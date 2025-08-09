You are Here
লাদিয়া ক্রুজ সাঁতারে তার তৃতীয় ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে
লাদিয়া ক্রুজ সাঁতারে তার তৃতীয় ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে

অ্যাথলিট 50 মিটার পিছনে এস 4 এ পডিয়ামে উঠে 2024 প্যারালিম্পিকগুলিতে তার অংশগ্রহণ শেষ করে।

প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে সাঁতার প্রতিযোগিতার শেষ দিনে, লাদিয়া ক্রুজ আবারও পডিয়ামে উঠে তার পদক সংগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। ব্রাজিলিয়ান 52s00 চিহ্নে পৌঁছেছিল এবং কেবল জার্মান জিনা বোয়েচারের পিছনে ছিল, যিনি 51 এস 40 রৌপ্য জিতেছিলেন এবং গ্রীক আলেকজান্দ্রা স্ট্যামাটোপৌলৌ, যিনি 50 এস 12 দিয়ে রেস জিতেছিলেন।

গত শুক্রবার ()) শুরুটি জ্বালানোর জন্য 50 মিটার বিনামূল্যে অযোগ্যতার পরে, লিডিয়া পুলগুলিতে ফিরে এসে শনিবার বিকেলে (7) 50 মিটার পিছনে এস 4 -তে তার সেরা চিহ্নে পৌঁছেছে। প্যারিসে, ব্রাজিলিয়ান 150 মিটার মেডলে এসএম 4 ইভেন্ট এবং ফ্রি 4×50 মি ফ্রি রিলে ব্রোঞ্জ জিতেছে।

এই পডিয়ামের সাহায্যে লিডিয়া প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে ব্রাজিলের সেরা দিনে সেরা দিনে অবদান রেখেছিল। মোট 16 টি, ছয়টি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য এবং সাতটি ব্রোঞ্জ ছিল, যা ব্রাজিলকে প্যারালিম্পিকের একই সংস্করণে historical তিহাসিক পদক রেকর্ড ভাঙতে সহায়তা করেছিল।

