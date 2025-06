লন্ডনে পরিকল্পিত প্যালেস্তাইন অ্যাকশন বিক্ষোভের মাধ্যমে পুলিশ চিফ ‘হতবাক’

মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রধান বলেছেন যে সোমবার লন্ডনে ফিলিস্তিন অ্যাকশন সমর্থনে পরিকল্পিত প্রতিবাদে তিনি “হতবাক ও হতাশ”।

কমিশনার স্যার মার্ক রাউলি বলেছিলেন যে প্রতিবাদ করার অধিকার অপরিহার্য হলেও, “এই জাতীয় গোষ্ঠীর সমর্থনে পদক্ষেপগুলি বৈধ প্রতিবাদ হিসাবে সবচেয়ে বেশি যা দেখবে তার বাইরে চলে যায়”।

It comes as the home secretary is understood to be preparing a written statement to put before Parliament on Monday to proscribe the group, effectively branding it a terrorist organisation.

শুক্রবার, প্যালেস্টাইন অ্যাকশন অ্যাক্টিভিস্টরা অক্সফোর্ডশায়ারের আরএএফ ব্রিজ নর্টনে প্রবেশ করে এবং গাজায় যুদ্ধের বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ইস্রায়েলের সমর্থনের প্রতিবাদে লাল রঙের সাথে দুটি সামরিক বিমান স্প্রে করে।