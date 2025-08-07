লাগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় মহাসড়কের উপর ক্র্যাক স্ট্রাকচারাল ব্যর্থতা নয়- ডেভিড উমাহি

কাজ মন্ত্রী ডেভিড উমাহি চলমান লাগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় মহাসড়কের একটি অংশে একটি রিপোর্ট করা ক্র্যাক সম্পর্কিত জনসাধারণের উদ্বেগের সমাধান করেছেন, নাইজেরিয়ানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে এটি কোনও কাঠামোগত ব্যর্থতা নির্দেশ করে না।
বৃহস্পতিবার লাগোসে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় বক্তব্য রেখে উমাহি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে বিষয়টি একটি সামান্য পৃষ্ঠের ত্রুটি ছিল, মহাসড়কের কাঠামোগত অখণ্ডতার কোনও আপস নয়।
রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসনের অধীনে একটি ফ্ল্যাগশিপ অবকাঠামো প্রকল্প, 700 কিলোমিটার উপকূলীয় হাইওয়ে নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংযোগের জন্য গেম-চেঞ্জার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
যাইহোক, সাম্প্রতিক চিত্রগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি নতুন নির্মিত বিভাগে একটি ক্র্যাক দেখিয়েছে ব্যাপক বিতর্ককে ছড়িয়ে দিয়েছে, কিছু সমালোচক কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।
উমাহি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে চূড়ান্ত আবহাওয়ার কারণে এবং নিম্নমানের উপকরণ বা নির্মাণের ত্রুটির ফলাফল নয়, এর কারণে ক্র্যাকটি তাপীয় প্রসারণের কারণে হয়েছিল।
“আমাদের যা আছে তা হ’ল একটি পৃষ্ঠতল ক্র্যাক, যা প্রাথমিক নিরাময়ের পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা এবং ভারী ট্র্যাফিকের সংস্পর্শে আসা কংক্রিট কাঠামোগুলিতে সাধারণ।
এটি কোনও কাঠামোগত ব্যর্থতা নয়, এবং আমরা ইতিমধ্যে এটি সম্বোধন করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের মোতায়েন করেছি, “তিনি বলেছিলেন।
মন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে ঠিকাদার, হিটেক কনস্ট্রাকশন সংস্থা আন্তর্জাতিক মানকে মেনে চলা এবং হাইওয়ের নকশাটি উপকূলীয় ক্ষয় এবং বন্যা সহ নাইজেরিয়ার অনন্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলির জন্য দায়ী।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রভাবিত বিভাগটি 48 ঘন্টার মধ্যে মেরামত করা হবে, প্রকল্পের টাইমলাইনে কোনও বাধা ছাড়াই। উমাহি শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন, জনগণকে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
“এই প্রকল্পটি প্রজন্মের জন্য একটি উত্তরাধিকার। আমরা একটি বিশ্বমানের মহাসড়ক সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা নাইজেরিয়ার উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বাণিজ্য, পর্যটন এবং সংযোগ বাড়িয়ে তুলবে,” তিনি বলেছিলেন।
লোগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় মহাসড়কটি, যা 15 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করে, লোগোসকে ক্রস রিভার স্টেটের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ওগুন, ওএনডিও, ডেল্টা, বায়েলসা, নদী এবং আকওয়া ইবোমের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
প্রকল্পটি তার ব্যয় এবং পরিবেশগত প্রভাবের জন্য তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে, তবে সরকার জোর দিয়ে বলেছে যে এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালিত করবে এবং হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।
স্থানীয় বাসিন্দা এবং যাত্রীরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।
ট্রাক চালক চিনেদু ওকেকে মন্ত্রীর স্পষ্টতা স্বাগত জানিয়েছিলেন তবে স্বচ্ছতার আহ্বান জানিয়েছেন। “আমাদের বিশ্বাস করা দরকার যে এই রাস্তাটি স্থায়ী হবে They তারা আমাদের অবহিত করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
এদিকে, পরিবেশগত কর্মী আইশা বেলো প্রকল্পটি স্থায়িত্ব এবং টেকসই মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর তদারকি করার আহ্বান জানিয়েছিল।
ফেডারাল ওয়ার্কস মন্ত্রনালয় প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিত আপডেটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং জনসাধারণের ভয় হ্রাস করার জন্য হাইওয়েটি পরিদর্শন করার জন্য স্বতন্ত্র প্রকৌশলীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
নির্মাণ অব্যাহত থাকায়, একটি স্থিতিস্থাপক এবং রূপান্তরকারী অবকাঠামোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য সকল নজর সরকারের দিকে রয়েছেন।
নিখরচায় সংবাদ আপডেট, সর্বশেষ তথ্য এবং প্রতিদিন হটেস্ট জিস্টের জন্য সাইনআপে ক্লিক করুন
আমাদের প্রতিদিনের হাজার হাজার ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নাইজেরিয়ানই ডটকম এ বিজ্ঞাপন দিন