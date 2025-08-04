You are Here
লড়াইয়ের মাঝে শীর্ষ ফর্মের সন্ধানে নীল জেস
News

লড়াইয়ের মাঝে শীর্ষ ফর্মের সন্ধানে নীল জেস

টরন্টো – টরন্টো ব্লু জেসের সাম্প্রতিক খেলা সত্ত্বেও ক্রিস বাসিট প্যানিক বোতামে পৌঁছাতে চলেছে না।

রবিবার কানসাস সিটি রয়্যালসের কাছে 10 ইনিংসে 7-4 পরাজয়ের জন্য ব্লু জেস তাদের আটটি খেলায় ষষ্ঠ হেরে বাসিটের কাছ থেকে দৃ six ় ছয়-ইনিং প্রচেষ্টা নষ্ট করেছিল। টরন্টো (-4৫-৪৮) এখনও আমেরিকান লীগ ইস্টকে বোস্টন রেড সোক্সের বিপক্ষে তিনটি খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছে, এটি ৮ ই মে থেকে ৪৯-২৮ রেকর্ড দ্বারা নির্মিত সুবিধা, এই প্রসারিত চলাকালীন একটি এএল দল দ্বারা পরিচালিত সেরা।

বাসিট বিশ্বাস করেন যে তার ক্লাবটি প্রতিদ্বন্দ্বী নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের তিনজনের মধ্যে দু’জন এবং ডেট্রয়েট টাইগারদের থেকে তিনজনের মধ্যে তিনজনকে জিতে অল স্টার ব্রেক থেকে উঠে আসার পরে একটি হ্রাস পেয়েছে, যারা সেই সময়ে মেজর লীগ বেসবলের সেরা রেকর্ড ছিল।

“তখন আমি ভেবেছিলাম আমরা কেবল বাল্টিমোরে একটি ডিম রেখেছিলাম, যেখানে আমরা একটি সুপার-হট বাল্টিমোর অপরাধে দৌড়েছিলাম এবং আমরা কেবল এটির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না,” চার-গেমের সিরিজে তিনবার জয়ী ওরিওলসের বাসিট বলেছেন।

গল্প বিজ্ঞাপনের নীচে অবিরত

সম্পর্কিত ভিডিও


ভিডিওটি খেলতে ক্লিক করুন: '' ঝুঁকি-পুরষ্কারটি বিশাল হতে পারে: 'ভক্তরা বিবার, ডোমিংয়েজকে অর্জনকারী ব্লু জয়েসের প্রতিক্রিয়া জানায়'


‘ঝুঁকি-পুরষ্কার বিশাল হতে পারে:’ ভক্তরা বিবার, ডোমিংয়েজকে অর্জনকারী ব্লু জয়েসের প্রতিক্রিয়া জানায়




“দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি ঘটে।”

কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।

ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান

কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।

রয়্যালস টরন্টোতে পৌঁছেছিল তাদের শেষ দশের মধ্যে সাতটি জিতে।

“আপনি কেবল আপনার চাটুন,” বাসিট বলেছিলেন। “এটি বছরের মধ্যে ঘটতে চলেছে।

“এটি কেবল আমরা কে একজন দল হিসাবে ফিরে আসছি, শুরু থেকে বুলপেজে ভাল পিচিং এবং কেবল ব্যাটসকে গ্রাইন্ড করে ফেলেছি।”

বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ের সময়সীমাও ছিল। এটি ব্লু জেসের তিনটি নতুন কলস এবং প্রথম বেসম্যান টাই ফ্রান্সের ফলন করেছে।

ফ্রান্স রয়্যালসের বিপক্ষে সিরিজ ফাইনালে খেলেনি। তবে তিনটি কলস রবিবার মিশ্র পর্যালোচনাগুলিতে পরিবেশিত হয়েছিল।

গল্প বিজ্ঞাপনের নীচে অবিরত

রিলিভার লুই ভারল্যান্ড অষ্টম ইনিংসে বেঁধে রান ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেরান্টনি ডোমিংয়েজকে দশমীতে আরও পাঁচজনের জন্য হামলা করা হয়েছিল।

এদিকে, ট্রিপল-এ বাফেলোর জন্য তাঁর প্রথম পুনর্বাসনে শেন বিবার উত্সাহজনক ছিলেন। তিনি পাঁচ ইনিংসে 62 টি পিচ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, একটি হোমার সহ দুটি রান সমর্পণ করেছিলেন, হাঁটাচলা এবং পাঁচটি স্ট্রাইকআউট সহ পাঁচটি হিট।

টরন্টোর ম্যানেজার জন স্নাইডার বিবারকে শুরু করার মধ্যে পাঁচ দিনের বিশ্রামের সাথে রাখতে চান, তবে ব্লু জেসের কর্মীরা এই সর্বশেষ শুরুর পরে কীভাবে অনুভব করছেন তা না পাওয়া পর্যন্ত তার পরবর্তী আউটিংটি পাথরে সেট করা হবে না।

এখন ট্রেন্ডিং

  • ট্রাম্পের শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব? ফোর্ড কেন কার্নিকে ‘আঘাত’ করতে চায়

  • অস্ট্রেলিয়া 16 বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ইউটিউব অ্যাকাউন্ট নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছে


স্নাইডার বলেছিলেন, “আমি মনে করি গেমটি পরে তার মন্তব্য শুনে আরও উত্সাহজনক।”

৩০ বছর বয়সী বিবার, যিনি 12 এপ্রিল, 2024 এ টমি জন সার্জারি করেছিলেন, তিনি রিপোর্ট করেছেন যে তিনি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতে কোথায় আছেন সে সম্পর্কে তিনি “দুর্দান্ত” এবং “উত্তেজিত” বোধ করেছেন।

স্নাইডার বলেছিলেন, “আমরা এটি একবারে শুরু করছি।” “তবে আমি মনে করি স্টাফ, পিচের সংখ্যা, (বেগ), এটি সত্যই উত্সাহজনক” “

বিবার শনিবার ব্লু জেসের ডাগআউটে বাসিটের পাশে বসেছিলেন।

তাদের কথোপকথনের অংশটি ছিল টমি জন সার্জারির পরে পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে কিছু age ষি পরামর্শ। বেসিট মে ২০১ 2016 সালে তার ডান বাহুতে পদ্ধতিটি সম্পন্ন করেছিল।

গল্প বিজ্ঞাপনের নীচে অবিরত

“বেশিরভাগ ব্যক্তিগত,” তারা কী সম্পর্কে কথা বলেছিল সে সম্পর্কে জানতে চাইলে বাসিট বলেছিলেন। “আমি যে বিষয়ে কথা বলতে পারি তার একটি অবস্থান থেকে, তাঁর (টমি জন) পুনর্বাসনটি ঠিক কীভাবে চলছে।

“আমি এর মধ্য দিয়ে এসেছি। সুতরাং তিনি কী করছেন, তিনি কীভাবে অনুভব করছেন, প্রক্রিয়াটির খারাপ এবং ভাল অনুভূতি এবং এরকম বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছি। আমি ভাবছিলাম যে তিনি কোথায় ছিলেন।”

কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম 3 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল।

© 2025 কানাডিয়ান প্রেস



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts