুরষ্কারমূলক চলচ্চিত্রগুলিতে গল্পগুলি ঘুরিয়ে নতুন নয়। “দ্য পিয়ানোবাদক” ছাড়াও সেখানে “চিনাটাউন” রয়েছে, একটি খুন হওয়া নির্দোষ লস অ্যাঞ্জেলেস মহিলা তার স্ত্রী শ্যারন টেটকে ম্যানসন পরিবার দ্বারা হত্যা করার পরে খুব বেশিদিন তৈরি করা হয়নি।

“একজন অফিসার এবং একজন গুপ্তচর” সহ, তবে পিককার্ট এবং ড্রেইফাস উভয়ই ক্ষমতায় দাঁড়িয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে অন্যায় কারাগারের সাজা ভোগ করেছেন। পোলানস্কি যদি এই পরিসংখ্যানগুলিতে নিজেকে দেখেন, তবে এটি উল্লেখ করার মতো বিষয় যে যখন তার অপরাধমূলক পদক্ষেপগুলি বিচারের দিকে পরিচালিত করেছিল, তখন তিনি হ্যারিসন ফোর্ড, নাস্তাসজা কিনস্কি, সিগর্নি ওয়েভার, জনি ডেপ এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সিনেমা তৈরির জন্য ইউরোপের স্বাচ্ছন্দ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আছে, আমি মনে করি সমস্তই একমত হতে পারে, একটি দুর্দান্ত পার্থক্য।



