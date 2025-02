লরেট্টা লিনের নাতনি ‘আমেরিকান আইডল’ পারফরম্যান্সের চেয়ে ‘ভাগ্নীতার’ ভয় পেয়েছিলেন

দেশ কিংবদন্তি লরেট্টা লিনের নাতনী, এমি রাসেল, গত বছর “আমেরিকান আইডল” এ উপস্থিত হওয়ার সময় অগত্যা তার নানীর আইকনিক গানটি সম্পাদন করতে চাননি।

একটি উপস্থিতির সময় “ত্রৈমাসিক পডকাস্ট“দেশের গায়ক প্রকাশ করেছিলেন যে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের সময়” কয়লা খনির কন্যা “গান করা তাঁর ধারণা ছিল না, তবে তিনি কোনও অনুশোচনা নিয়ে দূরে যাননি।

“বিচারকরা তিনটি গান বেছে নিয়েছিলেন, এবং আমি কেবল একজনই জানতাম ‘কয়লা খনির কন্যা’,” রাসেল তত্কালীন বিচারক ক্যাটি পেরি, লুক ব্রায়ান এবং লিওনেল রিচি সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমি কেবল এটি দেখে মনে করেছি এবং আমি ছিলাম … খুব পাগল।”

লরেট্টা লিনের কন্যারা দেরী মায়ের উত্তরাধিকারকে সম্মান করুন, বিশ্বাস: ‘স্বর্গ অবশ্যই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী জায়গা হতে হবে’

দর্শকদের কাছ থেকে “নেপোটিজম” প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভয়ে রাসেল বলেছিলেন যে গানটি কেবল আগুন জ্বালিয়ে দেবে বলে তার অনুভূতি রয়েছে। যাইহোক, তিনি চালিয়ে যান এবং পারফরম্যান্সের সাথে এগিয়ে যান।

“আমি কেবল এখনও অনুভব করেছি, ছোট কণ্ঠস্বর বলছে, ‘আমার আপনার থাকার দরকার, এবং আমার আপনাকে দেখাতে হবে,” “তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি পিয়ানোতে উঠলাম এবং আমি ভোকাল কোচদের জন্য ‘কয়লা মাইনারের কন্যা’ খেলি। আমি ঠিক কীভাবে এটি খেলতে চাইছিলাম। এর জন্য আমার এই পুরো দৃষ্টি ছিল।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য “আমেরিকান আইডল” এর কাছে পৌঁছেছে।

অ্যাপ ব্যবহারকারীরা পোস্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন

বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন

লিন, যিনি 2022 সালে 90 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন 17 নাতি -নাতনি এবং চার ধাপে নাতি-নাতনি।

রাসেল, যিনি নির্মূল হওয়ার আগে শীর্ষ 5 তৈরি করেছিলেন, তিনি সংগীতের প্রতি তার ভালবাসা সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছিলেন।

“আমি একজন গীতিকার,” তরুণ গায়ক একটি ভিডিওতে বলেছিলেন যা “আমেরিকান আইডল” তে প্রদর্শিত হয়েছিল। “এটি আমার রক্তে। যখন আমি প্রায় 9 বছর বয়সে ছিলাম তখন আমি আমার প্রথম আসল গানটি লিখেছিলাম।”

লরেট্টা লিনের নাতনী দেশের কিংবদন্তির সেরা পরামর্শ ভাগ করে: ‘God শ্বরকে ভালবাসুন’

“আপনি যখনই কোনও গান ভাগ করেন, এটি খুব দুর্বল। আমি যা কিছু অনুভব করি তা আমি লিখি It এটি কেবল আমার থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে I , আমি আমার আইফোনে যাই, এটি একটি লিরিক, এটিতে যান। “

তার উপস্থিতির সময়, রাসেল লাইমলাইটের কোনও অপরিচিত ছিলেন না। লিন প্রায়শই তার নাতনীকে মঞ্চে নিয়ে আসতেন যখন তিনি এখনও কনসার্ট করেছিলেন।

আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

সাউদার্ন লিভিংয়ের “বিস্কুট অ্যান্ড জ্যাম” পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার সময় রাসেল বলেছিলেন, “মেমো [her name for Lynn] আমি যখন রাইম্যান অডিটোরিয়ামে 15 বছর বয়সে আমার কাছে তার গিটারটি দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘আপনিই এটি করতে পারেন।’ তিনি সর্বদা ভেবেছিলেন যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার সম্পর্কে এই স্পার্কটি রয়েছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে আমাকে একরকম মশাল হিসাবে গিটার দেওয়ার দরকার আছে। “

“আমি যদি তা ধরে না রাখতে পারি তবে প্রভু জানেন। এটি খুব বেশি।”