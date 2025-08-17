লাইভ আপডেট – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

সিবিএস এবং ফক্স নিউজের সাথে সাক্ষাত্কারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর মূল বক্তব্য:
1) শান্তি চুক্তিতে: “এই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হ’ল রাশিয়াকে শান্তি চুক্তিতে সম্মত করা।”
2) নিষেধাজ্ঞার উপর: “রাশিয়ার উপর আরও নিষেধাজ্ঞার অর্থ আলোচনা শেষ হবে। তারা কয়েক ঘন্টা লোককে ভাল বোধ করতে পারে … তবে পৃথিবীতে আর কেউ নেই যা ট্রাম্পকে বাদ দিয়ে পুতিনের সাথে কথা বলতে পারে।”
3) ডনবাসের দাবিতে: “আমি জানি না কে আপনাকে বলেছিল (ট্রাম্প রাশিয়াকে ডনবাসকে গ্রহণ করে সমর্থন করে), তবে তারা জানে না যে তারা কী সম্পর্কে কথা বলছেন … অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে, এগুলি জেলেনস্কির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”
4) অগ্রগতিতে: “আমরা একটি শান্তি চুক্তির প্রবণতা নিয়ে নেই … এখনও মতবিরোধের বড় ক্ষেত্র রয়েছে। তবে আমি মনে করি অগ্রগতি হয়েছিল।”
5) আলোচনায়: “কোনও চুক্তিতে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হ’ল প্রতিটি পক্ষের জন্য কিছু পাওয়া এবং প্রতিটি পক্ষকে কিছু দেওয়ার জন্য। খুব কঠিন। যদি এটি সহজ হয় তবে এটি 3.5 বছর ধরে চলত না।”
6) মার্কিন ভূমিকার উপর: “এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। মার্কিন যুদ্ধে নেই। ইউক্রেন যুদ্ধে রয়েছে … ট্রাম্প বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি পুতিনকে টেবিলে আনতে পারেন।”