লাইটওয়েট lsat এ আপনাকে স্বাগতম

লাইটওয়েট lsat আইন স্কুল ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটি সহজ, প্রমাণিত এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গাইড।
কার জন্য এই গাইড?
লাইটওয়েট lsat এলএসএটি -র কাছে যাওয়ার বর্তমান পদ্ধতিতে হতাশ এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ধরে নেয় না যে আপনার কাছে এলএসএটি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান রয়েছে, তবে ইতিমধ্যে অধ্যয়নরত কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তির পক্ষে এটি সবচেয়ে কার্যকর হবে।
অতিরিক্তভাবে, লাইটওয়েট lsat উচ্চাভিলাষী শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত হয়েছে, 165 এরও বেশি স্কোরের লক্ষ্য নিয়ে।
অন্যান্য পরীক্ষার চেয়ে এলএসএটি কীভাবে আলাদা?
সর্বাধিক পরীক্ষা আপনার জ্ঞান পরীক্ষা করুন। তবে এলএসএটি আপনার দক্ষতা পরীক্ষা করে।
জ্ঞান-ভিত্তিক পরীক্ষাগুলির জন্য অধ্যয়ন করা সহজ। জ্ঞান-ভিত্তিক পরীক্ষায়, প্রতিটি ভুল উত্তর আপনাকে ভবিষ্যতের পরীক্ষায় আবেদন করতে পারে এমন একটি কংক্রিট পাঠ শিখায়। আপনি যত বেশি প্রশ্ন করবেন, তত বেশি শিখবেন।
জ্ঞান-ভিত্তিক পাঠের উদাহরণ
একটি ইতিহাস পরীক্ষা “মার্কিন সংবিধান কখন অনুমোদিত হয়েছিল?” এর মতো একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে?
মনে করুন আপনি উত্তরটি বেছে নিয়েছেন “(ক) 1776″। তারপরে আপনি উত্তর কীটি দেখুন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সঠিক উত্তরটি আসলে “(খ) 1789” ছিল।
এই সঠিক উত্তরটি একটি তাত্ক্ষণিক এবং সুস্পষ্ট পাঠ সরবরাহ করে। আপনি এমন একটি ফ্ল্যাশকার্ড তৈরি করতে পারেন যা একদিকে “বছরের সংবিধানকে অনুমোদিত” এবং অন্যদিকে “1789” বলে।
দক্ষতা-ভিত্তিক পরীক্ষাগুলি তাদের পুনরাবৃত্তি করে না; কমপক্ষে এতটা স্পষ্টতই নয়। দক্ষতা-ভিত্তিক পরীক্ষায়, এলএসএটি-র মতো, আপনাকে একটি দরকারী পাঠ শিখতে আরও গভীর খনন করতে হবে।
দক্ষতা ভিত্তিক পাঠের উদাহরণ
এলএসএটি এই জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে: “নীচের কোনটি উপরের যুক্তিটিকে সবচেয়ে দুর্বল করে দেবে?”
মনে করুন আপনি উত্তরটি বেছে নিয়েছেন “(ক) জেব্রাসের স্ট্রাইপ রয়েছে।” তবে বাস্তবে, সঠিক উত্তরটি ছিল “(খ) জেব্রাগুলিতে কখনও কখনও স্ট্রাইপ থাকে না।”
এই ভুল থেকে আপনি কী শিখতে পারেন? পরবর্তী এলএসএটি আপনাকে জেব্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে এমন সম্ভাবনা কম। পরিবর্তে, “কখনও কখনও” কেন এটি দুর্বল করে না তা ধাঁধা দেওয়ার জন্য আপনাকে যুক্তিটি আবার ঘুরে দেখতে হবে।
হাস্যকরভাবে, দক্ষতা পরীক্ষায়, আরও প্রশ্ন করা আরও খারাপ ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি যখন ভলিউমে অনুশীলন করেন, আপনি সম্ভবত op ালুভাবে অনুশীলন করতে পারেন, খারাপ অভ্যাসগুলি আবদ্ধ করে। এলএসএটি -র জন্য ভাল অধ্যয়নের জন্য আপনাকে আরও স্মার্ট অধ্যয়ন করতে হবে না।
কি সম্পর্কে আলাদা লাইটওয়েট lsat পদ্ধতির?
অন্যান্য বেশিরভাগ পরীক্ষার প্রস্তুতি সিস্টেম সম্পূর্ণ হওয়ার লক্ষ্য। তারা আপনাকে শেখায় যে কীভাবে এলএসএটি -তে ঘটে যাওয়া প্রতিটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি পরিচালনা করতে হয়। তবে আপনি যখন পরীক্ষাটি নিতে যান, এই সমস্ত জ্ঞান আপনার পথে চলে।
বিপরীতে, লাইটওয়েট lsat আপনি পারেন নমনীয় সরঞ্জাম দিয়ে আপনাকে অফার করার লক্ষ্য আসলে ব্যবহার করুন পরীক্ষার দিন। এই নমনীয় সরঞ্জামগুলি হ’ল:
- নিদর্শন – সাধারণ নিদর্শনগুলি মুখস্থ করা আপনাকে পরীক্ষাটি আরও দক্ষতার সাথে নেভিগেট করতে সহায়তা করে।
- দক্ষতা – মৌলিক অনুশীলন দক্ষতা আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষার কাছে যেতে সহায়তা করে।
মৌলিক lsat দক্ষতা
এলএসএটি -র প্রতিটি বিভাগ একটি মূল দক্ষতা পরীক্ষা করে।
|বিভাগ
|প্রাথমিকভাবে আপনার ক্ষমতা পরীক্ষা করে …
|পড়া
|একটি সংক্ষিপ্ত প্যাসেজের লেখক কীসের পক্ষে এবং বিপক্ষে তা সনাক্ত করুন
|যুক্তি
|স্পষ্ট করে তর্কগুলি ভেঙে দিন ঘটনা থেকে উপসংহার
এলএসএটি -র জন্য কীভাবে পড়াশোনা করব তা আমি আপনাকে কে বলব?
হাই! আমি গ্রাহাম। আমি ২০১ 2016 সালে ইয়েল আইন থেকে স্নাতক হয়েছি এবং এখন আলাস্কার সম্প্রদায়ের সংগঠক হিসাবে কাজ করি।
আপনার সাথে আরও প্রাসঙ্গিকভাবে, 2020 সালের মে মাসে আমি এলএসএটি -তে একটি 180 স্কোর করেছি। সত্যি কথা বলতে, আমি এলএসএটি শেখানোর 4 বছর পরে সেই নিখুঁত স্কোর পেয়েছি।
এলএসএটি টিউটর হিসাবে, আমি আপনার মতো শত শত শিক্ষার্থীকে তাদের এলএসএটি স্কোর বাড়াতে সহায়তা করেছি। আমি কী কাজ করে না, কী আপনাকে বিপথগামী করে এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনে আপনাকে বাধা দেয় তাও আমি দেখেছি।
এই ওয়েবসাইটটি আমার ফেরত দেওয়ার উপায়। আমি আশা করি এটি আপনার এলএসএটি অধ্যয়নকে কম চাপযুক্ত এবং আরও কার্যকর করতে সহায়তা করে।
দাবি অস্বীকার
দ্য এলএসএসি এই ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। এবং আমি অনুমোদন করি না এলএসএসি।
আপনি কিভাবে সবচেয়ে বেশি পাবেন লাইটওয়েট lsat?
এই ওয়েবসাইটটি এমন একটি সিস্টেম বর্ণনা করে যা আমার মস্তিষ্কের জন্য কাজ করে। আপনার মস্তিষ্ক আলাদা। সুতরাং আপনি আবশ্যক নিজের জন্য আমার সিস্টেমটি মানিয়ে নিন।
এখানে তৈরির জন্য কিছু ব্যবহারিক টিপস এখানে রয়েছে লাইটওয়েট lsat আপনার জন্য কাজ:
- ধারণা পরীক্ষা। একবারে আমার পরামর্শ প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন। আমার প্রস্তাবনাগুলি আপনার পক্ষে কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করতে মিনি-এক্সপেরিমেন্টগুলি চালানোর জন্য অনুশীলন প্রশ্নগুলি ব্যবহার করুন।
- ছোট এবং ধীর শুরু করুন। সহজ প্রশ্নে এবং টাইমার ছাড়াই নতুন দক্ষতা ব্যবহার করে দেখুন। ধীরে ধীরে অসুবিধা এবং সময় চাপ যোগ করুন।
- আপনার প্রক্রিয়া নিখুঁত। আপনি সরাসরি আপনার স্কোর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, আপনি কেবল প্রতিটি প্রশ্নের কাছে কীভাবে যান তা আপনি কেবল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- আপনার ফলাফলগুলি তথ্য হিসাবে বিবেচনা করুন। আপনার ব্যর্থতা এবং সাফল্যগুলি থেকে শিখুন, এটি একজন মানুষ হিসাবে আপনার মূল্য সম্পর্কে রায় হিসাবে তৈরি করার পরিবর্তে।
- মসৃণ, আরও নির্ভরযোগ্য এবং আরও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার লক্ষ্য। আপনার “উদ্দেশ্যমূলক” স্কোরটি অবলম্বন করার পরিবর্তে আপনার “বিষয়গত” যোগ্যতার বোধকে বিশ্বাস করতে শিখুন।
- মালভূমি, ডিপস এবং জাম্প সহ অ-রৈখিক বৃদ্ধির প্রত্যাশা করুন। আপনি প্রতিবার আপনার ব্যক্তিগত সেরা আঘাত করবেন না।
- চারপাশে ঝাঁপ দাও। এই ওয়েবসাইটের অংশগুলি অন্বেষণ করুন যা আপনার সবচেয়ে আগ্রহী। আপনাকে সাহায্য করে না এমন কিছু উপেক্ষা করুন। এবং আপনি প্রথমবার মিস করেছেন এমন উপদ্রব খুঁজে পেতে পৃষ্ঠাগুলি পুনর্বিবেচনা করুন।
দ্রষ্টব্য
কপিরাইট কারণে, এই ওয়েবসাইটটি কোনও অনুশীলনের প্রশ্ন দেয় না। অনুশীলনের প্রশ্নের সরকারী উত্স হ’ল লাহাব।
আপনি কীভাবে এই সাইটটি উন্নত করতে সহায়তা করতে পারেন?
অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য এই গাইডটি উন্নত করার জন্য আপনার প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য!
এটি 0.7 সংস্করণ লাইটওয়েট lsat। অন্য কথায়, এটি এখনও একটি মোটামুটি খসড়া। উন্নতির জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।
ইমেল করে আপনার বিভ্রান্তি, প্রশ্ন এবং সাফল্যগুলি ভাগ করুন প্রতিক্রিয়া@লাইটওয়েটলাস্ট.কম।
