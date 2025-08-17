ম্যাথু স্টাফোর্ডের পরিস্থিতি লস অ্যাঞ্জেলেস র্যামসের জন্য পাচ্ছে এবং শনিবার সামনের অফিস থেকে একটি ক্রিপ্টিক রিপোর্টের পরে এটি আরও খারাপ হচ্ছে।
লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের গ্যারি ক্লিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, র্যামসের একজন কর্মকর্তা এই সপ্তাহান্তে নির্ধারিত হিসাবে স্টাফর্ড কাজ করেছেন কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছিলেন যে প্রধান কোচ শান ম্যাকভে সোমবার এই পরিস্থিতিটি সম্বোধন করবেন।
এ সম্পর্কে কিছুই র্যামগুলির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, এবং আসলে এটি বেশ অশুভ।
স্টাফোর্ড যদি কাজ করে থাকেন তবে এই কর্মকর্তার পক্ষে যে তিনি করেছেন তা বলা কোনও বড় বিষয় হবে না এবং তিনি মাঠে ফিরে আসার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তবে তারা বলেছিল যে ম্যাকভে কয়েক দিনের মধ্যে পরিস্থিতিটিকে সম্বোধন করবেন তা অবশ্যই বিষয়গুলিকে খুব আলাদা আলোকে আঁকেন। এই ধরণের আপডেটটি সাধারণত খারাপ সংবাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।
স্টাফোর্ড যদি সুস্থ থাকে তবে তিনি এখনও এনএফএল -এর অন্যতম সেরা কোয়ার্টারব্যাক এবং খেলোয়াড়ের ধরণ যা একটি দলকে সুপার বাউলে নিয়ে যেতে পারে। তিনি ইতিমধ্যে র্যামসের সাথে রয়েছেন এবং তাদের এক বছর আগে এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা থেকে এক স্কোর দূরে রেখেছিলেন।
তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার স্বাস্থ্য বড় উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশেষত এখন যখন তিনি তাকে মাঠ থেকে দূরে রেখেছেন এমন আরও একটি পিছনের ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন।
জিমি গারোপপোলো হলেন র্যামসের ব্যাকআপ।
যদিও তিনি এনএফএল -তে কিছু দলের সাফল্য অর্জন করেছেন এবং সান ফ্রান্সিসকো 49ers একটি সুপার বাউলে কোয়ার্টারব্যাক করেছেন, তিনি একজন স্বাস্থ্যকর স্টাফোর্ডের খেলোয়াড়ের কাছাকাছি কোথাও নন। জয়ের জন্য তার পরিস্থিতিগুলির একটি নিখুঁত সেট এবং সঠিক সিস্টেম প্রয়োজন। তিনি তার পিঠে একটি দল রাখছেন না এবং এর জন্য গেমস জিতছেন না।
স্টাফর্ড করেন।
এই মুহুর্তে, ম্যাকভে না কথা বলা পর্যন্ত যে কোনও কিছুই কেবল জল্পনা। তবে এটি যত বেশি টানবে, র্যামগুলি যত বেশি ক্রিপ্টিক পাবে এবং মরসুমটি যত কাছাকাছি হবে তত বেশি সমস্যাযুক্ত হয়ে ওঠে। র্যামসের এই মরসুমে সুপার বাউলের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত। স্টাফোর্ড না থাকলে এই প্রত্যাশাগুলি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে।