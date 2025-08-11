লাগোস রিয়েল এস্টেট ফার্ম 17 তম বার্ষিকী উদযাপন করে

কার্যকারিতা বিকাশ পিএলসি, লেগোসের একটি সুপরিচিত রিয়েল এস্টেট সংস্থা, সম্প্রতি এর 17 তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে।
ইভেন্টটি বছরের পর বছর ধরে সংস্থার যাত্রায় কৃতজ্ঞতা এবং প্রতিচ্ছবিগুলির অভিব্যক্তিতে ভরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাঃ ওয়েলিক আজিবয়ে, শিল্পে প্রায় দুই দশক ধরে একজন তরুণ এখনও অভিজ্ঞ রিয়েল এস্টেট পেশাদার, এই সংস্থার বিবর্তন সম্পর্কে কথা বলেছেন।
তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করলেন কার্যকারিতা বিকাশ পিএলসি ২০০৮ সালে কার্যকারিতা হোমস লিমিটেড থেকে ২০১৫ সালে কার্যকারিতা নির্মাণ লিমিটেডে এবং অবশেষে ২০২৪ সালে কার্যকারিতা বিকাশ পিএলসি -তে রূপান্তরিত হয়েছিল।
ডাঃ আজিবয় এই খাতটির মুখোমুখি কয়েকটি চ্যালেঞ্জকে সম্বোধন করেছিলেন এবং সরকার কীভাবে তাদের কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল। তিনি গত 17 বছর ধরে সংস্থাটি চালু করা অসংখ্য সফল প্রকল্পগুলি হাইলাইট করেছেন।
“গত 17 বছর ধরে, কার্যকারিতা নির্মাণ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আমরা আমাদের কর্মচারী, ক্লায়েন্ট এবং বিক্রেতাদের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছি। আমরা ভূমি এবং আবাসন উভয় ইউনিট সহ, 000,০০০ এরও বেশি সম্পত্তি সাফল্যের সাথে সরবরাহ করেছি। এটি বিভিন্ন ধরণের ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে আমার হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলে out
আমাদের রিয়েল এস্টেট উদ্যোগগুলি ছাড়াও, আমরা অসংখ্য শিক্ষার্থীকে স্পনসর করেছি এবং শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদান করেছি, পাশাপাশি ফ্যাশন ডিজাইন এবং হেয়ারড্রেসিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ সরবরাহ করেছি।
আমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের বিক্রেতাদের মধ্যেও প্রসারিত; 50,000 নাইরার মূল্যের উপকরণ সরবরাহকারী অনেকেই তাদের ব্যবসাগুলি 50 মিলিয়ন নায়রা বা তার বাইরেও বেড়েছে।
আমরা আমাদের কর্মীদের কল্যাণকেও অগ্রাধিকার দিই। আমরা একটি সমবায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছি যা তাদের সম্পত্তির মালিকানার দিকে অবদান রাখতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দীর্ঘতম পরিবেশনকারী কর্মী সদস্যদের একজন, যিনি ২০২০ সাল পর্যন্ত 10 বছর ধরে আমাদের সাথে রয়েছেন, একটি সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছিল। আমরা আমাদের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি জানাতে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক পুরষ্কার সরবরাহ করি।
“আমাদের প্রভাব আমাদের কর্মশক্তির বাইরে পৌঁছেছে; আমরা স্কুল নির্মাণ এবং আমাদের অপারেটিং অঞ্চলে পাবলিক স্কুলগুলির জন্য বিনামূল্যে শ্রেণিকক্ষ সরবরাহ করে শিক্ষাগত খাতেও অবদান রেখেছি। অতিরিক্তভাবে, আমরা এই স্কুলগুলিতে সংস্কারকে সমর্থন করেছি এবং এনজিওগুলির সাথে অংশীদারিত্বের জন্য কমিউনিটি হেলথ সেন্টার তৈরিতে কাজ করেছি। এই সমস্ত উদ্যোগের জন্য আমাদের এই অগ্রগতির জন্য এটি পজিটিভভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং আমরা যে সমস্ত উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছি, এবং আমাদের যে সমস্ত উদ্যোগ রয়েছে তা আমাদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং আমরা আমাদের কাছে এই অগ্রগতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং আমাদের যে অগ্রগতির জন্য আমাদের অগ্রগতি রয়েছে”
ডাঃ আজিবয়ে জোর দিয়েছিলেন যে রিয়েল এস্টেট বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। “আমরা ২০২০ সালে একটি বিস্তৃত সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন কর্মসূচি শুরু করে একটি সক্রিয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। তবে, আমাদের এই উদ্যোগকে ধীর করতে হয়েছিল কারণ একটি বেসরকারী সংস্থা হিসাবে আমরা সরকারী সমর্থন ব্যতীত একা এটি বজায় রাখতে পারি না।”
“আমরা মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছি এবং এখন এই মডেলটিকে উন্নত ও সম্প্রসারণের জন্য ফেডারেল এবং রাজ্য উভয় সরকারের সাথে সহযোগিতা করছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ’ল অনেক নাইজেরিয়ার আবাসন তহবিল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন বিকল্পগুলিতে এমনকি বেসিক আবাসনের জন্য অ্যাক্সেস রয়েছে তা নিশ্চিত করা।”
“অধিকন্তু, আমরা রিয়েল এস্টেট খাতের মধ্যে ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করার জন্য নিবেদিত। আমরা এমন আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সাথে জড়িত রয়েছি যা শিল্প অনুশীলনকারীদের রক্ষা করবে এবং রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, কার্যকারিতা নির্মাণ কার্যকারিতা বিকাশ পিএলসি -তে রূপান্তরিত হয়েছে।”
“আমার যাত্রার প্রতিফলন করে, যখন আমি কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতার পরে নতুন স্নাতক হিসাবে কার্যকারিতা শুরু করি, তখন আমার প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল মানুষকে সহজেই বাড়ির মালিক হতে সক্ষম করা। আমি লক্ষ্য করেছিলাম সম্পত্তিগুলিকে সাশ্রয়ী মূল্যের করে তুলতে, ব্যক্তিদের রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ করতে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পদ বাড়ানোর অনুমতি দেয়। বাড়ির মালিকানা এবং আমি গর্বিত যে এই লক্ষ্যটি অর্জন করেছে, এবং আমি এই লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য গর্বিত হয়েছে।”
“আমি আমার পরিবারকে সমর্থন করার জন্য ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতাও চেয়েছিলাম। আমি রিপোর্ট করে খুশি যে আমি অন্যদেরও তাদের রিয়েল এস্টেট পোর্টফোলিওগুলি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সফলভাবে সহায়তা করেছি। বছরের পর বছর ধরে আমরা কার্যকারিতা হোমস লিমিটেড থেকে স্থানান্তরিত করেছি, যা আমরা ২০০৮ সালে শুরু করেছি, ২০১৫ সালে কার্যকারিতা নির্মাণে এবং এখন এই যাত্রার জন্য।
ডাঃ আজিবয়েও তিনি যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে কী শিখেছেন সে সম্পর্কেও কথা বলেছেন।
“সমস্ত গৌরব God শ্বরের কাছে। টার্গেট তিনি বুনোভাবে গুলি চালানোর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আপনি যদি দশবার গুলি করেন এবং কেবল একবারে আঘাত করেন তবে আমাদের লক্ষ্যটি নিশ্চিত করা হয়েছে।
“আমরা যখনই কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রস্তাব বা সম্পাদন করি তখন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি, আমরা আমাদের কী অর্জন করতে হবে তার দিকে মনোনিবেশ করি। এটি সত্ত্বেও, আমরা অনেক সময় চ্যালেঞ্জ এবং অভিজ্ঞ ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছি However তবে, আমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে আমাদের স্বচ্ছতা এবং সততা আমাদের এই বিষয়গুলিতে অগ্রসর হতে পারে না, তবে আমাদের কোনও প্রজেক্টটি অবহিত করা যায় না, যদি আমরা কোনও প্রকল্প শুরু করি এবং কোনও অসঙ্গতিগুলি শুরু করি, তবে আমরা যে কোনও অসঙ্গতিগুলি শুরু করি, তবে আমরা কোনও অসঙ্গতিগুলি শুরু করি,; যখন আমরা কোনও প্রকল্প শুরু করি এবং বিভিন্ন কারণের কারণে বিলম্বের মুখোমুখি হই, তখন আমাদের অবশ্যই সেই অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনাগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে। ” গত কয়েক দিন প্রতিফলিত করে আমি কৃতজ্ঞতার এক অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি অনুভব করি। আমি প্রায়শই নিজেকে বলে মনে করি, “God শ্বর, আপনাকে ধন্যবাদ।” আমি যখন আমার প্রথম ছবিগুলির দিকে ফিরে তাকাই, আমি মনে করি একজন যুবক, একক মানুষ, আমি একটি চ্যালেঞ্জিং শিল্পে প্রবেশের সময় God শ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস রেখেছি। আমি আমার বিশ্বাসকে ধরে রেখেছি, এবং God শ্বর আমাকে হতাশ করেননি।
আমি যে আশীর্বাদ পেয়েছি তা আমি স্বীকৃতি দিয়েছি – আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, ক্লায়েন্ট এবং বিশেষত প্রথম ক্লায়েন্ট যিনি আমার ব্যবসা শুরু করার সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। আমি আমার পরামর্শদাতাদের, আমার উত্সর্গীকৃত কর্মী, আমার স্ত্রী এবং আমার বাচ্চাদের জন্য কৃতজ্ঞ।
আমি তাঁর দয়া ও করুণার জন্য God শ্বরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমার হৃদয় সত্যই কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ “তিনি উপসংহারে এসেছিলেন।