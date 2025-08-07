লন্ডন ঘোষণা করেছে যে তিনি প্যারিসের সাথে নতুন চুক্তির ভিত্তিতে প্রথম অভিবাসীদের ধরে রেখেছেন

August ই আগস্ট, যুক্তরাজ্য ঘোষণা করেছিল যে এই প্রথম অভিবাসীদের যারা ছোট নৌকায় এসেছিল এবং এটি ফ্রান্সে-ব্রিটিশ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই সপ্তাহে কার্যকর হওয়া ফ্রান্সো-ব্রিটিশ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে “ফ্রান্সের কাছে” স্থগিত করা হবে।
জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রনের রাষ্ট্রীয় সফরের সময় ঘোষিত নতুন চুক্তিতে বলা হয়েছে যে ফ্রান্সের কাছে স্থগিত প্রতিটি অভিবাসীর পক্ষে যুক্তরাজ্য আরেকজনকে স্বাগত জানায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, ফ্রান্স সমুদ্রপথে “ছোট নৌকা” নিয়ে যুক্তরাজ্যে আগত অভিবাসীদের পুনরায় শুরু করবে এবং যাদের আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ লন্ডন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, কারণ তারা এর আগে একটি দেশকে “নিরাপদ” হিসাবে বিবেচনা করেছে।
অবিচ্ছিন্ন নাবালিকাকে ফ্রান্সে স্থগিত করা যায় না। বিনিময়ে লন্ডন ফ্রান্সে থাকা লোকদের এবং যারা একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন করেছেন তাদের গ্রহণ করবে, যাদের যুক্তরাজ্যের সাথে লিঙ্ক রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে। প্ল্যাটফর্মটি August আগস্ট ব্রিটিশ সরকারী ওয়েবসাইটে সক্রিয় করা হয়েছিল।
লন্ডন এবং প্যারিস এই সত্যের উপর জোর দিয়েছিল যে হাতা উভয় পক্ষের নতুন আগতগুলি একটি সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে। “গতকাল দুপুরে একটি নৌকায় যুক্তরাজ্যে আগত লোকদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। তাদের বহিষ্কারের জন্য মুলতুবি থাকা প্রশাসনিক আটক কেন্দ্রগুলিতে তাদের ধরে রাখা হবে,” স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক of ই আগস্ট জানিয়েছেন। তিনি বলেননি যে কতজন অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা এই প্রোগ্রামের সাথে ফ্রান্সের স্থগিত করার উদ্দেশ্যে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা এনজোসের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল এবং বামপন্থী ছিল।
লন্ডনের মতে, প্রথম বহিষ্কার হওয়া উচিত “আগামী সপ্তাহগুলিতে”। তিন দিনের মধ্যে, যুক্তরাজ্য ফ্রান্সকে বহিষ্কার করতে চায় এমন অভিবাসীদের নাম পাঠাবে এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষের সাড়া দেওয়ার জন্য 14 দিন সময় থাকবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে।
“যখন আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি আমাদের সীমানা সুরক্ষিত করার জন্য কোনও কিছুর সামনে থামব না, তখন আমি গুরুত্ব সহকারে বলেছিলাম,” প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এক্সকে বলেছেন, যিনি অভিবাসীদের আগমনকে আটকানোর জন্য চাপে রয়েছেন। এটি 2026 সালের জুন পর্যন্ত বৈধ একটি পাইলট প্রকল্প।
২০২৪ সালের জুলাইয়ে ক্ষমতায় উঠার পর থেকে শ্রম সরকার অভিবাসনের বিরুদ্ধে তার উদ্যোগকে আরও তীব্র করেছে। তিনি অন্যান্য দেশের (জার্মানি, ইরাক ইত্যাদি) সাথে একাধিক সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, সীমান্ত পুলিশের সংস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছেন এবং ফ্রান্সের সাথে চুক্তি জোরদার করেছেন।
বছরের শুরু থেকেই 25,400 জন লোক ছোট নৌকায় যুক্তরাজ্যে এসেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, জানুয়ারীর পর থেকে ১৮ জন মারা গিয়েছিলেন যারা হাতা পার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।