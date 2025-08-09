লায়ন্সের মরিস নরিস প্রকাশ করেছেন যে ভীতিজনক আঘাতের পরে তিনি ‘সমস্ত ভাল’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডেট্রয়েট সিংহ শুক্রবার রাতের আটলান্টা ফ্যালকনসের বিপক্ষে শুক্রবার রাতের পূর্বসূরী খেলা চলাকালীন গুরুতর আঘাতের শিকার হওয়ার পরে ভোগার পরে তাকে ভয়াবহ দৃশ্যে মাঠে নামার পরে সেফটি মরিস নরিস ভাল আত্মার মধ্যে রয়েছেন।
নরিস শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন ভক্তদের আপডেট করতে তিনি আহত হয়েছিলেন লায়ন্সের প্রিসন ওপেনারের চতুর্থ কোয়ার্টারে মোকাবেলা করার চেষ্টা করার সময়।
“আমেন আমেন,” ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তাঁর পোস্টটি পড়েছিল। “আমি সবাই ভাল মানুষ চাপ দিই না এটি সমস্ত চেক ইনস এবং ভালবাসার প্রশংসা করে।”
ফ্যালকনদের সাথে নাথান কার্টারের পা পিছনে দৌড়ানোর পরে তার মাথা পিছনে ছিটকে যাওয়ার পরে 24 বছর বয়সী নরিস মাটিতে স্থির ছিলেন। চিকিত্সা কর্মীরা তার পাশে ছুটে গেলেন এবং শীঘ্রই তিনি মাটিতে খিঁচুনি শুরু করলেন।
তাকে 20 মিনিটের পরে অ্যাম্বুলেন্সে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আটলান্টার গ্রেডি মেমোরিয়াল হাসপাতালে রাতারাতি “পর্যবেক্ষণের জন্য” থেকে যায়।
চোটে উভয় দলের কোচ এবং খেলোয়াড়রা কাঁপছে। গেমের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সাথে সাথে লায়ন্সের প্রধান কোচ ড্যান ক্যাম্পবেল সংবেদনশীল ছিলেন, যা পরে লিগ কর্তৃক মাত্র ছয় মিনিটেরও বেশি সময় বাকি রেখে স্থগিত করা হয়েছিল।
সিংহ, ফ্যালকনস খেলা বন্ধ করে এবং মরিস নরিস গুরুতর আহত হওয়ার পরে প্রার্থনায় জড়ো হয়
ক্যাম্পবেল বলেছিলেন, “যখন এরকম কিছু ঘটে তখন এটি বিষয়গুলিকে দৃষ্টিকোণে রাখে।” “আমি কেবল মো -এর জন্য প্রার্থনা করছি I
লায়ন্স কর্নারব্যাক টেরিয়ন আর্নল্ড শনিবার আরও একটি ইতিবাচক আপডেট ভাগ করেছেন।
তিনি নরিসের সাথে একটি ফেসটাইম কলের একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছিলেন, যিনি স্থির হয়ে হাসতে দেখা যেতে পারে।
ইনস্টাগ্রামে তাঁর ক্যাপশনটি পড়েছিল, “আমার ডগ @বিখ্যাতমো 26 আমাকে আজকে ডেকেছিল, কখনও কখনও আমরা ভুলে যাই যে জীবন কতটা মূল্যবান এবং সবকিছু,” ইনস্টাগ্রামে তাঁর ক্যাপশনটি পড়েছিল। “এটি এই গেমটি খেলতে চলেছে, যা আমরা ভালবাসি তবে আমরা সর্বশক্তিমান পরিবেশন করি … God শ্বর আমার ভাইকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ।”
তিনি শনিবার এক্সের সাথে ছবিটি শেয়ার করেছেন কৃতজ্ঞতার আরও একটি বার্তা সহ।
“আপনিও বুঝতে পারছেন না যে আমার ডগ হাসিখুশি মানুষকে দেখে আমি কতটা খুশি… God শ্বর রহস্যময় উপায়ে কাজ করেন, এটি কেবল একটি অনুস্মারক ছিল যে আমরা এই সুন্দর খেলাটিকে মর্যাদাপূর্ণ হিসাবে নিতে পারি না এবং ভক্তরা যেমন আমাদের জীবনকে আবার ঝুঁকিতে ফেলতে পারি তা বুঝতে হবে যে আমি আবারও আনন্দিত যে আমার ভাই বেঁচে আছি এবং ভাল # #প্রাইসেল্টলর্ড।”
