লটারি ক্রিয়াকলাপে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের বিরুদ্ধে কায়ুগা জাতির বিজয়

ফেডারেল বিচারক রায় দেওয়ার পরে কায়ুগা নেশন একটি মূল আইনী লড়াইয়ে জিতেছে যে গেমিং অধিকার নিয়ে নিউইয়র্ক রাজ্যের বিরুদ্ধে তার মামলা এগিয়ে যেতে পারে।
জাতি দাবি করেছে যে রাজ্যটি অননুমোদিত জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কেসটি তৃতীয় শ্রেণির গেমিং ব্যবহার করে, লটারি মেশিন এবং পাওয়ারবল এবং মেগা মিলিয়ন টার্মিনাল সহ উপজাতীয় জমিতে সম্মতি বা আইনী sens কমত্য ছাড়াই।
30 জুলাই, নিউ ইয়র্কের মার্কিন জেলা আদালত নিউ ইয়র্ক স্টেট গেমিং কমিশনের গতি অস্বীকার করেছেন এই দাবিটি খারিজ করার জন্য, এর এখতিয়ারকে সমর্থন করে এবং ভারতীয় গেমিং রেগুলেটরি অ্যাক্ট (আইজিআরএ) কায়ুগা জাতিকে তাদের যুক্তি ফেডারেল আদালতে আনতে বাধা দেয় না বলে রায় দেয়।
প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধি ক্লিন্ট হাফটাউন সহ কায়ুগা নেতারা জোর দিয়েছিলেন যে রাজ্য কোনও আইনী কমপ্যাক্ট সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, অনুমতি ছাড়াই লটারি গেমস সরবরাহ করে উপজাতি সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন করে।
যুক্তিটি হ’ল এটি উপজাতি ক্যাসিনোগুলির সাথে প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ এবং এটি ফেডারেল আইন লঙ্ঘন।
“নিউইয়র্ক স্টেটের তৃতীয় শ্রেণির গেমিংয়ের অপারেশনটি দেশের ক্যাসিনোগুলির সাথে অন্যায়ভাবে প্রতিযোগিতা করে এবং ফেডারেল এবং জাতি আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন, যুক্তিযুক্ত হাফটাউন যুক্তিযুক্ত।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “এটি আমাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো এবং আমাদের আইন, আমাদের ব্যবসা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের অখণ্ডতা রক্ষা করার বিষয়ে।”
আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে
1988 এর আইজিআরএ মানে দেশীয় জমিতে গেমিং নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির গেমগুলি যেমন পোকার এবং বিঙ্গোর জাতি দ্বারা অনুমোদিত, তবে তৃতীয় শ্রেণির গেমগুলি নিষিদ্ধ, বর্তমান বিরোধের দিকে পরিচালিত করে।
হাফটাউন জোর দিয়েছিলেন যে রাজ্য এই বিধিগুলি উপেক্ষা করছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব উত্সকে হুমকিস্বরূপ। এটিও লক্ষ করা গেছে যে আদালতের বাইরে বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, দেশটি গেমিং কমিশন তার প্রচারকে উপেক্ষা করেছে বলে অভিযোগ করেছে।
কায়ুগা জাতির পরিসংখ্যানগুলি এই অবস্থানটি গ্রহণ করে যে রাজ্যের পদক্ষেপগুলি উপজাতি সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করে এবং ফেডারেল গেমিং বিধিমালা লঙ্ঘন করে যেমন মামলাটি এগিয়ে যায়।
বিগ অ্যাপল -এ, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস ব্রঙ্কসের একটি বালির ক্যাসিনোকে জীবিত রেখে আশা রেখে সিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটি ভেটো দিয়েছেন।
মঙ্গলবার, ২৯ শে জুলাই, মেয়র এরিক অ্যাডামস ব্রঙ্কসে প্রস্তাবিত বালির ক্যাসিনোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি অস্বীকার করার সিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে ভেটো করেছিলেন। এটি অ্যাডামসের দ্বিতীয় হস্তক্ষেপকে চিহ্নিত করে, গত মাসে তিনি 34 থেকে 26 ভোটে প্রান্তিকতা কমিয়ে দেওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় হোম-বিধি রেজোলিউশনটি পূরণ করার জন্য।
মেয়র থেকে সর্বশেষ হস্তক্ষেপটি ব্রঙ্কস, থ্রোগস নেক, 500,000 বর্গফুট গেমিং স্পেসের জন্য 4 বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবের আশা রাখে।
চিত্র ক্রেডিট: জাস্টিন সুলিভান/এক্স