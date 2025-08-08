রাশিয়া ইতালির ইউক্রেন সমর্থন নিয়ে রোমে পুতিন-ট্রাম্প সামিটের বিরোধিতা করেছে
ইতালীয় সংবাদপত্র অনুসারে কোরিয়ার ডেলা সেরারাশিয়া রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন করার বিরোধিতা প্রকাশ করেছে ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যে রোম।
ছবি: জেবুলন দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ,
সেন্ট পিটারের বেসিলিকা, সান্ট’ঙ্গেলো ব্রিজ, রাতেই, রোম, ইতালি
দ্য নিবন্ধ বলে যে ট্রাম্প ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনিকে ডেকেছিলেন সোমবার, ১১ আগস্ট রোমে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে। মেলোনি তত্ক্ষণাত্ তার তাত্পর্য প্রকাশ করেছিলেন এবং কয়েক ঘন্টা পরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সচিব রুবিও ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা উপস্থিত জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে সামিটের অবস্থান প্রস্তাবিত।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রোমকে ভেন্যু হিসাবে অনুমোদন করেছেনতিনি এই পছন্দটির “সম্পূর্ণ সহায়ক” ছিলেন বলে উল্লেখ করে। যাইহোক, রাশিয়ান পক্ষ “তাত্ক্ষণিকভাবে আপত্তি জানায়” কারণ ইতালি একটি দেশ হিসাবে বিবেচিত যা “ইউক্রেনের খুব সমর্থক”।