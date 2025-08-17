কেবিবিতে জুরুর আমির, অবসরপ্রাপ্ত মেজর-জেনারেল। শনিবার রাতে মুহাম্মদু সানী সামি মারা গেলেন।
রবিবার বার্নিন কেবিবিতে নিউজম্যানদের জারি করা কেবিআই গভর্নরের চিফ প্রেস সেক্রেটারি আলহাজি আহমেদ ইদ্রিসের এক বিবৃতিতে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আইড্রিস স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিষয়ক বিষয়ক রাজ্য কমিশনার আলহাজি গারবা উমর-দুতসিনমারি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে ইএমআইআর অসুস্থতার পরে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন।
তাঁর মতে, traditional তিহ্যবাহী শাসক চার স্ত্রী এবং সাত সন্তানের পিছনে রেখেছিলেন।
“কেবিবিআই সরকার এই মাধ্যমটি তার আশেপাশের পরিবারের সদস্য, জুরু আমিরাত কাউন্সিল, জুরু পিপল এবং কেবিবিআইয়ের পুরো লোকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা বাড়ানোর জন্য এই মাধ্যমটি ব্যবহার করছে।
কমিশনার বলেছিলেন, “সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার ত্রুটিগুলি ক্ষমা করে দিন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদৌস দান করুন।”
উমর-দুতসিনমারি প্রকাশ করেছেন যে দাফনের ব্যবস্থাগুলি পরে জানানো হবে।
তিনি ১৯62২ সালের ১০ ডিসেম্বর নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং নাইজেরিয়ার অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয়ই বেশ কয়েকটি কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল ইংল্যান্ডের অ্যাল্ডারশটের মনস অফিসার ক্যাডেট স্কুল এবং ১৯ July৩ সালের ২৫ জুলাই কমিশন করা হয়েছিল।
1984-1985 সাল থেকে, তিনি সামরিক প্রশাসক, বাউচি স্টেট, 1985-1987, অফিসার, নাইজেরিয়ান আর্মি স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি, 1985-1987, 82 তম বিভাগের কমান্ডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 1 মেকানাইজড বিভাগ, 1988 নিযুক্ত করেছিলেন।
প্রয়াত মুহাম্মদু সানী সামি ১৯৯৫ সালে জুরুর আমির নিযুক্ত হন, তিনি তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।