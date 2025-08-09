লন্ডনে ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে পুলিশ 365 জনকে গ্রেপ্তার করে | ইউকে নিউজ

এই দলটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে নিষিদ্ধ করার পর থেকে ফিলিস্তিন অ্যাকশন সম্পর্কিত বৃহত্তম বিক্ষোভে মধ্য লন্ডনে ৩৫০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে যে তারা পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের আগে রাজধানীতে একটি “উল্লেখযোগ্য পুলিশিং উপস্থিতি” গঠনে সহায়তা করার জন্য অন্যান্য বাহিনী থেকে অফিসারদের আকর্ষণ করেছিল, যার ফলস্বরূপ প্রচুর সংখ্যক লোককে আটক করা হয়েছিল বলে প্রত্যাশিত ছিল।
শনিবার বিকেলে, প্রচার প্রচার দলটি আমাদের জুরিদের দ্বারা আয়োজিত একটি বিক্ষোভের জন্য কয়েকশো লোক সংসদ স্কয়ারে জড়ো হয়েছিল, যারা বলেছিলেন যে “প্রায় এক হাজার সাইন-হোল্ডার” উঠে এসেছিল।
এমইটি জানিয়েছে যে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার সময় 500 থেকে 600 জন লোক সংসদ স্কোয়ারে ছিল, তবে “অনেক” অংশ নিচ্ছিল না। সন্ধ্যা 6 টা নাগাদ, বাহিনী জানিয়েছে যে ৩ 36৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আমাদের জুরিদের ডিফেন্ডের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “অভূতপূর্ব সংখ্যাগুলি আজ গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এসেছিল এবং সম্ভাব্য কারাবাস দেখায় যে কীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া এবং লজ্জিত লোকেরা লাইভস্ট্রিমড গণহত্যায় আমাদের সরকারের চলমান জটিলতা সম্পর্কে রয়েছে এবং এই দেশের প্রাচীন স্বাধীনতাগুলিকে প্রতিবাদ করার জন্য লোকেরা যে দৈর্ঘ্য প্রস্তুত রয়েছে তা প্রস্তুত রয়েছে।”
“পুলিশ কেবল ‘সন্ত্রাসবাদ’ অপরাধীদের একটি ভগ্নাংশকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগকে রাস্তার জামিন দেওয়া হয়েছে এবং বাড়িতে যেতে দেওয়া হয়েছে। এটি ইয়ভেট কুপারের কাছে এটি একটি বড় বিব্রতকর, এই ব্যাপকভাবে উপহাস করা আইনের বিশ্বাসযোগ্যতাটিকে আরও ক্ষুন্ন করে।”
শনিবার সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রসচিব কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং ফিলিস্তিনের পদক্ষেপ নিষিদ্ধ করার সরকারের সিদ্ধান্তটি পুনরায় নিশ্চিত করেন।
কুপার বলেছিলেন, “অনেকে এখনও এই সংস্থার বাস্তবতা জানেন না, তবে মূল্যায়নগুলি খুব স্পষ্ট – এটি কোনও অহিংস সংস্থা নয়। যুক্তরাজ্যের জাতীয় সুরক্ষা এবং জননিরাপত্তা সর্বদা আমাদের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হতে হবে,” কুপার বলেছিলেন।
বিক্ষোভ দুপুর ১ টায় শুরু হয়েছিল তবে অফিসাররা আগেই অল্প সংখ্যক গ্রেপ্তার করেছিলেন। খুব শীঘ্রই, অফিসাররা ফিলিস্তিন অ্যাকশন উল্লেখ করে সবুজ হোল্ডিং লক্ষণগুলির বাইরে লোককে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। একজন মহিলা, যখন পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন: “আপনারা সকলেই প্রিয়জনকেই গ্রেপ্তার করছেন। সেখানে জনগণকে গ্রেপ্তার করা (সংসদের দিকে ইঙ্গিত করে), গণহত্যায় জড়িত লোকদের গ্রেপ্তার করা।”
দুপুর ১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত, বিক্ষোভকারীরা এমন লক্ষণ ধারণ করে যা “আমি গণহত্যা বিরোধিতা করি, আমি ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন করি” নীরব ছিল। “এগুলি সবই খুব নির্লজ্জ, শান্তিপূর্ণ এবং চলমান,” সুজান ব্রুম বলেছিলেন, যিনি পুলিশ তাদের হাতে নিয়ে যাওয়া লোকদের জন্য হাততালি দিয়ে এবং উত্সাহিত করেছিলেন। “আমি তাদের অনুসরণ করে বলছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ বলছি কারণ আমি খুব ভয় পেয়েছি।”
এই অ্যাকশনে অংশ নেওয়া দু’জন মহিলা, তার 70০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে একজনকে গার্ডিয়ানের সাথে সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে পুলিশ মিডওয়ে গ্রেপ্তার করেছিল। একজন ভোটদানের বিষয়ে বলেছেন: “আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত, লোকেরা তাদের পর্দায় গণহত্যা দেখে একেবারে অসুস্থ।”
তিনি বলেছিলেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশন সদস্যদের দ্বারা আরএএফ বিমানের ভাঙচুরতা ছিল একটি “প্রতিবাদ কর্ম, এটি মোটেও সন্ত্রাসবাদ নয়”।
“এই বিমানগুলি হ’ল সন্ত্রাসী। তারা যাচ্ছেন এবং শুটিং করছে এবং শিশুদের হত্যা করছে,” তিনি বলেছিলেন।
এই বিক্ষোভে অংশ নেওয়া তাদের মধ্যে অন্যতম জো বলেছেন: “আমি কয়েকশ সাধারণ মানুষের সাথে গণহত্যায় আমাদের সরকারের সহযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছি।
“আপনি তালি শুনতে পাচ্ছেন এবং এটি এখানে একটি পরিবার-বান্ধব পরিবেশের মতো হয়ে গেছে। আপনি এটি নিজের চোখে দেখেছেন। এটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং এখনই অস্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদী কিছুই নেই। আমরা কেবল সাধারণ শান্তিপূর্ণ মানুষ বলছি যে আমরা গণহত্যার বিরোধিতা করছি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি “গণহত্যার বিরুদ্ধে ইহুদিদের” শব্দটি সহ একটি বড় প্যাচ পরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “আমি এটিকে স্পষ্টভাবে এবং গর্বের সাথে পরিধান করি যাতে নিশ্চিত হয় যে অন্যান্য লোকেরা স্বীকৃতি দেয় যে এমন অনেক ইহুদি রয়েছে যারা কোনও প্রকৃতির গণহত্যা সমর্থন করে না।”
“আমি মঙ্গলভাবের জন্য একটি কাগজের টুকরো ধরে রেখেছি, এটি কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজ নয়। একটি সন্ত্রাসবাদী কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে 2 মিলিয়ন অনাহারে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি (ফিলিস্তিনিদের) কী বলব তা আমি জানি না, আমি খুব দুঃখিত যে এটি এসেছে। আমি আশা করি আমরা আরও কিছু করতে পারতাম তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।”
অফিসাররা গ্রেপ্তারদের ব্যাগগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন। নীল ফরেনসিক গ্লাভস দিয়ে পরিচালিত একটি ব্যাকপ্যাকটিতে তারা কিছু রুটি এবং একটি দুধের কার্টন পানিতে ভরাট করে।
রবার্ট ডেল নাজা, ব্যান্ড ম্যাসিভ অ্যাটাকের কাছ থেকে সাইন-হোল্ডারদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন: “যুক্তরাজ্যের নাগরিক স্বাধীনতা একটি উত্পাদিত সংকটে আটকা পড়েছে। বিবেকের শান্তিপূর্ণ নাগরিক-পেনশনারদের সহ-সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে, মানবাধিকার আইনজীবীর ইচ্ছায় এখন তাঁর সত্যিকারের মতামত প্রকাশ করেছেন।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে কয়েকজনকে মূল বিক্ষোভের নিকটে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাইরের রাস্তায় প্রকাশ্যে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল, যেখানে জনতা জড়ো হয়েছিল এবং অফিসারদের কাছে “‘লজ্জার জন্য আপনাকে লজ্জা” বলে চিৎকার করেছিল।
বিক্ষোভের আগে হোম অফিসের এক মুখপাত্র বলেছেন: “স্বরাষ্ট্রসচিব স্পষ্ট হয়ে গেছেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশন সম্পর্কিত বক্তব্য ফিলিস্তিন সম্পর্কে নয়, বা ফিলিস্তিনি অধিকারের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতাকেও প্রভাবিত করে না।
“এটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এবং সংকীর্ণ সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার ক্রিয়াকলাপগুলি দেশজুড়ে হাজার হাজার মানুষের প্রতিফলন বা প্রতিনিধিত্ব করে না যারা বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ করার জন্য তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করে চলেছে। প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আমাদের গণতন্ত্রের একটি মূল ভিত্তি এবং আমরা এটিকে তীব্রভাবে রক্ষা করি।”
বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে এই গ্রুপকে সমর্থন করার জন্য অভিযুক্ত প্রথম তিন জনকে নাম দেওয়া হয়েছিল।
জেরেমি শিপ্পাম, 71১, জুডিট মারে (, ১), এবং ফিয়োনা ম্যাকলিন (৫৩) কে জনসাধারণের জায়গায় একটি নিবন্ধ প্রদর্শন করার অভিযোগ আনা হয়েছে, যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিলেন যে তারা গত মাসে একটি পূর্ববর্তী বিক্ষোভের পরে তাদের উপস্থিতির পরে একটি নিষিদ্ধ সংস্থার সমর্থক।
জুনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এই গ্রুপ থেকে কর্মীরা আরএএফ ব্রিজ নর্টনে প্রবেশের পরে এবং স্প্রে পেইন্ট দিয়ে দুটি সামরিক বিমানকে বিকৃত করার কয়েক দিন পরে। এই নিষেধাজ্ঞার অর্থ ফিলিস্তিন অ্যাকশন এর সদস্যপদ বা সমর্থন, সন্ত্রাসবাদ আইন 2000 এর অধীনে 14 বছরের কারাদণ্ডের দ্বারা শাস্তিযোগ্য একটি ফৌজদারি অপরাধ।
একটি পৃথক উন্নয়নে, সরকার শনিবার ঘোষণা করেছে যে তারা জাতিসংঘের একটি এজেন্সির মাধ্যমে গাজাকে অতিরিক্ত £ 8.5 মিলিয়ন ডলার সহায়তা পাঠাবে, কেয়ার স্টারমার বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাগুলি “ভুল” এবং “আরও রক্তপাত নিয়ে আসবে”।