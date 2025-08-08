‘লাভ আইল্যান্ড’ তারকা পেপে আইরিসের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে পোস্ট-ভিলা আপডেট দেয়

‘লাভ আইল্যান্ড’ পেপে
আইরিস এখনও আমার টাইপ
… কাগজে !!!
প্রকাশিত
Tmz.com
“লাভ আইল্যান্ড” তারকা পেপে গার্সিয়া-গঞ্জালেজ এখনও প্রেমে বাস করছে-এবং এটি কেবল তাঁর ভক্তরা তাকে হৃদয়-চোখ পাঠিয়ে দিচ্ছেন না, আইরিস কেন্ডালএখনও তাকেও কিছু ধরণের অনুভূতি অনুভব করেছে!
আমরা পেপে ক্রুজ করার সময় ধরা পড়েছিলাম টিএমজেড ট্যুর বাস, এবং আমাদের একজন দর্শনার্থী তাঁর এবং আইরিস সম্পর্কে জুসিস্ট প্রশ্নটি ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। যদি তার হাসি সব কিছু না বলে, তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন – তারা দুজনেই দুর্দান্ত করছেন!
আইওয়েডকে, এই দুটি তাদের শক্তিশালী সংযোগের পরে জুটি বেঁধেছে – থমাস “টিজে” পালমা এবং হান্না ফিল্ডস – “লাভ আইল্যান্ড ইউএসএ” এর সর্বশেষ মৌসুমে বুট পেয়েছে। এবং হ্যাঁ, তারা ফাইনালের সমস্ত পথে একসাথে আটকে গেল!
এবং এটি স্পষ্ট যে তারা এখনও শক্তিশালী হচ্ছে-ঠিক যেমন পেপের বাকী-বাস্তবতা শো জীবনের মতো। তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ স্কুপটি দিয়েছিলেন, তাই এটি সমস্ত শুনতে ক্লিপটি ধরুন!