লন্ডনের প্রতিবাদ লাইভ আপডেট: ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থনে কয়েকশো সমাবেশ হিসাবে পুলিশ ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে

আয়োজকরা বলছেন
প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থনে চিহ্ন রাখার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া বিক্ষোভকারীদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়নি তবে পরিবর্তে বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়েছে, বিক্ষোভের আয়োজকরা জানিয়েছেন।
সংসদ স্কোয়ারে এই প্রতিবাদকে সমন্বিত করে আমাদের জুরিদের ডিফেন্ডের একজন মুখপাত্র বলেছেন: "পুলিশ কেবল 'সন্ত্রাসবাদ' অপরাধ করেছে বলে মনে করা হয়েছে তাদের একটি ভগ্নাংশকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে, এবং তাদের বেশিরভাগই রাস্তার জামিন দেওয়া হয়েছে এবং দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
তারা বলেছিল যে সেপ্টেম্বরে তাদের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের জন্য ইতিমধ্যে তাদের ক্রমবর্ধমান সমর্থন ছিল।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 16:01
লন্ডনে ফিলিস্তিনের জন্য হাজার হাজার মার্চ
সংসদ স্কয়ারে গ্রেপ্তারের দৃশ্য থেকে দূরে লন্ডনে হাজার হাজার মানুষ আজ লন্ডনে প্যালেস্টাইনপন্থী সংহতি মার্চে যোগদান করেছেন।
ফিলিস্তিন সংহতি অভিযানের আয়োজকরা অনুমান করেছিলেন যে কয়েক হাজার মানুষ এই মার্চের জন্য উপস্থিত ছিলেন, যা রাসেল স্কয়ার থেকে ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়েছিল।
গাজার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা পদযাত্রা করছিলেন কারণ এই স্ট্রিপটি আরও ক্রমবর্ধমান অনাহার সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে।
যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করার জন্য যুক্তরাজ্য থেকে আসা ভিড়ের কণ্ঠের মধ্যে “গাজার অবশ্যই খাবার ও জল, আর হত্যা, আর জবাই” এবং “ফ্রি প্যালেস্টাইন” থাকতে হবে।
“লজ্জাজনক লজ্জা লজ্জা ইউকে কমপ্লিট”, “অবরোধের সমাপ্তি”, এবং “স্টপ স্টপ গাজা” পড়ার লক্ষণগুলি রাসেল স্কয়ার থেকে ডাউনিং স্ট্রিটে যাত্রা করে বিক্ষোভকারীদের উপরে উড়ন্ত অসংখ্য ফিলিস্তিনি পতাকাগুলির মধ্যে দেখা যায়।
পুলিশ অফিসাররা, ইতিমধ্যে, রুটটি রেখেছে।
তারা কোভাম9 আগস্ট 2025 15:33
ছবিতে: পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করতে জড়ো
নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদের উত্তোলনের আগে কয়েক ডজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন, বিক্ষোভকারীরা নিষিদ্ধ গোষ্ঠী ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থনে লক্ষণ ধরে রেখেছিলেন।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 15:12
ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, পার্লামেন্ট স্কয়ারে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থনে প্রতিবাদে ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
এতে বলা হয়েছে যে স্কয়ারে থাকা অনেক লোকই দর্শক বা গণমাধ্যমের সদস্য ছিলেন, তবে অফিসাররা এখনও আরও গ্রেপ্তার করছিলেন।
এক্স -এর একটি পোস্টে বাহিনী বলেছিল: “অফিসাররা আরও গ্রেপ্তার করে ভিড়ের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন”।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 15:11
ছবিতে: প্রতিবাদকারীরা ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থনে লক্ষণগুলি ধারণ করে
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:53
পুলিশ বলছে যে তারা ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সমর্থন প্রকাশকারী যে কাউকে গ্রেপ্তার করবে
মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেছে যে তারা “ফিলিস্তিনের পদক্ষেপের জন্য সমর্থন প্রকাশকারী যে কেউ” গ্রেপ্তার করবে।
এক্সকে একটি পোস্টে, বাহিনী বলেছিল যে “এই অপারেশনে উল্লেখযোগ্য সংস্থান মোতায়েন করা হয়েছে”।
হোম অফিস বলেছিল যে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ছিল “শক্তিশালী সুরক্ষা পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞ ক্রস-সরকারী বিভাগের বিভাগীয় পর্যালোচনা গোষ্ঠীর সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে”।
একজন মুখপাত্র বলেছেন: “এটি যৌথ সন্ত্রাসবাদ মূল্যায়ন কেন্দ্রের একটি মূল্যায়নও অনুসরণ করেছিল যা প্যালেস্তাইন অ্যাকশন সন্ত্রাসবাদের জন্য প্রস্তুত করে, পাশাপাশি আরও আক্রমণগুলির জন্য পরিকল্পনা এবং ধারণাগুলি রেফারেন্সিং সম্পর্কিত উদ্বেগজনক তথ্য, যার বিশদটি এখনও চলমান আইনী কার্যক্রমে প্রকাশ্যে রিপোর্ট করা যায় না।”
ফিলিস্তিন অ্যাকশন হুদা আম্মোরির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এর আগে “গোপন প্রমাণ” উল্লেখ করার জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবের সমালোচনা করেছেন যা এই গোষ্ঠীটি দেখতে বা খণ্ডন করতে অক্ষম হয়েছে।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:30
স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা হ’ল ‘গণতন্ত্রের ভিত্তি’
ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আজকের বিক্ষোভের আগে, হোম অফিস বলেছিল যে সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে গ্রুপের দলিলটি “ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা” প্রভাবিত করবে না।
শনিবার হোম অফিসের এক মুখপাত্র বলেছেন: “স্বরাষ্ট্রসচিব স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের বক্তব্য ফিলিস্তিন সম্পর্কে নয়, বা ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতাকেও প্রভাবিত করে না।
“এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এবং সংকীর্ণ সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার ক্রিয়াকলাপগুলি সারা দেশে হাজার হাজার মানুষের প্রতিফলন বা প্রতিনিধিত্ব করে না যারা বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ করার জন্য তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করে চলেছে।
“প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আমাদের গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি এবং আমরা এটিকে তীব্রভাবে রক্ষা করি”।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:21
ফিলিস্তিন অ্যাকশন কারা? নিষিদ্ধ ‘সন্ত্রাস’ গোষ্ঠী সরকারকে আদালতে নিয়ে যায়
ফিলিস্তিন অ্যাকশন হ’ল একটি প্রত্যক্ষ অ্যাকশন গ্রুপ যা এর বেশ কয়েকটি সদস্য স্প্রে-পেইন্ট সামরিক বিমানগুলিতে অক্সফোর্ডশায়ার আরএএফ বেসে প্রবেশের পরে হোম অফিস নিষিদ্ধ করেছিল।
2020 সালে গঠিত, প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গত পাঁচ বছরে একাধিক প্রত্যক্ষ অ্যাকশন বিক্ষোভ পরিচালনা করেছে, মূলত যুক্তরাজ্যে পরিচালিত অস্ত্র নির্মাতাদের বিরুদ্ধে এবং ইস্রায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে।
২৩ শে জুন এই ঘটনার পরে দলটিকে নিষিদ্ধ করার অভিপ্রায় উন্মোচন করে মিসেস কুপার বলেছিলেন যে এটি “ফিলিস্তিন অ্যাকশন দ্বারা সংঘটিত অগ্রহণযোগ্য অপরাধী ক্ষতির দীর্ঘ ইতিহাসের” সর্বশেষতম।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:10
নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এটি কেমন?
দুপুর ১ টায় ওয়েস্টমিনস্টারে জড়ো হওয়া জনতা হোয়াইট প্ল্যাকার্ডগুলিতে “আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি, আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে সমর্থন করি” লিখতে দেখা যেতে পারে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরব থাকা রেখে।
“প্যালেস্টাইন অ্যাকশন ব্রিটেনকে সন্ত্রাসিত করার সময় হামাস হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদগুলিতে লুকিয়ে থাকা” প্ল্যাকার্ড বহনকারী বেশ কয়েকটি বিক্ষোভকারীরা মেট্রোপলিটন পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্ব দেওয়ার আগে সংক্ষেপে ভিড়ের সাথে চলেন।
বিক্ষোভকারীদের অন্যান্য ক্লাস্টার যারা প্ল্যাকার্ডগুলি ধরে রাখছিল না তারা মহাত্মা গান্ধী এবং নেলসন ম্যান্ডেলা মূর্তিগুলির চারপাশে জড়ো হয়েছিল বর্গক্ষেত্রে প্যালেস্তিনিপন্থী মন্ত্রীদের গানে।
অফিসাররা বিক্ষোভকারীদের – কিছু বসে এবং কিছু সমতল শুয়ে – তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার আগে মাটি থেকে সরিয়ে নিয়েছিল।
দর্শকরা বিক্ষোভকারীদের প্রশংসা করে এবং পুলিশকে গ্রেপ্তার করে “আপনার প্রতি লজ্জা” বলে চিৎকার করে।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:01
বিয়ানকা জাগার প্যালেস্তাইন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে লন্ডনের প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন
সংসদীয় স্কয়ারের বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বিয়ানকা জাগার ছিলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভোলকার তুর্কের কথায় উদ্ধৃত করে একটি চিহ্ন রেখেছিলেন।
মিঃ তুর্ক এই নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করে বলেছেন যে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে মতবিরোধে ছিল।
মিসেস জাগার লিখেছেন স্বাধীন তিনি এই বিক্ষোভে থাকবেন যে “যুক্তরাজ্য সরকার আমাদের বাকস্বাধীনতার অধিকারকে সমর্থন করে এবং এই গণহত্যাটিকে অস্বীকার করার জন্য যে ইস্রায়েলি সরকার ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গাজায় করছে” বলে দাবি করবে।
হলি ব্যানক্রফ্ট9 আগস্ট 2025 14:00