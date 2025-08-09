লায়ন্সের মরিস নরিস তার ভীতিজনক আঘাতের পরে আপডেট শেয়ার করেছেন

ডেট্রয়েট লায়ন্স কর্নারব্যাক মরিস নরিস আটলান্টা ফ্যালকনসের বিপক্ষে শুক্রবারের পূর্বসূরী খেলায় ভীতিজনক মাথায় আঘাতের পরে তার স্ট্যাটাসের একটি আপডেট ভাগ করে নিয়েছিলেন।
জর্জিয়ার আটলান্টায় মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে খেলার চতুর্থ কোয়ার্টারের প্রথম দিকে নরিস ভীতিজনক চোট পেয়েছিলেন। তিনি একটি অ্যাম্বুলেন্সে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন এবং দুটি দল তার পরে খেলা শেষ করতে অস্বীকার করেছিল (ভিডিও এখানে)।
শনিবার সকালে নরিস ইনস্টাগ্রামে একটি বার্তা ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট ভক্তদের বলেছিলেন যে তিনি ভাল করছেন।
নরিস লিখেছেন, “আমি সবাই ভাল মানুষ চাপ দিই না এটি সমস্ত চেক ইন এবং ভালবাসার প্রশংসা করে।”