ইরানের ইআরএ- আবদোলারজা দাভারি রিটার্ন সম্পর্কে রাজনৈতিক কর্মীলি লরিজানি সুপ্রিম জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সরকারী অবস্থান ইরানী যুগকে এই নোট দিয়েছে:
ইরানের রাজনীতির জায়গায়, মুখের প্রত্যাবর্তন কখনও কেবল ব্যক্তিগত বা প্রযুক্তিগত পছন্দ হয়নি; বরং এটি প্রায়শই গভীরতর প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত যা ইতিহাসকে সরিয়ে দেয়। এরই মধ্যে, ডাঃ আলী লারিজানির দেশের সুপ্রিম সিকিউরিটি অঙ্গনে ফিরে আসা ইভেন্টটির দার্শনিক পাঠের জন্য বিশেষত হেগেলিয়ান ডায়ালেক্টিক কাঠামো এবং মূল ধারণার মধ্যে একটি সুযোগ সরবরাহ করে। আউফেবং (আভাফাবং)।
হেগেলের দর্শনে, “অ্যাভাফাবং” একটি জটিল এবং মাল্টিলেয়ার শব্দ যা একই সাথে তিনটি অর্থ রয়েছে: অবহেলা, সংরক্ষণ এবং প্রচার।
হেগেলের দৃষ্টিতে ইতিহাস দ্বন্দ্ব এবং উত্তেজনার পথের মধ্য দিয়ে যায় এবং “থিসিস” এবং “অ্যান্টিভেট” এর মধ্যে লড়াই থেকে শুরু করে, “সংশ্লেষণ” নামে একটি উচ্চতর পর্যায়; পূর্ববর্তী দুটি খুঁটি উভয়ই বজায় রাখে এমন মঞ্চটি উভয়ই উপেক্ষা করে এবং তাদেরকে একটি তাজা এবং উচ্চ স্তরে প্রচার করে।
তদনুসারে, আলী লরিজনির প্রত্যাবর্তনকে পূর্বের পথের ধারাবাহিকতা বা ঘোরানো ঘূর্ণন হিসাবে দেখা যায় না; বরং এটি হেগেলিয়ান অ্যাভাবংয়ের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। লরিজানি না আহমাদিনেজাদ, জালিলি এবং রাষ্ট্রপতির পুনরাবৃত্তি, না দ্বিতীয় খোরদাদি সংস্কারবাদী পুনর্নবীকরণ; তিনি ক্ষমতার tradition তিহ্য এবং রাজনীতির আধুনিকতার, আমলাতান্ত্রিক সুরক্ষা এবং আমলাতান্ত্রিক যৌক্তিকতার সংমিশ্রণ, ক্ষমতার অভিজ্ঞতা এবং কাঠামোর সমালোচনা থেকে।
এই জাতীয় প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যাবর্তন অ -বিদ্বেষপূর্ণ মৌলবাদ এবং শক্তিহীন সংস্কারবাদের দ্বৈত অচলাবস্থা থেকে সরে আসার সিস্টেমের প্রয়াসের প্রতীক; একটি নতুন “সংশ্লেষণ” তৈরির একটি প্রচেষ্টা যা মন্দা থেকে দক্ষতার সাথে চালিত করতে পারে এবং সংকট থেকে স্থিতিশীল হতে পারে।
আমরা যদি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার বিবর্তনের দিকে নজর রাখি তবে আমরা দেখতে পাব যে গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা একের পর এক বৈপরীত্য ছাড়া কিছুই ছিল না: দক্ষতা এবং আদর্শের মধ্যে বৈপরীত্য, সংস্কার ও বাধাগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগততা এবং বিপ্লবতার মধ্যে। এই দ্বান্দ্বিক ভাষায়, লরিজানির প্রত্যাবর্তন একটি “অমিতব্যয়ী” মুহূর্ত হতে পারে; এমন একটি মুহুর্ত যা অতীতের হৃদয়ের বাইরে না হওয়া, তবে এর উপাদানগুলি সংরক্ষণ এবং প্রচার করে সম্ভব করে তোলে।
লরিজানি হ’ল সিস্টেমের traditional তিহ্যবাহী দেহের কাছাকাছি থাকাকালীন উন্নত অভিজাতদের কণ্ঠস্বর। সুরক্ষা বৈধতা বজায় রাখার সময়, এটি যৌক্তিকতা এবং বাস্তববাদবাদের বার্তা বহন করে। একই সময়ে, কাঠামোর নীতির প্রতি আনুগত্য হ’ল চরমপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতার সমালোচনা। এটি একটি মধ্যবর্তী অবস্থান, দুর্বলতা নয় বরং লরিজনি সুবিধা; কারণ দ্বন্দ্বের সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র তাদের একত্রিত করতে পারে।
লরিজানির নীতিমালা তৈরির অভিজ্ঞতা দেখায় যে তিনি রাষ্ট্রীয় যৌক্তিকতা এবং দেশের পরিচালনার আধুনিক প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কাঠামোর সন্তান, তবে এমন একটি কাঠামো যা অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়োজন। অতএব, তার রিটার্ন অবশ্যই একই দ্বান্দ্বিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
তিনি কি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের নতুন পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় “সংশ্লেষণ” হতে পারেন? উত্তরটি এখনও ভবিষ্যতের হৃদয়ে লুকিয়ে রয়েছে, তবে যা নিশ্চিত তা হ’ল বৈপরীত্যের প্রকৃতি না বোঝা এবং দার্শনিক ধারণাগুলির আকারে এই প্রত্যাবর্তনকে তাত্ত্বিক না করে বর্তমান পরিস্থিতির অতিমাত্রায় বিশ্লেষণ কোথাও যাবে না।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, হেগেলের লরিজানির প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে পড়া আমাদের traditional তিহ্যবাহী বিভাগগুলির বাইরে ইরান শক্তি ব্যবস্থায় কাঠামোগত উন্নয়নের গভীরতাগুলি দেখতে এবং সংস্কারের সম্ভাবনা, সংঘাত থেকে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে সহায়তা করে।