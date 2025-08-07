লাভের আগে মানুষকে কীভাবে রাখা আমার সংস্থার সাফল্যকে জ্বালিয়ে দিয়েছে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
আমি সম্প্রতি আমার কর্পোরেট দিনগুলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রাক্তন সহকর্মীর সাথে ধরা পড়ার চেয়ে ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার জন্য আমি আর কখনও কৃতজ্ঞ হইনি। এই মানুষটি নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, সর্বদা কাজের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন এবং খুব কমই অভিযোগ করেন বা কিছু চান।
সম্প্রতি, তিনি একটি বড় কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তার পরিবারের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য অস্থায়ীভাবে পিছিয়ে যেতে হবে। প্রাথমিকভাবে, তাঁর সংস্থা সহানুভূতিশীল এবং থাকার ব্যবস্থা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত, তিনি যে চাকরিটি তার অনেক সময় এবং শক্তি উত্সর্গ করেছিলেন তা হারিয়েছিলেন।
কর্পোরেশন মানুষ নয় …
তার বন্ধু হিসাবে আমি হৃদয়গ্রাহী। ব্যবসায়ের মালিক হিসাবে আমি হতবাক। যদিও আমি বুঝতে পেরেছি যে ব্যবসায়ীরা তাদের শেয়ারহোল্ডারদের জবাব দেয়, আমি যা পুনর্মিলন করতে সংগ্রাম করি তা হ’ল এক বিয়োগফলের অর্থের জন্য পরিষেবাটির আনুগত্য এবং উত্সর্গকে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত। আমার বন্ধুর কষ্টের জন্য সংস্থাটি কতটা বিবেচনা করেছিল তা শিখতে কেবল আমি যখন আমার সংস্থাটি শুরু করি তখন আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পুনরায় নিশ্চিত করেছিলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে মানুষের সামনে লাভ কখনও না রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।
আমার বন্ধু আমাকে তার গল্পটি বলার খুব বেশি সময় পরে, আমার দলের একজন সদস্য একটি আঘাতজনিত ঘটনা অনুভব করেছেন। “কর্পোরেট” পদ্ধতির পরিবর্তে, নীতি উদ্ধৃত করে, এফএমএলএ নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি আরও চাপ তৈরি করে, আমার ব্যবসায়িক অংশীদার এবং আমি তাদের সমর্থন করার জন্য ঝুঁকেছি। আমরা এটি পরিষ্কার করে দিয়েছি যে তাদের সুস্থতা প্রথম আসে। তাদের জীবনের একটি কঠিন সময়ে তাদের যেতে দেওয়া আমাদের কারও কাছে কখনও ঘটেনি কারণ তারা দেখাতে পারেনি এবং সংস্থার জন্য অর্থোপার্জন করতে পারেনি। আমার একমাত্র চিন্তাভাবনা ছিল যে কোনও উপায়ে সাহায্য করা।
… তারা কেবল মানুষ দ্বারা চালিত
কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড বিখ্যাতভাবে নির্দয়, তবে এটি খুঁজে বের করার জন্য যে আপনার বছরের পর বছর ব্যক্তিগত কষ্টের সময়ে কোনও কিছুর জন্যই গণনা করা নিষ্ঠুর কিছু নয়। আমি নিশ্চিত যে আমার বন্ধুকে যদি তার প্রয়োজনীয় নমনীয়তা দেওয়া হত তবে তিনি যখন কাজে ফিরে আসতে সক্ষম হন তখন তিনি দশগুণ কোম্পানির কাছে এটি তৈরি করতে পারতেন, তবে এটি কখনই ঘটতে পারে না কারণ তার সংস্থাটি সেভাবে এটি দেখেনি।
যখন দলের সদস্যরা জানেন যে তারা কর্মক্ষেত্রে সমর্থন করবেন, বিশেষত তাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং মুহুর্তগুলিতে, তারা কেবল অনুপ্রাণিত হয় না; তারা অনুপ্রাণিত হয়। তারা নির্দ্বিধায় আপনাকে তাদের আরও সময় এবং মনোযোগ দেবে এবং তারা তাদের কাজ সম্পর্কে আরও যত্ন নেবে। আপনার লোকদের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে আনুগত্যের বংশবৃদ্ধি করে।
“সংস্কৃতি” এবং “সম্পদ”
কর্পোরেট জগতটি এত মর্মান্তিকভাবে বরখাস্ত করেছে তা হ’ল মানব রাজধানী চাষে মানুষের দয়া। অনেক বড় সংস্থাগুলি তাদের দলের সদস্যদের তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হওয়ার বিষয়ে একটি বড় চুক্তি করে, তবে তাদের সত্যিকারের অর্থ হ’ল তারা তাদের দলের সদস্যদের তাদের উপার্জনের জন্য মূল্য দেয়।
যত তাড়াতাড়ি এটি আর নেই, তারা সম্পর্কগুলি কেটে ফেলেছিল এবং স্পটটি পূরণ করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে পায়। এই ধরণের সংস্কৃতি বিরক্তি প্রকাশ করে এবং দুর্নীতির উত্সাহ দেয় কারণ, যখন সংস্থাগুলি তাদের “সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ” রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তখন সেই সম্পদগুলি সংস্থাটিকে রক্ষা করতে কম আগ্রহী।
সত্য মানব মূলধন সম্মানের সাথে পরিমাপ করা হয়, ডলার নয়
আমার লোকেরা আমার সংস্থা। এগুলি ছাড়া আমি একজন উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যর্থ হব। আমি সঠিক লোকদের খুঁজে পেতে, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে, তাদের দক্ষতা লালন করতে এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে কঠোর পরিশ্রম করেছি যা সৃজনশীলতাকে উত্সাহিত করে, কারণ তারা যখন খুশি হয়, তখন এটি তাদের কাজের মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করে। যদিও এই নেতৃত্বের স্টাইলটি স্বল্পমেয়াদে সর্বদা সর্বাধিক লাভজনক নাও হতে পারে তবে এটি আমার সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুতরাং, যখন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে তখন আমি আমার সমর্থন দেওয়ার জন্য সেখানে থাকব। আমার লোকেরা এটি জানে এবং আমার আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে আমার যদি তাদের প্রয়োজন হয় তবে তারা আমার পক্ষে পদক্ষেপ নেবে।
