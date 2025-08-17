You are Here
লক্ষ লক্ষ লোককে পিছনে পড়া থেকে বিরত রাখতে এখনই এটি হওয়া দরকার – এবং অনেক অসি এটি পছন্দ করবে না
News

লক্ষ লক্ষ লোককে পিছনে পড়া থেকে বিরত রাখতে এখনই এটি হওয়া দরকার – এবং অনেক অসি এটি পছন্দ করবে না

সহকারী নিউজ এডিটর আইডান ওয়ানড্রাকজ দ্বারা অস্ট্রেলিয়া

প্রকাশিত: | আপডেট:

একটি ব্যবসা এবং ফিনান্স গুরু দাবি করেছেন যে ন্যূনতম মজুরি একটি বিস্ময়কর $ 76/ঘন্টা বাড়ানো উচিত যাতে অস্ট্রেলিয়ানরা আরও সহজেই একটি বাড়ি বহন করতে পারে।

এজে ক্লোরস যুক্তি দিয়েছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে এটি ‘এটি 1950 এর দশকে যা কিনতে পারে তা মেলে’।

তিনি লিখেছিলেন, ‘তারপরে, একক আয় বন্ধক, বিল, মুদি, একটি পারিবারিক গাড়ি এবং এমনকি এখন এবং পরেও একটি ছুটি cover াকতে পারে।’

‘বাড়ির মালিক হওয়া স্বপ্ন ছিল না, আপনি যখন কাজ করেছিলেন তখনই এটি ঘটেছিল’ ‘

1950 এর দশকে, একটি বাড়ির মাঝারি দাম ছিল $ 7,150, যা গড় আয়ের দ্বিগুণের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল।

আজ, সারা দেশে মাঝারি বাড়ির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি $ 912,563; তবে এটি কয়েকটি শহরে আরও বেশি, সিডনিতে $ 1,525,956 এ সংখ্যা রয়েছে।

ন্যূনতম মজুরি $ 76-এ বাড়ানো বর্তমান চিত্রের ট্রিপল থেকে বেশি হবে, যা $ 24.95।

ন্যূনতম মজুরির একজন শ্রমিক পরিবর্তনের অধীনে $ 150,000 বেতন উপভোগ করবেন, যা গড় $ 104,000 বেতনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি।

@একপারসেন্টানসওয়ার্স

1950 এর দশকে যা কিনতে পারে তা মেলে ন্যূনতম মজুরি আজ প্রতি ঘন্টা $ 76 হতে হবে। তারপরে, একটি একক আয় বন্ধক, বিল, মুদি, একটি পারিবারিক গাড়ি এবং এমনকি এখন এবং পরে একটি ছুটি cover েকে দিতে পারে। বাড়ির মালিক হওয়া স্বপ্ন ছিল না, আপনি যখন কাজ করেছিলেন তখনই এটি ঘটেছিল। এখন, এমনকি দু’জন লোক ফুলটাইম কাজ করেও, অনেকে এখনও তাদের 30 এবং 40 এর দশকে ভাড়া আটকে আছে। বাড়ি কেনার ধারণাটি ধোঁয়া তাড়া করার মতো মনে হয়। এটি “আজকাল বাচ্চারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে না।” লোকেরা ঠিক যেমন কঠোরভাবে কাজ করছে, মই সবেমাত্র উচ্চতর টেনে নেওয়া হয়েছে। মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয় এবং আমাদের কী উপার্জন এবং আমাদের যা প্রয়োজন তার মধ্যে ব্যবধানটি আরও বিস্তৃত হতে থাকে। প্রচুর অসির জন্য, এটি অলস বা দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়ার বিষয়ে নয়, এটি এমন একটি গেম খেলার বিষয়ে যা পুরোপুরি পুনরায় লেখা হয়েছে। আর নিয়ম? তারা আমাদের পক্ষে নয়। #সিডনি #অস্ট্রেলিয়া #অস্ট্রেলিয়ান #আউসি

♬ গোল্ডেন আওয়ার: পিয়ানো সংস্করণ – অ্যান্ডি মরিস

এজে ক্লোরস যুক্তি দিয়েছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে এটি 'এটি 1950 এর দশকে যা কিনতে পারে তা মেলে'

এজে ক্লোরস যুক্তি দিয়েছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত যাতে এটি ‘এটি 1950 এর দশকে যা কিনতে পারে তা মেলে’

মিঃ ক্লোরস যুক্তি দিয়েছেন যে ন্যূনতম মজুরিতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়েছে কারণ সিডনির মাঝারি বাড়ির দাম $ 1.5 মিলিয়ন ডলার গড় বেতন 14 গুণ।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে যে দম্পতিরা পূর্ণকালীন চাকরি করছেন তারা এখনও নিজের বাড়ি কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থোপার্জন করছেন না এবং তারা ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছিল।

তিনি লিখেছিলেন, ‘বাড়ি কেনার ধারণাটি ধোঁয়া তাড়া করার মতো মনে হয়।’

‘এটি সম্পর্কে নয় “আজকাল বাচ্চারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে না।”

‘লোকেরা ঠিক তেমন কঠোর পরিশ্রম করছে, সিঁড়িটি সবেমাত্র উচ্চতর টেনে নেওয়া হয়েছে।

‘মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয় এবং আমাদের কী উপার্জন এবং আমাদের যা প্রয়োজন তার মধ্যে ব্যবধানটি আরও বিস্তৃত হতে থাকে।

‘প্রচুর অসির জন্য, এটি অলস বা দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়ার কথা নয়, এটি এমন একটি খেলা খেলার বিষয়ে যা পুরোপুরি পুনরায় লেখা হয়েছে’ ‘

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা বিভক্ত ছিল, কিছু বিতর্ক করে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি অবাস্তব হবে।

মিঃ ক্লোরস যুক্তি দিয়েছিলেন যে দম্পতিরা যারা পুরো সময়ের চাকরি করছেন তারা এখনও নিজের বাড়ি কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থোপার্জন করছেন না এবং তারা ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছিল (স্টক ইমেজ)

মিঃ ক্লোরস যুক্তি দিয়েছিলেন যে দম্পতিরা যারা পুরো সময়ের চাকরি করছেন তারা এখনও নিজের বাড়ি কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থোপার্জন করছেন না এবং তারা ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছিল (স্টক ইমেজ)

‘আপনি কি জানেন যে আবাসন দামের দ্বারা মজুরি সেট করা হয় না, এবং মজুরি বাড়ানো কেবল ঘরগুলির চাহিদা বাড়িয়ে তুলবে এবং এইভাবে দামগুলি?’ একজন লিখেছেন।

‘পরিবর্তে, আমাদের সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য অতিরিক্ত স্ফীত আবাসন দামের কারণগুলি সমাধান করতে হবে।’

আরেকটি যোগ করেছে: ‘যদি $ 76 ন্যূনতম হয় তবে 2L দুধের দাম কত হবে?’

একজন তৃতীয় বলেছেন, ‘ন্যূনতম মজুরি সমস্যা নয়।’

‘বিষয়টি হ’ল আবাসন ও চাকরির বাজারগুলি লোভী পুরানো ধনী লোকেরা দ্বারা আধিপত্য রয়েছে যারা কেবল তাদের নিজস্ব বন্ধু এবং পরিবারকে ভাল চাকরি এবং নিজের ঘর থাকতে চান।’

অন্যরা মিঃ ক্লোরের পক্ষে ছিলেন, বলেছিলেন $ 76/ঘন্টা। নতুন স্ট্যান্ডার্ড হওয়া উচিত।

‘হওয়া উচিত, তবে এটি কখনই হবে না,’ একজন লিখেছেন।

একটি দ্বিতীয় যোগ করা হয়েছে, ‘আমরা বিদ্রোহ করে এবং শুরু না করা পর্যন্ত আমাদের কোনও সুযোগ নেই।’

তৃতীয় রসিকতা করেছেন: ‘বুমাররা এমন হতে পারে “নাহ, আপনাকে কেবল আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং প্রতিদিন একটি কফি কিনতে হবে না”‘ ‘



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts